«Клопп – великий человек, но памятник ему ставить рано»

Бывший генеральный директор «Локомотив» — болельщик ещё одной команды, которая играет в красном. И ему посчастливилось увидеть матч между «Ливерпулем» и «Барселоной» на стадионе. Мы связались с ним после игры.
— Мне очень повезло, что я попал на такой матч. После третьего гола я ещё скакал, а после четвёртого все эмоции отключились. Меня просто выключило после него, были ощущения, что я умер и попал в рай. Я никогда не присутствовал на таких матчах, где люди на твоих глазах творят такие вещи – уничтожают одну из лучших команд в мире, и как под заказ – с нужным счётом.
— Как выглядел угловой перед четвёртым голом с трибуны?
— Всё смотрелось как единый спектакль – и угловой, и замены, и действия «Барселоны», и судья… С трибуны казалось, что в самом начале Чакыр подсуживал «Барсе», а в самом-самом конце его перемкнуло в обратную сторону. Это было как будто разыграно всё, просто фантастически!
— Вы пели со стадионом после финального свистка?
— То, что знал, пел, что не знал – нет. Главные слова – «ю вил невер волк элоун» — конечно, знал. Так что я поучаствовал в перформансе. У меня фантастические впечатления от игры и самоотверженности, от того, как Клопп решил задачу! Я давно наблюдаю за «Ливерпулем», такой команды я ещё не видел, они ничего не боятся!
— До матча ждали такого итога?
— Мы общались с друзьями здесь, в основном сходились в том, что главное – не проиграть. У нас был такой план на игру, но игроки были намного более амбициозны и сотворили чудо.
— Это чудо – лучшее в истории Лиги чемпионов?
— Я помню 3:3 с «Миланом», финал «Баварии» с «Манчестером». Но из не финальных матчей эта игра одна из лучших, если не лучшая. «Ливерпуль» был абсолютно бесстрашный, люди так шли в обводку, а то, что делал Мане, это фантастика. Он шёл на трёх-четырёх игроков! А что творил Алисон… Они настолько потушили такую звёздную команду! При этом игроки в «Ливерпуле» не лучше, чем в «Барселоне», а точно такие же, а на самом деле даже чуть послабее. Но это просто фантастика!
— Этот «Ливерпуль» возьмёт Лигу чемпионов?
— Он её уже взял. Этот матч запомнится. Что такое Лига чемпионов? Это должно быть здорово, это трофей. Но такая игра больше не повторится. Ни у кого такого матча больше не будет. У «Ливерпуля» было такое нематериальное событие – это финал с «Миланом» и 3:3. И сейчас такое же духовное свершение.
— А как же материальное – трофей?
— Шансы на него сейчас огромные, но это один матч – там всё может быть. Возьмёт кто-нибудь, да зарядит с 30 метров, как Компани, и мяч прилетит в девятку. И ничего ты не сделаешь – обороняйся или нет. Слава богу, что и «Тоттенхэм», и «Аякс» — играющие команды, так что будет интересно.
— А вам сегодня не было стыдно за такую «Барселону»?
— Я не болею за «Барселону», мне эта команда кажется чуть-чуть почивающей на лаврах. Они вышли какие-то расслабленные. И от Месси все сегодня чего-то ждали, ждали, но не дождались. И ребят он, кстати, за собой не повёл. Было видно, что он сник – и они тоже потухли за ним.
— Возвращаясь к угловому – насколько с трибуны это казалось невероятным?
— В динамике это не выглядело чем-то безумным. Было огромное напряжение и темп игры, все играли на морально-волевых, ошибались. Такая потеря концентрации бывает, я бы не стал кого-то винить. В этом матче была смесь ошибок и блестящей игры. «Барселона» тоже создавала шикарные моменты, когда бил Суарес я думал: «Ну всё, мяч в воротах». Во втором тайме Месси бил в дальний угол…
— Когда-нибудь российские клубы доставят нам такие же эмоции?
— Зависит от того, как к этому относиться – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?
— Клопп говорил, что верил в победу.
— Клопп – великий человек.
— Вы бы поставили ему памятник на «Энфилде», будь вы в руководстве «Ливерпуля»?
— Пока нет, нужно чуть-чуть подождать. Он способен давать ещё и ещё.
— Вы говорите про финал?
— Да, например так.