Песня Селин Дион из «Титаника» идеально подходит для футбола

Всем известен фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. А одной из главных визитных карточек фильма является песня Myheartwillgoon в исполнении канадской певицы Селин Дион. Но последнее время в социальных сетях эта песня почти всегда упоминается из-за футбола. Стало популярным накладывать эту композицию на решающие голы самых захватывающих матчей. Временами действительно создаётся впечатление, что её писали для футбола. Наслаждайтесь.
Из свежего — решающий гол «Тоттенхэма» в матче с «Аяксом».
И гол Ориги, принёсший «Ливерпулю» невероятное счастье с «Барселоной».
А вот гол Компани за «Сити» против «Лестера», который с большой долей вероятности принесёт команде чемпионство.
Больше всего такое обожают фанаты «Ливерпуля». Вот недавний выстрел Салаха против «Челси».
Или прошлогодний его гол в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/4 финала лиги чемпионов.
Вы ещё помните камбек «Барсы» против «ПСЖ»? Насладитесь ещё раз вместе с этой песней.
И штрафным Месси в ворота «Ливерпуля».
Один из самых великих штрафных Дэвида Бекхэма в ворота сборной Греции, выведший Англию на чемпионат мира 2002 тоже становится ещё лучше.
Бонус
Удар Яго Аспаса и сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти против Испании. Ловите мурашки.