«Арсенал» – вторая команда РПЛ весной. Туляки рвутся в еврокубки

Когда Кононов ушел из «Арсенала», казалось, что у туляков в лучшем случае будет период стагнации, в худшем – регрессия. Одиннадцатое место к середине ноября считалось очень достойным результатом, а предпосылок к прыжку выше не было.



Сегодня «Арсенал» – претендент на попадание в еврокубки. С Черевченко «Арсенал» набрал двадцать два очка за десять весенних туров – больше только у «Зенита» (24). Всего два пропущенных мяча за весну, победы над ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком», реальная возможность залезть в Лигу Европы, в том числе и через кубок – сумасшедшие результаты. Давайте разбираться, как играет «Арсенал» при Черевченко.

Специфическое смешение оборонительных стратегий

Прессинг «Арсенала» нельзя охарактеризовать двумя словами: это не персонально-ориентированное давление, не зональная опека, не перекрывание линий передач. Черевченко смешивает подходы, чтобы добиться выполнения своеобразного, но все-таки работающего и интересного плана.



«Арсенал» практически не прессингует высоко – как правило, давление туляков начинается на второй трети. Цели отобрать мяч как можно быстрее у команды Черевченко нет: PPDA (метрика, отвечающая за прессинг, в основном – за агрессивность) «Арсенала» с момента назначения нового тренера – 12.51; менее агрессивно на этом отрезке прессинговали только «Ростов», «Урал» и «Анжи». Чаще всего туляки пытаются загнать начало атаки соперника на нужный им фланг; это происходит за счет движения Джорджевича, а также за счет расположения треугольника полузащитников. В большинстве случаев, когда мяч находится на нужной части поля, основание треугольника состоит из двух полузащитников (плюс узко стягивается вингер); когда мяч находится на противоположной части поля или в самом центре, в основании остается один полузащитник, а второй поднимается выше.

Джорджевич не давит на крайнего центрального защитника «Оренбурга» с мячом, а контролирует передачи на двух других центрдефов. Горбатенко контролирует опорника «Оренбурга», а Кадири и Берхамов контролируют пространство между линий. Бакаев также располагается довольно узко. Игрок «Оренбурга» с мячом делает неточную длинную передачу.



Против «Локомотива» «Арсенал» практически не встречал соперника на его половине – лишь Джорджевич своим движением пытался направить мяч на левый фланг атаки «Локомотива», при этом не забывая контролировать линии передач на Тарасова (периодически Лука контролировал Дмитрия, располагаясь за ним). Ткачев же преимущественно контролировал Баринова. Решение грамотное: игроки Сёмина очень здорово открываются и пользуются пространством между линиями, соответственно, это пространство необходимо минимизировать. Когда «Локомотив» пытался начинать атаки через правую часть поля либо через центр, на игрока гостей в центре выбрасывался Горбатенко, чьей задачей было выдавить мяч обратно; когда же «Локомотив» уводил мяч налево и пытался проникнуть между линий с помощью передачи, на адресата паса вылетал Костадинов, который не только выдавливал соперника, но и мог уже пойти в отбор.

Алексей Миранчук опустился ниже за мячом, но игроки «Локо» увидели, что сзади его накрывает Горбатенко. Кверквелия отдал передачу налево, на Крыховяка; Горбатенко спустился к Костадинову. Так как Баринов сместился в центр, Ткачёв ушел за ним, а Джорджевич контролировал продвижение Крыховяка в глубину и передачу в центр. Между линий мяч получил Антон Миранчук, но Костадинов его сразу накрыл.



Отдельно нужно отметить Георги Костадинова. Болгарин у Черевченко играет и на позиции центрального полузащитника, и на позиции опорника. Костадинов не только второй по сумме отборов и перехватов в среднем за матч в «Арсенале» – он еще и быстро покрывает пространство, интенсивно действует в прессинге и крайне здорово переключается между игроками в своей опорной, причем не важно, на какой позиции он выходил номинально. Например, в эпизоде ниже он переключился с Сигурдссона на Влашича и выткнул мяч из-под Николы, играя центрального полузащитника и ситуативно страхуя опорника Кадири.

