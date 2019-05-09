Кононов придумал новую роль для Фернандо. И сделал футбол «Спартака» ещё хуже

Предпосылки – разочарование в Глушакове и Ханни

Окончательное возвращение бразильского полузащитника в строй после травмы по срокам совпало с наступлением глубокого игрового кризиса «Спартака». Команда, проиграв ЦСКА и «Ростову», растеряла не только уверенность, но и те немногие сильные стороны, свойственные ей в первых весенних турах. А именно – прессинг и игру на быстрых атаках. Кононов начал разочаровываться в ряде футболистов, Глушаков и Ханни перестали пользоваться прежним доверием, необходимо было что-то менять. И Кононов поменял, внедрив в состав вылечившегося Фернандо.

Однако, к удивлению многих, тренер поставил бразильца не в любимую опорную зону, где тот блистал в чемпионском сезоне, а на позицию «десятки» в схеме 4-2-3-1. Здесь полузащитник провёл четыре матча подряд – с «Енисеем» (2:0), «Арсеналом» (0:3), «Рубином» (1:1) и «Уралом» (1:0). В двух последних встречах Фернандо забил два мяча из двух общекомандных, и уже слышны разговоры о том, что Кононов нашёл оригинальное решение – едва ли не единственное сработавшее из всех попробованных.



Только эти голы, во многом – случайные («Рубину» бразилец забил после двух отскоков и сумбура, а не осмысленной атаки, «Уралу» — красивым, но шальным дальним ударом), могут навести тренерский штаб и болельщиков на ложный след и затмить серьёзные проблемы, которые влечёт за собой перевод некогда лучшего глубинного плеймейкера Премьер-Лиги в столь высокую позицию.

У «Спартака» всё было грустно. И вдруг Фернандо сотворил чудо Красно-белые обыграли «Урал» на выезде благодаря потрясающему голу бразильского полузащитника.

Слишком много ограничений

Ещё одна причина перевода Фернандо на позицию плеймейкера – его постоянные оборонительные недоработки, потери концентрации, пропуски второго темпа, из-за которых «Спартак» страдал и получал в свои ворота голы. Кононов попытался освободить бразильца от нелюбимых черновых обязательств ради его созидательных навыков. Он надеялся и верил, что Фернандо повысит качество обостряющих передач в финальной трети поля и штрафной в частности, однако проблема в том, что позиция чистой «десятки» противопоказана бразильцу с его нынешним типажом.



Фернандо недостаточно мобилен, плохо разворачивается и медленно передвигается. Он категорически не умеет работать с мячом в эпизодах, когда получает его спиной к чужим воротам, при приёме в условиях повышенной плотности или висящего на плечах соперника допускает ошибки и легко теряет мяч. Даже в глубине поля после чемпионского сезона он стал не столь эффективен, как прежде, по одной простой причине: все соперники адаптировались и поняли, что агрессивный прессинг и постоянная опека – отличное оружие против диспетчерских умений Фернандо. Чуть только он лишается времени и пространства, чуть приходится скорее принимать решения, как его влияние на созидательный футбол «Спартака» становится заметно меньше, а потери увеличиваются в геометрической прогрессии.

Бразилец хорош лишь тогда, когда видит перед собой чужую половину поля и партнёров. В таких случаях он способен регулировать темп и направление атак, раздавать передачи в правильные зоны, контролировать зону подбора и предвосхищать возможности для перехватов. Если же Фернандо вынужден работать боковым зрением или интуитивно, все его плеймейкерские навыки моментально исчезают. И умением стабильно раздавать качественные разрезающие передачи в штрафную, кстати, он никогда не выделялся. Качество его обострений низкое, особенно если пасы выполняются при большой плотности.

Вреда, наносимого структуре «Спартака», ещё больше

Страдания команды из-за этой роли Фернандо заключаются в трёх моментах.



