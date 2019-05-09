Суарес снова оперирует колено перед большим турниром. У него уникальное здоровье

В июне сборная Уругвая сыграет на Кубке Америки, и чтобы быть к турниру в форме лидер команды Луис Суарес заранее отправился на операцию — об этом сообщил официальный сайт «Барселоны». Уругвайская пресса добавляет, что 32-летнего нападающего весь нынешний сезон беспокоило колено правой ноги, но он воздерживался от хирургического вмешательства, пока «Барса» играла в Лиге чемпионов. Помимо прочего, сообщается, что для поддержания футболиста в форме использовали стволовые клетки. Теперь, когда «Барселона» лишилась шансов на победу в ЛЧ, Суаресу позволено сделать артроскопию в клинике Рамона Кугата — игроку пошли навстречу и разрешили пропустить финал Кубка Испании, который пройдёт 25 мая.

Эта новость интересна тем, что Суарес не первый рискует своим здоровьем, чтобы побыстрее восстановиться к большому турниру. Пять лет назад ещё за месяц до чемпионата мира в Бразилии Суарес позировал перед фотографами в инвалидном кресле после операции на правом мениске — а спустя менее чем месяц два гола уругвайцы отправили сборную Англии домой с турнира. Теперь нападающему прооперируют тот же правый мениск.

«Барселону» можно поздравлять. Месси и Суарес добили «Атлетико» и интригу Диего Коста очень подвёл «Атлетико».

Несколько моментов, которые необходимо понимать:



1. Для простого смертного, которому недоступна операция такого уровня, как у Суареса, процесс восстановления затянется на месяцы. Только возобновление двигательной активности после операции на мениске рекомендуется спустя шесть недель — Суарес делал дубль в ворота англичан через пять.



2. Хирург Кэл Пармар уверен, что только потрясающее физическое состояние мышц тела способно вернуть профессионального футболиста на поле через такой короткий промежуток времени после операции. Ну, и сама операция должна пройти вовремя.



3. Без последствий форсированное восстановление или отложенное лечение не обходятся. В 2017 году на медобследовании в сборной у Суареса обнаружили кисту мениска — тогда тоже шли разговоры об операции, которой в итоге не было, и Луис пропустил всего пару матчей. Нынешние проблемы нападающего всё с тем же мениском почти наверняка напрямую связаны с прошлыми травмами.



И при этом у Суареса действительно уникальное здоровье. Одна цифра, которая легко это подтвердит: к 32 годам за 15-летнюю карьеру у уругвайца был всего один сезон, когда он провёл менее 35 матчей. И это был его первый сезон во взрослом футболе — тогда Суарес сыграл в 34 встречах. Более того, начиная с 2010 года форвард пропустил больше матчей из-за дисквалификаций, чем из-за травм.

Тем не менее, риск, который Суарес берёт на себя ради участия в Кубке Америки, действительно велик. Даже с учётом уникального состояния игрока второе экстренное восстановление после идентичной операции может привести к последствиям, о которых должна задумываться «Барселона» — всё же первая операция с быстрым возвращением случилась в лучшие футбольные годы. И если краткосрочных последствий ещё можно избежать, то совершенно точно после завершения карьеры Суареса ждут большие проблемы с дважды прооперированным и быстро залеченным коленом.



Разумеется, об этом футболист сейчас не думает. Учитывая его бычий запас здоровья, не удивляйтесь, если с середины июня он снова начнёт кромсать соперников, едва выпрыгнув из инвалидного кресла. Тем более, что большой турнир снова пройдёт в Бразилии.