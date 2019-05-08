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«Аякс» — Тоттенхэм", 8 мая 2019, Лига чемпионов, онлайн-трансляция

«Аякс» — Тоттенхэм", 8 мая 2019, Лига чемпионов
«Чемпионат»
Фото: Geert van Erven/Soccrates/Getty Images
Лига чемпионов. «Аякс» — «Тоттенхэм». 1:0. LIVE!
Все подробности матча.
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2019, среда. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 – де Лигт – 5, 2:0 – Зиеш – 35

«Аякс» — Тоттенхэм". Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

22:00. Добрый вечер! Сегодня «Тоттенхэм» постарается повторить подвиг «Ливерпуля» и устроить английский финал Лиги чемпионов. Забивать «шпорам» нужно меньше, но играть они будут в гостях — в Амстердаме. Местный «Аякс» ещё не побеждал на своём поле в этом розыгрыше плей-офф, однако победа хозяевам сегодня и не обязательна.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Сон.

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