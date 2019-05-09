Песня Селин Дион из «Титаника» идеально подходит для футбола

Сейчас вы в этом убедитесь.

Всем известен фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. А одной из главных визитных карточек фильма является песня Myheartwillgoon в исполнении канадской певицы Селин Дион. Но последнее время в социальных сетях эта песня почти всегда упоминается из-за футбола. Стало популярным накладывать эту композицию на решающие голы самых захватывающих матчей. Временами действительно создаётся впечатление, что её писали для футбола. Наслаждайтесь.

Из свежего — решающий гол «Тоттенхэма» в матче с «Аяксом».

И гол Ориги, принёсший «Ливерпулю» невероятное счастье с «Барселоной».

А вот гол Компани за «Сити» против «Лестера», который с большой долей вероятности принесёт команде чемпионство.

Больше всего такое обожают фанаты «Ливерпуля». Вот недавний выстрел Салаха против «Челси».

Или прошлогодний его гол в противостоянии с «Манчестер Сити» в 1/4 финала лиги чемпионов.

Вы ещё помните камбек «Барсы» против «ПСЖ»? Насладитесь ещё раз вместе с этой песней.

И штрафным Месси в ворота «Ливерпуля».

Один из самых великих штрафных Дэвида Бекхэма в ворота сборной Греции, выведший Англию на чемпионат мира 2002 тоже становится ещё лучше.

Бонус

Удар Яго Аспаса и сейв Игоря Акинфеева в серии пенальти против Испании. Ловите мурашки.