Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!?

Как это может быть? При счёте 0:3, когда по итогам двух матчей всё сравнялось, когда цена любой ошибки становится бесценной.

На 79-й минуте Трент Александер-Арнольд прострелил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Ориги ударом в касание отправил мяч мимо Тер Штегена в дальний верхний угол ворот!

Любопытно, что игрок «Ливерпуля» отошёл от мяча, а потом решил сделать прострел. Игроки «Барселоны» в этот момент спали (ну или как лучше выразиться) и Ориги остался совершенно один против вратаря.

Эпичный гол. Он войдёт в историю.

А вот мнение эксперта, известного российского арбитра Сергея Хусаинова:

«Угловой был разыгран по правилам. Свисток тут был не нужен. «Барселона» ждала, что они сейчас все построятся, англичане же против них играют. А они молодцы – отличная хитрость. Для всей группы защитников это было неожиданно».