Тест. Кто это сказал: Дайнерис или Давид Нерес?

Сегодня «Аякс» может выйти в финал Лиги чемпионов. Один из лидеров команды является Давид Нерес, который забил «Реалу» победный мяч на «Сантьяго Бернабеу». Мы уже рассказывали забавную историю об этом форварде. Он проигнорировал звонок главного тренера сборной Бразилии Тите.



Внезапно мы поняли, что Давида Нереса многое объединяет с героиней сериала «Игра Престолов». И речь не только о созвучии имен. Пройдите тест, в котором хватает пафосных цитат и попробуйте догадаться, чьё это высказывание.



Кстати, бразилец мог присоединиться к «драконам» (футболистом интересовался «Порту» в 2016-м) и однажды он приезжал на «Драгау».

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