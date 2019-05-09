Почеттино вновь перевернул игру. «Аякс» допустил классическую ошибку

Почеттино снова выбрал не лучший план на первый тайм

«Тоттенхэм» больше владел мячом в первом тайме, чем «Аякс», но ударов из штрафной команды нанесли одинаково, явных моментов у «Аякса» было больше (1 против 0, пусть хозяева и создали его с углового); более того, даже возвращал мяч на чужой трети «Аякс» чаще.

Прессинг-план Почеттино не был таким же провальным, как в первом матче – по крайней мере, «Аякс» редко разрывал соперника после пройденного прессинга. Когда мяч был в центре, Моура играл один против двух центральных защитников, Алли контролировал де Йонга, Сон и Эриксен в довольно узких позициях контролировали крайних защитников и полуфланги, Ваньяма играл по ван де Беку, Сиссоко – по Шону, а Триппьер и Роуз высоко вылетали за Тадичем и Зиешем.

Узкая позиция Эриксена и Сона позволяла «Аяксу» разыгрывать мяч через фланги. Если вингеры «Тоттенхэма» не успевали к Тальяфико и Мазрауи, на них вылетали Сиссоко и Ваньяма соответственно. Помимо того, что опорники гостей не успевали накрывать крайних защитников, центр оставался довольно пустым. Во втором эпизоде на примере ниже «Аякс» мог бы этим воспользоваться, если бы скидка пошла на Шоне, а не на ван де Бека. Впрочем, против «десятки» «Аякса» пришлось играть Вертонгену – если бы ван де Бек выиграл воздух, «Аякс» получил бы опасную атаку.

Контролировать Шоне, когда тот опускался ниже, тоже было проблематично. В таких случаях «Тоттенхэм» обменивал оборону ширины на оборону центра смещениями Алли и вингеров.

Моура хронически не успевал к соперникам; из-за этого Блинд получал очень много свободы. Пару раз это становилось проблемой для «Тоттенхэма». В первом эпизоде на примере ниже Алли переключился на сместившегося ниже Шоне, Эриксен забрал де Йонга; Моура не успел за Блиндом, и Дейли протащил мяч на чужую половину поля. При этом Сиссоко играл по Тальяфико и не смог вовремя переключиться на соперника, из-за чего на Блинда переключился Ваньяма – и был отыгран передачей на ван де Бека. Во втором случае свобода Блинда стала одной из первопричин гола – конечно, важнейшийм эпизодом стало проигранное единоборство Триппьера и удачный контрпрессинг от «Аякса», но все же.

«Аякс» несколько раз разрывал «Тоттенхэм» и благодаря Зиешу, за которым либо не успевал, либо вообще не выдвигался Роуз. В эпизоде ниже «Аякс» перегрузил правый полуфланг, Зиеш получил пас от де Йонга, обыгрался с Шоне в стенку, вышел на оперативный простор и сделал перевод на Тадича – в итоге Льорису пришлось тащить удар из штрафной.

«Аякс» прессинговал качественнее. Хозяева сделали два отбора и два перехвата на чужой трети поля. Прессинг голландцев был довольно стандартным: ближний к мячу вингер – по крайнему защитнику, центральный нападающий и дальний вингер – по двум центральным защитникам, ван де Бек по Ваньяме. Шоне и де Йонг разбирали Эриксена и Сиссоко. Благодаря расположению Эриксена в центре, Тальяфико мог выдвигаться и контролировать смещавшегося шире Сиссоко.

Чаще, чем обычно, соперник «Аякса» доставлял мяч к крайнему защитнику, к которому не успевал вингер. Возможно, слишком медленно передвигался Дольберг, который не успевал к другому центральному полузащитнику из прессинга до вратаря при переводе, либо в этом заключался тренерский план. Так или иначе, на Триппьера и Роуза смело вылетали Тальяфико и Мазрауи соответственно; более того, на Триппьера мог выдвигаться и Шоне, если он приходил за Эриксеном, как в первом эпизоде из примера.

В мид-блоке, который «Аякс» преимущественно использовал во второй половине тайма, хозяева чувствовали себя уверенно. Дальний от мяча вингер контролировал центрального защитника; ван де Бек контролировал Ваньяму, Шоне играл по опускавшемуся номинальному вингеру «Тоттехэма» (как правило, по Эриксену, но мог и переключаться). Тальяфико мог контролировать Сиссоко, который смещался шире, если Эриксен опускался глубже.

