«Энфилд» раздавил «Барсу», как таракана». СМИ Европы — о чуде «Ливерпуля»

Британские и испанские СМИ — о вчерашнем невероятном матче на «Энфилде». Сравнения с чудом в Стамбуле и сожаления по упущенному для «Барселоны» — в обзоре «Чемпионата».

BBC Sport: «Мало кто верил в «Ливерпуль» после масштабного поражения в Испании на прошлой неделе. Также английский клуб потерял из-за травм Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Но Юрген Клопп призвал своих игроков продолжать верить. И он смог привести свою команду к выдающимся результатам. Можно выделять Ориги и Вейналдума, которые вышли в перерыве и создали голевые моменты, но лучше сказать, что у «Ливерпуля» все были героями.



Как и обещал Клопп перед игрой, его команда не остановилась, а поддерживала в течение всего матча удивительный темп прессинга и постоянно создавала поводы для беспокойства своим выдающимся гостям. В конечном счёте это привело к яркой, незабываемой победе».

«До свидания, «Барселона», вас абсолютно не жалко!» Эмоции болельщиков – бесценны.

The Telegraph: «История выступлений в еврокубках этого великого клуба никогда не сможет быть прежней.



Они думали, что уже написали книгу о камбэках в Лиге чемпионов – эту историю вы, возможно, слышали 14 лет назад в Стамбуле. Но тут стоит поспорить, что получилось более выдающимся. Три гола «Барселоны» эры Лионеля Месси, из которых два принадлежат её гению, – так было в первом матче. А вчера к 22:00 величайший игрок мира, человек с диким взглядом в глазах спускался в подтрибунку побежденным.

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Как это случилось? После матча Клопп рассказал: «Я сказал ребятам перед игрой: «Я не думаю, что это возможно, но у вас есть шанс». Но даже это лишь частично объясняет невозможное. Как они это сделали? Без Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино, с Джорданом Хендерсоном, прыгающим на одной ноге половину игры, Энди Робертсоном, который в перерыве заменился из-за травмы? Как они справились с одной из лучших команд мира? …>



Клопп сказал, что он приказал своей команде атаковать всем, что есть в их распоряжении, и защищаться тем, что попадётся под руку. Он попросил их быть дерзкими и смелыми. И они сделали это. «Ливерпуль» может не выиграть Премьер-лигу, но 1 июня в Мадриде они будут бороться за кубок Лиги чемпионов. Короли возвращаются снова».

Independent: «Они действительно никогда не останавливаются. Эта неудержимая ливерпульская команда просто продолжает идти вперёд. Потому что они продолжают создавать бросающий вызов логике блеск. Бедствие с одной стороны, футбольное чудо с другой. Других способов описать это нет. Едва ли можно понять это, даже для стадиона, который видел столько же славной истории, как “Энфилд”. Юрген Клопп продемонстрировал присутствие мысли, превосходящей кого-либо. …>



Мрачная “Барса” полностью заслужила это самое унизительное поражение. Если каталонцы думали, что прошлое поражение от «Ромы» было плохим, то в этот раз всё вышло ещё хуже. Они были просто захвачены “Энфилдом”, который показал им, что такое “Ливерпуль”. …>



Это была история высшей веры, но сводить к этому историю игры было бы слишком просто. “Ливерпуль” был слишком особенным».

«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи Однажды дети вас спросят: «Пап, а пап, а какой был самый крутой матч?». Теперь вы знаете, что ответить.

The Guardian: «Это действительно произошло. В еврокубковой истории “Ливерпуля” были великолепные, совершенно невероятные игры, в том числе ошеломляющий Стамбул.



Но это было что-то особенное — усилие воли, которое, честно говоря, захватило дух. За 79 минут до конца самая знаменитая команда современности превратилась в кучу болтливых, спотыкающихся зрителей в жёлтых рубашках.

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Возможно, в европейской истории английского футбола были более великолепные праздники, но в этот вечер все теневые трофеи и кубки, казалось, исчезли, и “Ливерпуль” находился в моменте чистой радости».

