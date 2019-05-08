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«Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0, 7 мая 2019, победный гол Ориги

«Ливерпуль» — «Барса» — 4:0, победный гол Ориги
«Чемпионат»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!?
Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.
Футбол / Лига чемпионов

Как это может быть? При счёте 0:3, когда по итогам двух матчей всё сравнялось, когда цена любой ошибки становится бесценной.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2019, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
4 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Ориги – 7, 2:0 – Вейналдум – 54, 3:0 – Вейналдум – 56, 4:0 – Ориги – 79

На 79-й минуте Трент Александер-Арнольд прострелил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Ориги ударом в касание отправил мяч мимо Тер Штегена в дальний верхний угол ворот!

Любопытно, что игрок «Ливерпуля» отошёл от мяча, а потом решил сделать прострел. Игроки «Барселоны» в этот момент спали (ну или как лучше выразиться) и Ориги остался совершенно один против вратаря.

Эпичный гол. Он войдёт в историю.

А вот мнение эксперта, известного российского арбитра Сергея Хусаинова:

«Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно».

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