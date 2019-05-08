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«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0. 7 мая 2019 года. Голы: Ориги и Вейналдум

«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0, Лига чемпионов
Григорий Телингатер
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи
Однажды дети вас спросят: «Пап-пап, а какой был самый крутой матч?» Теперь вы знаете, что ответить.
Футбол / Лига чемпионов

Пусть я вечно буду слушать Черданцева, если ещё хоть раз произнесу фразу: «У них нет шансов». Но ведь шансов реально не было!!! 0:3 против лучшей команды мира с лучшим футболистом мира. Нынешняя «Барса» намного более прагматична, чем раньше. Ну, правда, — никаких шансов. И всё-таки «Ливерпуль» это сделал. Вопреки травмам Фирмино и Салаха. Вопреки всему, что логично в этом мире.

Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2019, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
4 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Ориги – 7, 2:0 – Вейналдум – 54, 3:0 – Вейналдум – 56, 4:0 – Ориги – 79

Очень тяжело формулировать мысли после такого матча. Я просто офигиваю. Это трентец. Вы видели как подал угловой Александер-Арнольд? И это решающий гол!!! Казалось, что это у «Барсы» умный футбол. Но, чёрт побери, я давно не видел ничего подобного. И это на таком уровне, когда цена – выход в финал Лиги чемпионов.

Интересно, как себя сейчас чувствует Дембеле. Человек, который на «Камп Ноу» решил, что результат уже сделан и можно не забивать вот такое!

Таблица коэффициентов УЕФА – беспощадная штука. Она реально отражает силу лиг. Долгие годы Испания была безоговорочно первой. Однако в этом году клубы АПЛ в коем-то веке набрали больше очков (20,928), чем команды из Примеры (19,571). Похоже, футбол возвращается на родину. АПЛ – сильнейшая лига мира. Теперь это практически официально. Хотя мы и так догадывались об этом при четырех английских командах в полуфинале.

Самое забавное в этом восхитительном «Ливерпуле», что он может остаться без трофеев. И там, и там не дойти шажочек. Но, честное слово, в задницу эти трофеи. Такой матч намного круче чашек. Такой матч влюбляет в футбол. Каждый кто видел эту игру, уже никогда ее не забудет.

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