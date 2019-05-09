Невыход в ЛЧ ударит по бюджету ЦСКА. Очень сильно

С чемпионом России всё решено. Теперь всё внимание к первой тройке. Сразу несколько команд рубятся не столько за бронзу или серебро, сколько за толстую пачку денег, которая положена за выход в ЛЧ.

Сколько получат наши клубы в этом турнире? Почему «Локо» получил за ЛЧ меньше, чем ЦСКА? Как рейтинг клубов влияет на финансовый вопрос?

Мы обратились к человеку, который знает на практике, как работает механизм выплат в ЛЧ. Илья Геркус, хоть и уехал в Англию топить за «Ливерпуль», согласился выступить консультантом за несколько часов до игры.

«После четвёртого гола «Ливерпуля» меня выключило. Будто я умер и попал в рай» Илья Геркус побывал на историческом полуфинале Лиги чемпионов и делится эмоциями.

Сколько платит УЕФА клубам за участие в ЛЧ?

Итак, по части финансовых компенсаций от УЕФА есть четыре составляющие.

1) Участие на групповом этапе — 15,25 млн евро.

Тут всё понятно — все 32 клуба, независимо от статуса, получают фиксированную сумму за проход в основную сетку.

2) Фиксированные выплаты за результаты: за победу в группе 2,7 млн евро, за ничью — 0,9 млн евро.

«При этом выплаты за победу на групповом этапе ЛЧ по факту приносят больше денег, — рассказывает бывший гендир «Локомотива», — организаторы считают количество побед и ничьих. Так как ничьих стабильно меньше, за счёт этих средств округляется компенсация за победу — до 3 млн евро».

3) Маркет-пул. Компенсация за ТВ-права.



Примерно половина денег, которые «Матч-ТВ» платит за трансляции в бюджет УЕФА, распределяются поровну между нашими участниками групповой стадии. Что касается России, в среднем там выходит в районе 2 млн евро на клуб.

4) Единовременная выплата за коэффициент клубов.

Самое интересное. Все 32 клуба, попавшие на групповой этап, получают разные выплаты от УЕФА. Тут всё зависит от рейтинга клуба. Не за пять лет, как это обычно принято, а за десять.

32-е место (команда с худшим рейтингом) получает единовременно 1,108 млн евро.

31-е место — на 1,108 млн евро больше (2,216 в сумме).

И так далее.

Несложно подсчитать, что таким образом лучший клуб Европы получит единовременную выплату в размере 35,46 млн евро. Россиян в этом списке, к сожалению, и близко нет.

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Сколько заработали российские клубы в этом сезоне ЛЧ?

«Локо» и ЦСКА точно получили единовременные выплаты за участие в группе — по 15,25 млн евро. Ещё по два млн — маркет-пул.

Далее — бонусы за результаты.

У «Локомотива» одна победа — примерно 3 млн евро.



ЦСКА выиграл дважды и ещё раз сыграл вничью — это около 7 млн евро.

Теперь к рейтингу.

«Локо» в прошлом сезоне был третьим снизу (3,3 млн), а ЦСКА, кажется, 22-м (11 млн).

По этим расчётам, «Локо» в этом евросезоне выручил примерно 23,5 млн евро. ЦСКА — в районе 35,2 млн евро.

А ведь есть ещё выручка с билетов. Если попадётся топ-клуб, как это было в случае с ЦСКА, есть возможность заработать до 100 млн рублей за одну игру. И до 150 — за весь групповой этап.

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Кого принесут в жертву?

Как видите, непопадание в ЛЧ по бюджету «армейцев» бьёт изначально сильнее, чем по любому другому клубу РПЛ. Исключение — «Зенит». У него за 10 лет выступлений показатели не хуже, а в рейтинге клубов он вообще на 13 позиций выше (19-й).

Проблема в том, что у ЦСКА нет спонсора подобного уровня. Этот клуб живёт по правилам рынка и не может себе позволить нечаянно ошибиться с тренером. И уж тем более — провалить целую трансферную компанию.

Реалии «армейцев» таковы, что все финансовые потери приходится покрывать альтернативными ресурсами. И после продажи Головина вариантов, которые хотя бы в теории могут принести сумму, близкую к 30 млн евро, крайне немного.