Daily Mail: «Лучше, чем Стамбул? Да. Это было лучше, чем Стамбул. “Барселона” лучше, чем “Милан”. Лионель Месси лучше, чем Кака. И “Ливерпуль” сейчас лучше, чем “Ливерпуль” тогда. Он удивительный.



В конце этой замечательной, невероятной, фантастической игры Юрген Клопп обнимался со своими игроками, как и весь “Энфилд”, под песню «You’ll never walk alone».



Было ощущение, что для Клоппа это был тот момент, к которому он стремился с того дня, как пришёл в “Ливерпуль”. Этот дух. Это единение. Эта страсть, эта эмоция: всё это было здесь, каждая капля того, чего он хотел достичь. И всё же — впереди ещё долгий путь.…>

Клопп хотел избавиться от Ориги. Теперь он вытащил «Ливерпуль» в финал ЛЧ Иногда очень важно оставить в команде «лишнего» игрока.

Какой же это был матч! “Ливерпуль” победил “Барселону” не только физически, но и технически, тактически и, в конечном счёте, интеллектуально. “Барселону”, которую многие считают величайшей командой Европы, перехитрил 20-летний футболист из Мерсисайда — Трент Александер-Арнольд. …>



Это было великолепное представление — не только отваги, но и футбольного мастерства.Как они продолжают это? Как среди самой трудной титульной гонки в истории они находят энергию для этого?»

Marca: «Мы будем вспоминать это с большей болью из-за множества факторов. За 3:0 в первом матче, потери Салаха и Фирмино, ошибки Джорди Альбы… Четвёртый гол Ориги… Ошибки Дембеле… ”Энфилд” теперь чёрная история “Барселоны”. И виновники будут наказаны. Потому что такой крах через год после Рима должен понести за собой структурные изменения. А“Ливерпуль”поставил себе футбольный памятник, сумев забить четыре, играя без своих лучших футболистов. Клопп — тренер года.



Для “Барселоны” этот провал исторический. Первый из ответственных за него в списке – это Эрнесто Вальверде, который не смог найти противоядие для своей команды. Он выстроил ту же команду, что и в первом матче, где “Барса” была хуже. Месси в ответном матче просто исчез. Да, в мире нет другого такого футболиста, но он снова остался без кубка. И он, как лидер и капитан, на одной строчке с Вальверде в списке виноватых».

AS: «Энфилд» раздавил дрожащую «Барсу», как таракана. «Ливерпуль» безжалостно превзошёл каталонскую команду, которая в итоге упала со счётом 4:0».

Sport: «Барса" рухнула, вопреки всему. Команда, которая выглядела солидной, амбициозной и уравновешенной, вышла на поле“Энфилда” и начала насмехаться. Ничто лучше не описывает эту команду, как четвёртый гол “Ливерпуля”, в котором все футболисты превратились в одну огромную статую и опустили руки.

Трудно найти более болезненный и гротескный результат в долгой истории клуба. Но не обманывайте себя: “Барса” проявила себя в матче в Ливерпуле точно так же, как в прошлом году в Риме, как будто за это время команда ничему не научилась, как будто ничего не вынесла из того разгрома. Мистика “Энфилда” дала крылья “Ливерпулю”, который играл без своих двух больших звёзд, Салаха и Фирмино. И ему было достаточно заручиться поддержкой своих болельщиков и собственной историей, чтобы сбить команду, которая на протяжении многих минут вела себя как маленькая и никчёмная. Кто-то скажет, что “Барсе” не хватило удачи, которой у неё не было в первом матче, но правда в том, что каталонский клуб уже не раз проигрывал оглушительным образом: это произошло в Париже (0:4), Турине (0:3) и Риме (0:3). Вчерашний матч, несомненно, худший из всех. Вальверде несёт за это большую ответственность, потому что в момент истины он снова совершил те же ошибки, что и в прошлом году».