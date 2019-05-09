Почеттино рыдал после игры с «Аяксом», а потом ушёл с пресс-конференции

Кажется, про вчерашний полуфинал ЛЧ сказано всё.

«Чемпионат» вспоминает наиболее эмоциональные эпизоды вокруг этой игры, которые снова на пару мгновений перенесут вас в ту волшебную ночь.

Слёзы Почеттино

Коуч «Тоттенхэма» был сильно расчувствован — это было понятно ещё по тв-трансляции. Там он дал волю чувствам и расплакался как дитё. Поэтому, когда он пустил слезу ещё и на флэш-интервью, все отнеслись к этому как к должному.

Уход Почеттино с пресс-конференции

Один журналист задал абсолютно нормальный вопрос про участие Гарри Кейна в финале ЛЧ. Взбудораженный Почеттино был настолько им огорчён, что сказал «Чао» и просто ушёл. Видимо, не такого вопроса ждал после подобной игры.

И снова слёзы (Лукаса)

Лукас Моура — очень крутой парень, но ни в «ПСЖ», ни в «Тоттенхэме» он по разным причинам долго не мог выйти на ведущие роли. Вчерашний прорыв сильно в нём отозвался. Журналисты предложили ему послушать реакцию комментаторов на свой хет-трик, а на реакцию самого Лукаса лучше посмотреть в видеозаписи ниже.

Очередной угар Фердинанда и Линекера

Линекер с Фердинандом вместе смотрят ЛЧ не впервые. В последний раз их бурная радость суперголу Месси в ворота «Ливерпуля» вызвала не менее бурный гнев англичан. В матче «Тоттенхэма» они тоже устроили классный спектакль в прямом эфире. Ну хоть в этот раз болели за своих.