Четыре клуба из одной страны в финалах еврокубков! Такого ещё не было

Впервые в истории еврокубков в финалах сыграют команды из одной страны. Этот сезон – английский! «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за победу в Лиге чемпионов (1 июня в Мадриде), а «Челси» и «Арсенал» встретятся в решающей игре за кубок Лиги Европы (29 мая в Баку).

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Понятно, что такая ситуация стала возможной после изменений в регламенте международных соревнований – увеличения количества команд из топовых чемпионатов в обоих еврокубках. До этого сезона было несколько случаев, когда три финалиста Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) и Лиги Европы (Кубка УЕФА) представляли одну страну. Вспомним их.

В сезоне-1979/80 финал Кубке УЕФА получился чисто немецким. Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Айнтрахт» сразились за трофей в двухматчевом противостоянии. В первой игре в Мёнхенгладбахе хозяева выиграли со счётом 3:2, однако во Франкфурте сильнее оказался «Айнтрахт» – 1:0. Благодаря правилу выездного гола победителем стал «Айнтрахт». Тогда же финале Кубка чемпионов «Гамбург» уступил «Ноттингем Форест» в Мадриде – 0:1.



Сезон-1989/90 получился итальянским. За Кубок УЕФА поспорили «Ювентус» и «Фиорентина». В Турине выиграли хозяева со счётом 3:1, а ответная игра во Флоренции завершилась вничью – 0:0. Трофей достался «Ювентусу». В финале Кубка чемпионов «Милан» переиграл «Бенфику» в Вене – 1:0. Таким образом, оба еврокубка достались представителям одной страны. Англичане в этом смысле не будут рекордсменами.



В сезоне-1994/95 тоже здорово выступили клубы из Серии А. В финале Кубка УЕФА оказались «Парма» и «Ювентус». Трофей достался «Парме». Команда Невио Скалы победила в первой встрече на своём поле со счётом 1:0, после чего добыла ничью в Турине – 1:1. А вот Лигу чемпионов выиграл «Аякс». Амстердамцы переиграли в Вене «Милан» – 1:0.

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Представители Италии доминировали в еврокубках и в сезоне-1997/98. В финале Кубка УЕФА, который впервые состоял из одного матча, «Интер» разгромил «Лацио» в Париже – 3:0. За кубок Лиги чемпионов «Ювентус» сразился с «Реалом». Матч в Амстердаме завершился победой Мадрида – 1:0.



В последнее десятилетие фаворитами еврокубков были испанцы. В сезоне-2013/14 «Севилья» выиграла Лигу Европы, победив в туринском финале «Бенфику» – 0:0, по пенальти 4:2. Решающий матч Лиги чемпионов в Лиссабоне превратился в мадридское дерби «Реал» – «Атлетико». Команда Карло Анчелотти разгромила соперника в дополнительное время со счётом 4:1.

История практически повторилась и в сезоне-2015/16. Золото Лиги Европы завоевала «Севилья», которая выиграла финал в Базеле у «Ливерпуля» – 3:1. Лига чемпионов опять завершилась мадридским дерби. На сей раз «Реал» превзошёл «Атлетико» в Милане – 1:1, по пенальти 5:3.

Впервые в финалах еврокубков в отдельном сезоне сыграют команды из одной страны

И вот теперь нас ждут два чисто английских финала. Любопытно, что при этом за европейский трофей не борется действующий чемпион и лидер АПЛ – «Манчестер Сити», вылетевший в четвертьфинале ЛЧ как раз от «Тоттенхэма».