В атаках на чужой трети «Тоттенхэм» преимущественно использовал передачи в полуфланг, куда врывались Алли, Сон или Моура: партнеры старались уводить крайних и центральных защитников «Аякса», чтобы дать пространство входившему в штрафную игроку, а атаки проводились либо через фланг, либо через центр, если кому-то из «шпор» удавалось протащить мяч на дриблинге.

Так или иначе, почти все удары «Тоттенхэм» наносил из-за удачных персональных действий, а не из-за системы. На примере ниже сначала Эриксен выткнул мяч из-под Шоне на фланге, затем Роуз в падении отдал передачу на Алли, который и вывел Сона практически один на один с вратарем.

«Аякс» довольно редко, но все-таки проваливался в центре, когда игроки хозяев не успевали передавать между собой соперников. Так, в эпизоде ниже Алли остался один, потому что Шоне не переключился на Алли с Эриксена, хотя по тому мог сыграть и Зиеш, а ван де Бек не перекрыл линию передач. Де Йонг же ушел за Сиссоко.

Впрочем, «Аякс» тоже не создал достаточно много: из-за отсутствия Нереша, Тадич играл на фланге, а не в центре, поэтому голландцы не могли качественно перегружать фланги и действовать между линий – Дольберг действовал крайне неудачно. С выходом Синкгравена вместо Дольберга и переводом Тадича в центр, на позицицию ложной девятки, атаки «Аякса» стали интереснее и опаснее.

Первое изменение от Почеттино. Выход Льоренте

Льоренте вышел на поле сразу после перерыва – Почеттино заменил Ваньяму и передвинул Эриксена в ополную, а Моуру – на фланг. Теперь в опорной «Тоттенхэма» находился самый креативный игрок, а в нападении всегда был отличный вариант для прохождения практически всего поля: Льоренте отлично цеплялся за верховые и скидывал мяч партнерам.

У «Тоттенхэма» появился еще один вариант для выхода из-под прессинга. Если раньше Эриксен в основном распологался в центре, а Сон играл высоко, и выйти в атаку через фланг было крайне тяжело, то теперь Моура опускался глубже именно по флангу – он мог получить мяч и сместиться в центр. Вылетавший на Лукаса Тальяфико не всегда получал поддержку: де Йонг контролировал свою зону глубже, а Шоне либо играл по Эриксену, либо располагался еще глубже.

Более того, если полузащита «Аякса» стягивалась на один фланг, много пространства «Тоттенхэм» получал на других участах поля. На примере выше Роуз протащил мяч до чужой штрафной – его никто не встречал.

Впрочем, дополнительные варианты для выхода Эрик тен Хаг допустил классическую ошибку, за которую «Ливерпуль» наказал «Барселону»: «Аякс» слишком сильно вжался. До 64 минуты включительно владение «Тоттенхэма» составляло 73%. «Тоттенхэм» атаковал большими силами. Сон создавал ширину, располагаясь левее от крайнего защитника, Роуз преимущественно располагался в полуфланге глубже, Моура играл в правом полуфланге, Триппьер давал ширину справа, и даже Алдервейрелд подключался высоко в полуфланг.

Когда «Аякс» вжался, Шоне очень много времени проводил в штрафной – так «Аякс» собирался бороться с кроссами. Создание преимущества в своей штрафной при подачах работало, как и против «Ювентуса» (это видно на втором скриншоте ниже), но при этом «Тоттенхэм» спокойно катал мяч перед чужой третью «Аякса».

Обратите внимание на Тоби, который вообще включился выше по флангу.

Первый гол «Тоттенхэм» забил после контратаки: длинную передачу от Роуза в центр поля принял Моура, который снова обогнал Тальяфико; затем бразилец просто отдал точную передачу вразрез на Алли, а Деле вернул мяч Моуре уже перед штрафной. Диагональный рывок бразильца в штрафную никто не контролировал; у «Аякса» и в первом тайме возникали с этим проблемы.

А вот второй гол был результатом слишком глубокой обороны «Аякса» – да, львиная доля вины лежит на Шоне, который выбил мяч из рук лежавшего Онаны, но ведь перед этим Льоренте не смог воткнуть мяч в ворота из вратарской.

«Тоттенхэм» владел мячом у чужой штрафной около полутора минут в течение одной атаки. Дважды центральные защитники «шпор» возвращали владение на чужой половине, собирая бесхозные мячи после оборонительных действий хозяев: сначала это сделал Алдервейрелд, потом – последний (и единственный в позиционных атаках) защитник Вертонген. Оба раза бельгийцы переводили мяч на свободный фланг.

