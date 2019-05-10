«Валенсия» без Черышева вылетела из ЛЕ. У Обамеянга хет-трик на «Месталье»!

«Валенсия» начала матч с сумасшедшей энергией. Ничего удивительного, если посмотреть, какую встречу команде Марселино Гарсии Тораля и Дениса Черышева (напомним, наш вингер залечивает травму) устроили болельщики. С такой поддержкой любой камбэк возможен!

Испанцы давили через свой левый фланг, где сверхскоростная связка Гайя – Гуэдеш разрывала не самого опытного Эйнсли Мэйтленда-Найлса и медленного Сократиса Папастатопулоса. Но гол «Арсенал» умудрился пропустить после контрвыпада. Как же здорово сыграл Родриго! Сперва развернул атаку пасом на третьего в тот самый левый фланг на Гонсалу Гуэдеша, а в концовке выдал голевую передачу Кевину Гамейро.

«Арсенал» в целом действовал осторожно, без лишних сомнений выходил от своих ворот при помощи простых длинных передач в исполнении голкипера Петра Чеха. Почему бы так не играть, если впереди есть быстрые Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг? Англичанам и повезло с голом в такой ситуации: Чех выбил, Ляказетт выиграл подбор, а Обамеянг исполнил удар технически безупречно.

Пропущенный мяч сбил кураж игроков «Валенсия», чуть-чуть выпустил воздух из них. Хозяева снизили интенсивность, что полностью устраивало гостей. «Арсенал» подстроился под соперника, Мэйтленд-Найлс адаптировался к набегам Гуэдеша. «Канониры» даже выиграли первый тайм по попаданиям в створ – 3:2 (правда, общий счёт ударов – 4:9).

Вскоре после перерыва «Валенсию» окончательно сбил с ног гол Ляказетта. Поразительно, насколько полезным игроком стал этот француз, который прежде казался достаточно простым центрфорвардом. Его удар тоже был безупречен.

И хотя «Валенсия» сравняла счёт, результат противостояния уже не вызывал сомнений. Похоже, Гамейро, которому в этот день исполнилось 32 года, забил свой забавный гол после того, как Даниэль Васс залез в офсайд. Система VAR в Лиге Европы будет работать только в финале.

Тем более на этот спорный мяч «Арсенал» ответил хет-триком Обамеянга. Великолепный матч нападающих «канониров»! Победив свою бывшую команду, Эмери в четвёртый раз в карьере пробился в финал Лиги Европы.

Видимо, все самые яркие еврокубковые камбэки оставлены в нынешнем сезоне Лиге чемпионов.

