«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи

Пусть я вечно буду слушать Черданцева, если ещё хоть раз произнесу фразу: «У них нет шансов». Но ведь шансов реально не было!!! 0:3 против лучшей команды мира с лучшим футболистом мира. Нынешняя «Барса» намного более прагматична, чем раньше. Ну, правда, — никаких шансов. И всё-таки «Ливерпуль» это сделал. Вопреки травмам Фирмино и Салаха. Вопреки всему, что логично в этом мире.

Очень тяжело формулировать мысли после такого матча. Я просто офигиваю. Это трентец. Вы видели как подал угловой Александер-Арнольд? И это решающий гол!!! Казалось, что это у «Барсы» умный футбол. Но, чёрт побери, я давно не видел ничего подобного. И это на таком уровне, когда цена – выход в финал Лиги чемпионов.



Интересно, как себя сейчас чувствует Дембеле. Человек, который на «Камп Ноу» решил, что результат уже сделан и можно не забивать вот такое!

Таблица коэффициентов УЕФА – беспощадная штука. Она реально отражает силу лиг. Долгие годы Испания была безоговорочно первой. Однако в этом году клубы АПЛ в коем-то веке набрали больше очков (20,928), чем команды из Примеры (19,571). Похоже, футбол возвращается на родину. АПЛ – сильнейшая лига мира. Теперь это практически официально. Хотя мы и так догадывались об этом при четырех английских командах в полуфинале.

Самое забавное в этом восхитительном «Ливерпуле», что он может остаться без трофеев. И там, и там не дойти шажочек. Но, честное слово, в задницу эти трофеи. Такой матч намного круче чашек. Такой матч влюбляет в футбол. Каждый кто видел эту игру, уже никогда ее не забудет.