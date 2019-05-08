Кокорин и Мамаев продолжат сидеть. Заслуженно?

Это всё-таки произошло: суд приговорил Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам. Нападающий «Зенита» получил полтора года колонии общего режима, полузащитник «Краснодара» — год и пять месяцев. И, хоть более половины срока футболисты уже отсидели в СИЗО, где день идёт за полтора, адвокаты назвали приговор необоснованно суровым, заявив, что будут подавать апелляцию. Стоило ли давать игрокам реальные сроки?

Валерий Стафёров, первый тренер Александра Кокорина:

— Решение абсолютно несправедливое. Все видео драк, которые я видел, показывают только одну сторону конфликтов, а другие стороны не освещают вообще. Следователи в количестве 18 человек искали вину одной стороны. Но при этом, конечно, ребята виновны: виновны перед детьми, которые носили их футболки и считали их кумирами.



Николай Валуев, депутат государственной думы, бывший чемпион по версии WBA:

— Приговор достаточно справедлив. Сколько они уже там находятся? Около полугода? Это, конечно, минус.



Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Реальный срок Кокорину и Мамаеву — это печально. Конечно, они сели за совершённые нарушения, но я всё же надеюсь, что их заключение в дальнейшем продлеваться не будет. Желаю ребятам терпения и вернуться в футбол сильнее и умнее.



Сергей Веденеев, бывший футболист «Зенита»:

— Ситуация, произошедшая с Кокориным и Мамаевым, ужасна. Любой приговор – это очень страшно. Я не представляю, как после подобного можно возвращаться в футбол. А к привычному образу жизни? Любой может попасть в подобную ситуацию, связанную с головокружением от успехов и огромных зарплат, но это не повод себя так вести.

«Зверски избили человека, а потом поехали кушать». Главные перлы с суда Та самая драка глазами прокурора.

Андрей Соломатин, бывший игрок ЦСКА и «Локомотива»:

— Я считаю, что приговор по делу Кокорина и Мамаева настолько печален, что не поддаётся никакому объяснению… Слов нет. Я бы очень хотел, чтобы они вернулись еще более сильными и доказали всем недругам, что тюрьма их не сломала, а сделала только сильнее.



Константин Лепёхин, бывший игрок петербургского «Зенита»:

— Приговор несправедлив. Но говорю как дилетант, я не знаком с юриспруденцией. Если бы всем давали полтора года за драки, у нас бы полстраны сидело. Я, конечно, не знаю всей ситуации с законной точки зрения. Может это была какая-то очень опасная драка на национальной почве. Но, скорее, это бытовая ситуация, каких тысячи.

Игорь Лебедев, бывший член исполкома РФС, депутат Государственной Думы:

— Тяжело говорить такими терминами, насколько заслуженно это наказание, справедливо или взывает к жалости и слезам. Люди совершили преступление уголовного кодекса, которое несёт за собой действующее наказание. За то, что ты бьёшь человека стулом по голове, какое может быть другое предложение? Дать ему орден за заслуги перед Отечеством и большой денежный приз? Реальное преступление – реальные сроки.



Владимир Пономарёв, ветеран ЦСКА:

— Абсолютно несправедливое решение суда. У нас в стране больше нет проблем? Нашли криминал, чёрт бы их побрал. Испортили ребятам всю карьеру. Жизнь футболиста скоротечна, а жизнь чиновника продолжается до посинения.

Худшее утро в жизни Кокорина и Мамаева. Как всё было на самом деле Восстанавливаем хронологию по показаниям свидетелей.

Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры»:

— Процесс бывает или справедливым, или нет. А показательный процесс заведомо несправедлив. Также всегда огорчает, когда суд даёт столько, сколько просит прокурор, будто адвокатов тут и не стояло. А ведь они работали, представили массу положительных характеристик. Зачем вообще тогда нужна защита, зачем люди раскаиваются и возмещают ущерб? В таком случае можно проводить процесс в присутствии одного прокурора.

Мнение читателей

Tae72:

— Справедливо! Пусть посидят ещё!



Portstar:

— Неадекватный судебный процесс.

Мнение редакции

Александр Алейников, выпускающий редактор «Чемпионата»:

— До последнего не верилось в реальный срок, но слишком уж показательный процесс вышел. Нельзя однозначно сказать — справедливо решение суда или нет. Хочется лишь пожелать, чтобы это действительно стало уроком для Александра и Павла, ведь на любое действие всегда может найтись противодействие. Надеюсь, что ребята вернутся в футбол и уже там искупят все свои грехи и грешки.