Роуз и Моура своими рывками к краю штрафной заставили всех игроков «Аякса» стянуться правее. Кросс Роуза перехватил Шоне, но на подборе первым – и единственным – был Сон: находившиеся рядом с ним Тадич и Тальяфико тоже вошли в штрафную. Сон сделал передачу на подключившегося Триппьера: «Аякс», видимо, попытался создать офсайдную ловушку, но, при таком количестве человек в условной линии, кто-то точно должен был ошибиться. Им стал Блинд. Триппьер прострелил на Льоренте, который не забил из убойной позиции – Онана потащил.

Контратаки «Аякса», ключевые замены Почеттино и тен Хага

После второго гола «Тоттенхэма» «Аякс» активизировался. После выхода Синкгравена и до конца игры, владение хозяев выросло до 41%.

Голландцы стали гораздо активнее прессинговать. Настало время Льоренте: «Тоттенхэм» часто проходил давление длинными передачами на крупного нападающего. Третий гол «шпор» случился во многом благодаря скидке от Льоренте (правда, по итогам борьбы за верховой мяч к отдавшему голевую Алли пришел после отскока от ноги де Лигта), но самая опасная ситуация после выигранной испанцем верховой борьбы случилась гораздо раньше.

Льоренте выиграл верх у Блинда и скинул мяч на Алли. Деле и Сон остались 2v2 против защитников «Аякса» – если бы англичанин сделал более качественную передачу на партнера, Сон бы выходил один на один.

Конечно, «Аякс» периодически огрызался – «Тоттенхэм» не всегда успевал возвращаться назад и грамотно перестраиваться. Самый потенциально опасный момент случился уже в добавленное время: «шпоры» потеряли мяч на чужой половине, а одна передача на Тадича отрезала всех и оставила нападающего «Аякса» против одинокого Вертонгена. Ян отлично заблокировал Тадичу проход в центр. Появление Синкгравена также помогло развивать контратаки «Аякса».

Еще один опасный момент «Аякс» создал после того, как передвинутый в опорную Мазрауи протащил мяч через центр поля. Обратите внимание на то, как врывается Зиеш: такое смещение из полуфланга в центр штрафной контролировать крайне сложно – спросите у Месси.

После этого «Тоттенхэм» стал агрессивнее прессинговать: когда мяч был в центре, «шпоры» могли создавать ситуации 1v1 при давлении.

За десять минут до конца Почеттино выпустил Ламелу вместо Роуза и Дэвиса вместо Триппьера. С этого момента у правой бровки играл Сиссоко, Дэвис играл в левом полуфланге (он выполняет эту роль лучше, чем Роуз), а Ламела дополнительно нагружал пространство между линиями.

На самом деле, решение выпустить Ламелу больше похоже на ошибочное. Да, «Тоттенхэм» нагрузил зону перед штрафной, но при этом не хватало игрока чуть глубже, чтобы была возможность менять вектор атаки и переводить мяч из одной вертикальной зоны в другую. Особенно тяжело было продвинуть мяч низом вперед, если Эриксен решал опуститься в первую линию билд-апа, к Вертонгену, примерно в центральный круг.

Так или иначе, «Тоттенхэм» в самом конце уже перешел на режим навала. Тен Хаг допустил еще одну ошибку для тренера, который изо всех сил пытается сохранить счет: выпустил центрального защитника вместо ван де Бека. Лисандро Магальян, по данным WhoScored, за весь сезон отыграл 64 минуты.

Не совсем обычной эту ошибку делает тот факт, что Блинд стал играть выше – по факту, между линий. Не самое понятное решение – и оно сыграло свою роль в решающем голе: Блинд сначала бежал в сторону Льоренте, после скидки от де Лигта на Алли поменял направление бега и побежал на Деле. При этом Магальян тоже вылетел на Алли – в итоге разрыв между Лисандро и де Лигтом никто не контролировал. Туда ворвался Моура – и забил решающий гол.

Понятно, что «Тоттенхэму» везло – и в этом моменте (де Лигт скинул мяч на Алли; Магальян поскользнулся, когда выходил на Алли – так бы он мог оказаться первым на мяче, а Блинд мог бы по-другому оценить ситуацию). Но Почеттино не в первый раз в этой Лиге Чемпионов (и вообще в этом сезоне) переворачивает игры: в первом матче против «Сити» он подстроил оборону еще в первом тайме, во втором – принял несколько очевидных, но важных решений (переход на пять защитников в концовке, например), в первом матче с «Аяксом» – поменял схему и стал намного лучше контролировать происходящее.

Пусть этот выход «Тоттенхэма» кажется совершенно нелогичным. Почеттино заслужил финал, превратив свою слабую сторону – матч-менеджмент – в сильную.