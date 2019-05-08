Лига чемпионов. «Аякс» — «Тоттенхэм». 1:0. LIVE!

«Аякс» — Тоттенхэм". Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

22:00. Добрый вечер! Сегодня «Тоттенхэм» постарается повторить подвиг «Ливерпуля» и устроить английский финал Лиги чемпионов. Забивать «шпорам» нужно меньше, но играть они будут в гостях — в Амстердаме. Местный «Аякс» ещё не побеждал на своём поле в этом розыгрыше плей-офф, однако победа хозяевам сегодня и не обязательна.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес, Тальяфико.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Сиссоко, Роуз, Эриксен, Алли, Моура, Сон.