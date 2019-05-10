Финал Лиги Европы тоже будет английским! «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку

Для Маурицио Сарри, у которого до сих пор нет трофеев в многолетней тренерской карьере, Лига Европы теперь стала самым важным турниром. Ведь в АПЛ главная задача решена. Поэтому на ответный матч с «Айнтрахтом» итальянец без сомнений поставил даже Эдена Азара: до этого бельгиец лишь раз попадал в основу в семи матчей плей-офф турнира.

«Наша цель – выход в финал Лиги Европы, а затем и победа в нем. Мы считаем, что заслуживаем в этом сезоне выиграть трофей», – сказал Сарри накануне игры во Франкфурте.

Именно Азар сделал гол «Челси» на исходе получаса. Бельгиец здорово разобрался в эпизоде, резко ушёл от опеки и отдал проникающий пас на Рубена Лофтуса-Чика. Вообще же в первом тайме представитель Бундеслиги мало в чём уступил одному из лидеров АПЛ. По ударам была ничья – 4:4 (в створ – 3:2).

«Айнтрахт» не растерялся после пропущенного гола. Напротив, сразу после перерыва гости смело пошли вперёд и быстро сравняли счёт по сумме двух матчей. Опять забил Лука Йович! Серб действительно сыграл в этом эпизоде, как нападающий для большого клуба. Сбросил мяч грудью, отклеился от Давида Луиса и точно пробил. Смешно, что Анте Ребич стал праздновать ещё до того, как Йович нанёс удар по воротам.

Игра «Челси» заставляла Сарри нервничать и злиться. Во втором тайме хозяева вообще проиграли немцам по ударам – 6:8 (в створ – 2:2). «Айнтрахт» показывал на «Стэмфорд Бридж», почему борется в этом сезоне за Лигу чемпионов. Хуже того, тренер «синих» вынужден был выкускать Давиде Дзаппакосту вместо травмированного Андреаса Кристенсена. Однако с этой перестановкой Сарри как раз повезло.

Игра ушла в дополнительное время. «Айнтрахт» продолжал пугать «Стэмфорд Бридж» и Сарри. В первые 15 минут свежий форвард гостей Себастьян Аллер мог дважды забить, но Давид Луис и Дзаппакоста выносили мяч практически с линии ворот! Во вторую четверть часа ближе к голу был уже «Челси», тем не менее серии пенальти избежать не удалось.

Наверное, все вспомнили историю из финала Кубка лиги, когда голкипер Кепа отказался меняться в матче с «Манчестер Сити» перед одиннадцатиметровыми. На сей раз Сарри не стал беречь четвёртую замену до последних минут, думая о Вилли Кабальеро. Теперь испанец выиграл серию – отразил два удара. Значит, финал Лиги Европы, как и Лиги чемпионов, будет английским. «Челси» сыграет в Баку с «Арсеналом».