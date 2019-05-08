«Клопп – великий человек, но памятник ему ставить рано»

Бывший генеральный директор «Локомотив» — болельщик ещё одной команды, которая играет в красном. И ему посчастливилось увидеть матч между «Ливерпулем» и «Барселоной» на стадионе. Мы связались с ним после игры.



— Мне очень повезло, что я попал на такой матч. После третьего гола я ещё скакал, а после четвёртого все эмоции отключились. Меня просто выключило после него, были ощущения, что я умер и попал в рай. Я никогда не присутствовал на таких матчах, где люди на твоих глазах творят такие вещи – уничтожают одну из лучших команд в мире, и как под заказ – с нужным счётом.

Дичайший провал «Барсы». Месси не обгонит Роналду «Ливерпуль» был великолепен, но пижоны опозорились сами. «Золотой мяч» получит ван Дейк.

— Как выглядел угловой перед четвёртым голом с трибуны?

— Всё смотрелось как единый спектакль – и угловой, и замены, и действия «Барселоны», и судья… С трибуны казалось, что в самом начале Чакыр подсуживал «Барсе», а в самом-самом конце его перемкнуло в обратную сторону. Это было как будто разыграно всё, просто фантастически!

— Вы пели со стадионом после финального свистка?

— То, что знал, пел, что не знал – нет. Главные слова – «ю вил невер волк элоун» — конечно, знал. Так что я поучаствовал в перформансе. У меня фантастические впечатления от игры и самоотверженности, от того, как Клопп решил задачу! Я давно наблюдаю за «Ливерпулем», такой команды я ещё не видел, они ничего не боятся!

Клопп хотел избавиться от Ориги. Теперь он вытащил «Ливерпуль» в финал ЛЧ Иногда очень важно оставить в команде «лишнего» игрока.

— До матча ждали такого итога?

— Мы общались с друзьями здесь, в основном сходились в том, что главное – не проиграть. У нас был такой план на игру, но игроки были намного более амбициозны и сотворили чудо.

«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи Однажды дети вас спросят: «Пап, а пап, а какой был самый крутой матч?». Теперь вы знаете, что ответить.

— Это чудо – лучшее в истории Лиги чемпионов?

— Я помню 3:3 с «Миланом», финал «Баварии» с «Манчестером». Но из не финальных матчей эта игра одна из лучших, если не лучшая. «Ливерпуль» был абсолютно бесстрашный, люди так шли в обводку, а то, что делал Мане, это фантастика. Он шёл на трёх-четырёх игроков! А что творил Алисон… Они настолько потушили такую звёздную команду! При этом игроки в «Ливерпуле» не лучше, чем в «Барселоне», а точно такие же, а на самом деле даже чуть послабее. Но это просто фантастика!



— Этот «Ливерпуль» возьмёт Лигу чемпионов?

— Он её уже взял. Этот матч запомнится. Что такое Лига чемпионов? Это должно быть здорово, это трофей. Но такая игра больше не повторится. Ни у кого такого матча больше не будет. У «Ливерпуля» было такое нематериальное событие – это финал с «Миланом» и 3:3. И сейчас такое же духовное свершение.

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!? Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

— А как же материальное – трофей?

— Шансы на него сейчас огромные, но это один матч – там всё может быть. Возьмёт кто-нибудь, да зарядит с 30 метров, как Компани, и мяч прилетит в девятку. И ничего ты не сделаешь – обороняйся или нет. Слава богу, что и «Тоттенхэм», и «Аякс» — играющие команды, так что будет интересно.

— А вам сегодня не было стыдно за такую «Барселону»?

— Я не болею за «Барселону», мне эта команда кажется чуть-чуть почивающей на лаврах. Они вышли какие-то расслабленные. И от Месси все сегодня чего-то ждали, ждали, но не дождались. И ребят он, кстати, за собой не повёл. Было видно, что он сник – и они тоже потухли за ним.

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

— Возвращаясь к угловому – насколько с трибуны это казалось невероятным?

— В динамике это не выглядело чем-то безумным. Было огромное напряжение и темп игры, все играли на морально-волевых, ошибались. Такая потеря концентрации бывает, я бы не стал кого-то винить. В этом матче была смесь ошибок и блестящей игры. «Барселона» тоже создавала шикарные моменты, когда бил Суарес я думал: «Ну всё, мяч в воротах». Во втором тайме Месси бил в дальний угол…

— Когда-нибудь российские клубы доставят нам такие же эмоции?

— Зависит от того, как к этому относиться – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?

— Клопп говорил, что верил в победу.

— Клопп – великий человек.



— Вы бы поставили ему памятник на «Энфилде», будь вы в руководстве «Ливерпуля»?

— Пока нет, нужно чуть-чуть подождать. Он способен давать ещё и ещё.



— Вы говорите про финал?

— Да, например так.