Во-первых, теперь бразильцу часто приходится играть в первой линии прессинга. Но он не слишком быстрый и недостаточно цепкий, плюс постоянно принимает неверные решения – летит в отбор в отрыве от партнёров, торопится, неправильно перекрывает траектории возможных передач. Все это привело к тому, что структура и эффективность прессинга «Спартака» стали даже хуже, чем в первых весенних турах. Команда больше неспособна задавить соперника.



Во-вторых, качество обострений в передней линии «Спартака» тоже не повысилось. За четыре матча на данной позиции Фернандо выполнил лишь одну точную острую передачу с игры. Точность пасов Фернандо в штрафную составляет кошмарные 11 процентов, обводок в его исполнении минимум (четыре попытки, две успешных), потерь – достаточно (25).



В-третьих, Фернандо не обеспечивает нужного уровня движения между линиями и плохо действует в оттяжке. При позиционных атаках он абсолютно бесполезен, много времени проводит в статичном положении, и неудивительно, что партнёры постоянно его игнорируют: сложно снабжать передачами прячущегося футболиста. При быстрых наступлениях, в свою очередь, Фернандо удивительно некачественно принимает решения, и его короткие, простые внешне передачи направляются либо неточно, либо с потерей темпа.

Он был бы полезнее в первой стадии билд-апа

Пусть и редко, но периодически Фернандо вспоминает былые времена и опускается вглубь поля для приёма мяча, ситуативно меняясь позицией с Зобниным или Гулиевым. В эти моменты у «Спартака» сразу же начинает лучше ходить мяч, команда преодолевает линию прессинга соперника и добирается до чужой штрафной.



Да, там по-прежнему не хватает качества обострений, однако в ситуациях, когда Фернандо вообще не принимает участие в билд-апе, красно-белым намного хуже удаётся даже банальное продвижение мяча. Неслучайно в последней игре команда сбилась на длинные передачи Джикии. И победный гол также был забит после банального выноса и отскока. Всё это смотрелось банальным отчаянием, а не осмысленной атакой.

У бразильца на 15 процентов снизилось общее количество передач, ухудшилась и их точность. При этом количество ключевых пасов, как мы видим из таблицы, не прибавилось. Кононов добровольно отказался от сильных атакующих сторон своего футболиста (по глубинному плеймейкингу Фернандо по-прежнему один из лучших во всём чемпионате) и пытается играть на слабых, вынуждая полузащитника постоянно оказываться в некомфортной для себя среде.

Кажется, пора прекратить эксперимент

Да, Фернандо забил два гола, принёсших четыре очка, и в целом стал в два раза чаще бить по воротам, в том числе и из пределов штрафной (таких попыток набралось уже четыре за четыре матча, а в остальной части сезона – всего одна). С его качеством удара это благоприятное событие для красно-белых.



Только вряд ли шедевральные мячи будут залетать каждый тур. А вреда атакующей структуре от расположения Фернандо в этой зоне намного больше. Если Кононов хочет построить сильный «Спартак», ему нужно искать стабильную работающую структуру, а не надеяться на эпизоды и шальные события. Бразилец на позиции «десятки» — это медленная, тяжеловесная атака из прошлого века.



Варианты у тренерского штаба есть, хватило бы смелости. Например, в той же схеме 4-2-3-1 в центре можно задействовать молодого Игнатова, который по сравнению с Фернандо более быстрый и пластичный, лучше придерживает мяч и разворачивается, способен и обыграть, и отдать обостряющий пас. Пусть красно-белые лишатся мощных ударов издали, зато могут приобрести в количестве проникновений в штрафную.

«Ресурсы исчерпаны». С кем из футболистов «Спартак» расстанется летом В списке восемь человек. Наши инсайды.

Хотя, возможно, Кононов просто отчаялся выстроить с этим составом позиционный футбол до конца сезона. И сейчас пробует набирать очки всеми правдами и неправдами.

В таком случае удары Фернандо — аргумент.