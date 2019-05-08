Суд над Кокориным и Мамаевым. Финал. Оглашение приговора. LIVE

13:30. Атмосферно!

Фото: «Чемпионат»

13:20. Полина Куимова, которая прошла все заседания от звонка до звонка, готовится к финишу.

13:15. Ажиотаж очень большой. И это лишь малая часть тех, кто сегодня пришёл не заседание. На улице ещё много людей.

Фото: «Чемпионат»

13:10. Василий Полонский, корреспондет телеканала «Дождь»:

«Есть два варианта:



1. Суд проявит гуманность и скостит до 10 — 11 месяцев, следовательно, футболисты выйдут сегодня или летом.

2. Так как прокуратура назвала совсем маленькие сроки, то судья по логике должна снять несколько месяцев.



Я склоняюсь ко второму варианту, потому что не верю в гуманность российского правосудия. Оправдательного приговора не будет»

13:00. Новый чемпион России Сергей Семак:



«Что касается приговора, я жду адекватного решения. В моём понимании адекватное решение – выпустить из зала суда. У меня уже не хватает слов, потому что никто не может толком объяснить или я не могу понять, за что они сидят такое количество времени в следственном изоляторе. Не могу понять, почему огромное количество следователей не могут за полгода разобраться с, на мой взгляд, элементарным делом, где всё видно и понятно. Можно было разобраться и по закону сразу же предъявить обвинение. То, которое созревало и которое есть – «Хулиганство по сговору» — мне смешно. Забавно смотреть и слушать. Не понимаю, кому и зачем это нужно.

Я надеюсь, что, во-первых, его выпустят, во-вторых, что он подпишет контракт с нашим клубом. Мне бы этого очень хотелось, а что касается его возможностей, будем смотреть по тому, насколько быстро он будет набирать форму. Думаю, за несколько месяцев он бы мог выйти на хороший функциональный уровень.

Не участвую в переговорах о том, сколько нужно платить, это прерогатива клуба. В моём понимании все игроки должны зарабатывать деньги, и должен вноситься определённый пункт по количеству игрового времени, которое он проводит на футбольном поле», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

12:30. Здравствуйте! Сегодня, скорее всего, легендарный сериал под названием «Суд над Кокориным и Мамаевым» закончится. Он, конечно уступает по популярности «Друзьям», но в России точно хит номер один. Потому что он о нашей жизни. А жизнь рисует такие сюжеты, что сценаристам и не снилось.

В 14:00 суд начнёт оглашать приговор.

Вся история в инфографике.

Дело Кокорина и Мамаева: все, что надо знать об этом деле до оглашения приговора Хронология событий, главные цифры и цитаты.

Здесь ответы на все вопросы, которые у вас могут быть.