Карпин и Хохлов вместе разрывали в Испании. Сегодня бьются друг с другом

Испанская Ла Лига во второй половине 90-х была практическим базовым чемпионатом для игроков сборной России. Уезжали в клубы самого разного уровня на самые разные деньги и с самым разным результатом. Валерий Карпин в Сан-Себастьяне побывал в два захода, фактически закольцевав «Сосьедадом» этот период своей карьеры. В 1994-м полузащитник дебютировал в Сан-Себастьяне, а в 2005-м – там же закончил игровую карьеру. В промежутке успел поиграть еще и за «Валенсию» с «Сельтой».



«Перед чемпионатом мира-94 вице-президент «Спартака» подошел и спросил, хочу я или не хочу уехать в Испанию. Сначала он встретился с представителями «Реал Сосьедада», но предложенные условия меня не устроили. Вице-президент «Спартака» не имел права разговаривать о моих личных условиях, тогда и агентов не было.

Люди из «Реал Сосьедада», не понимая ситуации, решили прилететь в Москву. Мы в это время были на сборах в Новогорске. Так как не было переводчиков, я попросил Игоря Корнеева помочь с переводом. К тому времени они уже переделали контракт. Там на стоянке машины стояли, и я прямо на капоте подписал первый контракт с «Реал Сосьедадом», – говорил Карпин в интервью «Матч ТВ».



Бывшая жена Карпина, Светлана, вспоминала, что в первый же день в Испании семью футболиста обокрали. Пока игрок раздавал автографы в аэропорту Мадрида, кто-то увез тележку со всеми чемоданами и барсетками. Пропали деньги, паспорта и документы. Но клуб помог все восстановить.

«Естественно, я не идеалист». Валерий Карпин говорит о футболе У Валерия Карпина крутые монологи о футболе, но выдержать диалог с ним на уровне удаётся редко. Антон Михашенок попытался.

Все болельщики «Сосьедада» обожают Карпина и называют одним из самых лояльных и классных легионеров в истории клуба. Особенно важным оказалось то, что он всего за несколько месяцев выучил испанский (занимался сам дважды в неделю) и не держался в стороне от команды. Даже сейчас Карпин говорит, что Сан-Себастьян наравне с Виго – его любимый город Испании.

Валерий Карпин Фото: Luis Bagu/Getty Images

«На мой взгляд, один из самых красивых городов на Земле. Мне там нравится абсолютно все. Вплоть до бабушек красивых, разодетых, разноцветных, которые ходят по набережной. Ресторанов – бесконечное количество, город считается гастрономическим раем. Любимое место – Ла-Конча, главная набережная в городе», – объяснял Карпин в интервью Sports.ru.

Обожать полузащитника в Сан-Себастьяне стали после одного похода на ТВ-шоу, где он согласился спеть на баскском языке:

«Понятное дело, что по-баскски я не говорю, знаю три слова. Но всем было прикольно, что русский поет на баскском языке, тем более поет, с моим-то слухом и моим голосом», – объяснял свой успех сам Карпин. В Стране Басков ему прощали даже курение. «Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале. Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: «Все, ладно, пошли уже». Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: «Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку».



Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: «Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: «Ок, хорошо мистер», – рассказывал Карпин в эфире «Матч ТВ».



Но по-настоящему звездным стало возвращение полузащитника в Страну Басков. Он уже успел неудачно попробовать себя в «Валенсии» и стать звездой в «Сельте». Настолько звездой, что повторный заезд в Сан-Себастьян вышел почти случайным. Сам Карпин планировал перейти из «Сельты» в «Барселону».



«В 2002 году клуб тренировал ван Гал и приглашал меня, я тогда еще был в «Сельте». Уже взял билет в Барселону, уже прилетел в Мадрид на стыковку, и в этот момент сообщили: не надо. Я сдал билет в Барселону и полетел обратно в Виго. Почему передумали – не знаю.



Разочарование было, да. Хотя эта история подтвердила: все, что ни делается, – к лучшему. Тем же летом я оказался в «Реал Сосьедад» и великолепно провел там три года. В сезоне-2002/03 мы вообще чуть не выиграли чемпионат, а «Барселона» стала только шестой», – рассказывал Карпин в интервью Sports.ru.



