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«Валенсия» – «Арсенал» – 2:4, 9 мая 2019 года, обзор матча Лиги Европы

«Валенсия» – «Арсенал – 2:4, 9 мая 2019 года
Анатолий Романов
Фото: Alex Caparros/Getty Images
«Валенсия» без Черышева вылетела из ЛЕ. У Обамеянга хет-трик на «Месталье»!
Унаи Эмери опять сыграет в финале Лиги Европы.
Футбол / Лига Европы

«Валенсия» начала матч с сумасшедшей энергией. Ничего удивительного, если посмотреть, какую встречу команде Марселино Гарсии Тораля и Дениса Черышева (напомним, наш вингер залечивает травму) устроили болельщики. С такой поддержкой любой камбэк возможен!

Испанцы давили через свой левый фланг, где сверхскоростная связка ГайяГуэдеш разрывала не самого опытного Эйнсли Мэйтленда-Найлса и медленного Сократиса Папастатопулоса. Но гол «Арсенал» умудрился пропустить после контрвыпада. Как же здорово сыграл Родриго! Сперва развернул атаку пасом на третьего в тот самый левый фланг на Гонсалу Гуэдеша, а в концовке выдал голевую передачу Кевину Гамейро.

«Арсенал» в целом действовал осторожно, без лишних сомнений выходил от своих ворот при помощи простых длинных передач в исполнении голкипера Петра Чеха. Почему бы так не играть, если впереди есть быстрые Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг? Англичанам и повезло с голом в такой ситуации: Чех выбил, Ляказетт выиграл подбор, а Обамеянг исполнил удар технически безупречно.

Пропущенный мяч сбил кураж игроков «Валенсия», чуть-чуть выпустил воздух из них. Хозяева снизили интенсивность, что полностью устраивало гостей. «Арсенал» подстроился под соперника, Мэйтленд-Найлс адаптировался к набегам Гуэдеша. «Канониры» даже выиграли первый тайм по попаданиям в створ – 3:2 (правда, общий счёт ударов – 4:9).

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2019, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
2 : 4
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Гамейро – 11, 1:1 – Обамеянг – 17, 1:2 – Ляказетт – 50, 2:2 – Гамейро – 58, 2:3 – Обамеянг – 69, 2:4 – Обамеянг – 88

Вскоре после перерыва «Валенсию» окончательно сбил с ног гол Ляказетта. Поразительно, насколько полезным игроком стал этот француз, который прежде казался достаточно простым центрфорвардом. Его удар тоже был безупречен.

И хотя «Валенсия» сравняла счёт, результат противостояния уже не вызывал сомнений. Похоже, Гамейро, которому в этот день исполнилось 32 года, забил свой забавный гол после того, как Даниэль Васс залез в офсайд. Система VAR в Лиге Европы будет работать только в финале.

Тем более на этот спорный мяч «Арсенал» ответил хет-триком Обамеянга. Великолепный матч нападающих «канониров»! Победив свою бывшую команду, Эмери в четвёртый раз в карьере пробился в финал Лиги Европы.

Видимо, все самые яркие еврокубковые камбэки оставлены в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

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