Spartakspb:

— ФАНТАСТИКА!!! Я погиб! Браво,«Тоттенхэм», я радуюсь с вами. И при этом рыдаю с пацанами «Аякса»!!! Футбол — это лучшая игра с мячом!

chrom83:

— Лига Чемпионов, что ты делаешь со мной???!!!

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

Sitarum:

— Чё, пацаны, финал «Барса» — «Аякс»?

Redmercy:

— Я хрен знает, что тут происходит, что вчера, что сегодня, но это какая-то дичь))) Это не просто дичь, а это самое лучшее, что есть в футболе… Я недооценил Шпор, но то что происходило вчера и сегодня… Боже мой, это точно футбол??? Спасибо всем, в том что я вижу это!!! Много говорят про финалы ЛЧ, но по мне таких полуфиналов не было никогда!!! Это не просто футбол… Это кадры из рекламы сердечных препаратов… Боже, как же были прекрасны полуфиналы)))

Izart:

— Я расстроен, я убит и опустошен, как так?

fanat13rus:

— Это вообще законно??? Что творится в этой ЛЧ!??

Zyklop:

— Так и забыть можно и Роналду, и Месси.

kapitan777:

— Не верю в то, что увидел за последние сутки. Просто невероятно.

Fickultyrnik:

— Гробовое молчание Амстердам Арены… это до мурашек…

tit-rodion:

— Мораль этой плей-офф Лиги чемпионов – неважно, какой счёт на табло, играть надо до самой последней секунды. Никакие улыбочки и вальяжность до финального свистка недопустимы. Любая команда в плей-офф — это команда супер профессионалов, и со всеми надо считаться и уважать до последней секунды.

Lokoneko:

— Вы что творите? За кого болеть в финале?!

Sunyuras:

— Так и в Дед Мороза снова поверишь на 4 десятке)

Gentlecat:

— Вчера я переживал, что не знаю за кого болеть в финале-за «Ливерпуль» или за «Аякс». И лучшим вариантом развития сказки мне виделось дать два комплекта победных медалей и два кубка обеим этим прекрасным командам. Теперь я хочу, чтобы дали три.

Oteczaspartak:

— Я загнобил друга, который поставил экспресс на проход Ливера и Шпор. Буду кланяться этому везуну. Завтра мы идём тратить все его, все его деньги! С днём победы, парни!)

r3prog:

— К сожалению, после первого тайма в матче совершенно не было интриги. В перерыве Георгий Черданцев написал в инстаграме, что финал будет «Ливерпуль» — «Аякс».

Winterspy:

— Сижу в Сибири на вахте в вагончике! Глубокая ночь! РЫДАЮ! Счастье-то какое!

Volkodaw:

— В пятницу «Оренбург» с «Уралом» играют.