К моменту перехода Карпина за «Реал Сосьедад» уже два сезона выступал Дмитрий Хохлов. В то время клуб в основном боролся за выживание, что не мешало полузащитнику забивать важнейшие голы – в том числе в ворота «Мадрида». Болельщики басков даже десятилетие спустя постили раскадровки забитого мяча, который помог обыграть «бланкос» и улучшить шансы на выживание.

«Мне всегда нравилось играть против них, особенно на выезде, – эмоции невероятные. Сначала Фигу выделялся, потом Зидан пришел – вообще мой любимый футболист. Тяжело было против него, он очень быстро думал на поле и был очень техничным. Наверное, это образец», – вспоминал Хохлов в интервью еженедельнику «Футбол». Переход Дмитрия в «Реал Сосьедад» случился после конфликта в ПСВ с тренером Эриком Геретсом. Но это не помешало Хохлову стать на тот момент самым дорогим трансфером в истории Сан-Себастьяна: за него заплатили 1,5 млн евро. Правда, уже на следующий год в клуб за 5 миллионов евро приехал Георгий Деметрадзе.



Сам Хохлов в интервью «Чемпионату» объяснял, что главным консультантом перед трансфером в Испанию у него был Юрий Никифоров: «Информацию получал от Никифорова, который спрашивал у Карпина всё, что меня интересовало. Сомнений вообще не возникло». Именно с Никифоровым и Онопко проводил отпуска и выходные Карпин в испанский период.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

К моменту, когда Карпин и Хохлов объединились в Сан-Себастьяне, команду тренировал удивительный дядя Рейнальд Денуэкс. После работы в «Сосьедада» он больше не был замечен на уровне профессиональных клубов.



«Когда Денуэкс пришёл, мы вообще не побеждали на предсезонке – притом, что годом ранее на сборах рвали всех, но быстро посыпались в чемпионате. А тут вышло наоборот: спарринги играли ужасно – зато в сезоне попёрло. Денуэкс — первый тренер, который устраивал теоретические разборы – раньше я с таким за рубежом не сталкивался. По настоянию француза на базе установили камеры, чтобы производить съёмку с разных точек. Он нам потом демонстрировал видеонарезки, распечатки», – вспоминал Хохлов в интервью «Чемпионату».

Алексей Попов и Дмитрий Хохлов Фото: Dmitry Korotayev/Pressphotos/Getty Images

«Поперло» – это про сезон 2002/03, в котором «Реал Сосьедад» после пары сезонов борьбы за выживание вдруг рванул вверх и до последнего тура боролся за чемпионство. Все решал последний тур, когда баскам для триумфа требовалось поражение мадридского «Реала», но не вышло. Впрочем, как раз для Хохлова этот сезон был не лучшим в плане количества игрового времени. Если в прошлом чемпионате он был среди игроков основы и провел на поле 2517 минут, то в триумфальный год всего 607, в основном выходя на замену. Зато Карпин оказался в тройке лучших по количеству игрового времени и в тройке лучших бомбардиров. Сам полузащитник позже называл тот сезон чудом.

«Звезды сложилось так, что залетало почти все. Нихат, Ковачевич и я на троих забили больше 50 голов. На следующий год все резко изменилось – стали 15-ми, хотя весь состав остался прежним – вообще никто не ушел. У меня есть объяснение, почему так произошло. Все игроки – абсолютно все, включая меня – снизили к себе требования на полпроцента. А когда нет мастерства, даже полупроцентная расслабленность приводит к снижению результата. Не успеваешь добежать на 10 сантиметров – и нет гола в чужие ворота. Не успеваешь вернуться на 10 сантиметров – есть гол в твои», – объяснял он в интервью Sports.ru.



Карпин не совсем прав, поскольку как раз Хохлов тем же летом Испанию покинул, но игроком основы, конечно, на тот момент он не был. Свободным агентом он вернулся в Россию, где подписал контракт с «Локомотивом». А сам Карпин отыграл в Испании еще два сезона и окончательно завершил карьеру.