Крайние защитники «Арсенала» всегда готовы агрессивно вылететь за сместившимся в глубину вингером. Особенно важным это становится, если оба полузащитника туляков получают очень гибкие, но все-таки персональные ориентировки по игрокам соперника на чужой половине поля. Например, против «Спартака» такое движение Альвареса и Комбарова было крайне актуальным: Мельгарехо и Ханни не двигаются по всей ширине поля и не стягиваются в центр постоянно (как Миранчук в очном матче), но очень здорово смещаются в полуфланги.

Передача от Гапонова на Мельгарехо вразрез прошла, но Альварес вовремя вылетел за соперником и не дал развернуться.



В глубоком блоке «Арсенал» преимущественно перестраивается в компактные 4-4-1-1. Как правило, правый центральный полузащитник становится «единицей» над парой опорник-центральный полузащитник и контролирует пространство от полуфланга до полуфланга. Две линии по четыре игрока располагаются узко, перекрывают центр и полуфланги, оказывают умеренное давление на мяч.

«Локомотив» владеет мячом в левом полуфланге. Две линии «Арсенала» по 4 располагаются компактно, Ткачев двигается чуть выше. «Локомотив» переводит мяч через центр направо – на Фарфана выбрасывается Костадинов, а затем опускается за ним; то же повторяет и Горбатенко, но, отобрав мяч у Эдера, он продолжил выжимать Игнатьева в центр. Мяч вернулся налево, Бакаев выдвинулся на Рыбуса, в полуфланг за Миранчуком выдвинулся Хагуш, Горбатенко опустился глубже и вернул компактные 4-4-1-1.

Возникающие проблемы в обороне

Система Черевченко работает хорошо, но не безупречно. Да, «Локомотив» был унижен – москвичи не нанесли ни одного (!) удара из штрафной с игры за весь матч. Но два пропущенных мяча за весну – результат везения и уверенной игры Артура Нигматуллина, если посмотреть на xG-метрику: по данным Understat, «Арсенал» допустил чуть больше 10 ожидаемых мячей за 10 матчей. Все равно неплохой результат (восьмой в лиге, рядом – «Краснодар», ЦСКА и «Динамо»), но это явно хуже, чем два пропущенных мяча.



Некоторые команды пользуются спецификой прессинга «Арсенала» и создают 2v1 против тульских полузащитников – либо в вертикальных каналах, либо в горизонтальных, а иногда – и там, и там. Например, ЦСКА при быстрых переводах справа налево ловил «Арсенал» на перестроении: Костадинов, будучи центральным полузащитником, а не опорником, вылетал на Облякова и переставал контролировать Влашича; Кадири не успевал закрыть пространство между линиями, Джорджевич не успевал накрыть Магнуссона, а Беляев не всегда успевал вылететь на Николу.

Вариант с перегрузом вертикального канала – еще проще: соперники «Арсенала» часто перегружают зону опорного полузащитника, создают 2v1 и заставляют опорника разрываться. Костадинов периодически справляется с такими ситуациями, но выигрывать подобные эпизоды всегда – нереально.

Зе Луиш и Зобнин создали ситуацию 2v1 против Костадинова в опорной «Арсенала». Мирзов пытался передать Зобнина кому-то, но кому и зачем – неизвестно. В итоге передача Фернандо в опорную заставила Костадинова вылететь за Зобнина и отпустить Зе Луиша – если бы Роман отдал передачу вразрез, а не пошел в обводку к своим воротам, у «Спартака» мог бы возникнуть опасный момент.



Как и любая компактная команда, «Арсенал» испытывает проблемы, если быстро переводить мяч из фланга в центр, а затем на противоположный или даже на тот же фланг. В эпизоде ниже Терехов отдал передачу в центр и забежал в штрафную – Бакаев за ним не проследил.

«Арсеналу» в принципе довольно тяжело играть против команд, использующих три центральных защитника. Во-первых, вингбеки таких команд всегда располагаются высоко и требуют постоянного контроля от вингеров туляков, что нарушает компактность команды Черевченко. Во-вторых, организовывать прессинг против тройки защитников «Арсеналу» трудно: либо Джорджевича раскатывают 3v1, либо выше поднимается кто-то из полузащитников – тогда центр становится менее плотным, а раскатать двух прессингующих втроем – все еще возможно (хотя в РПЛ такое преимущество не всегда достаточно). Неудивительно, что ЦСКА в первом весеннем матче заиграл намного лучше, перейдя на три центральных, и что «Уфа» оказала «Арсеналу» очень достойное сопротивление, и что «Оренбург» смотрелся даже лучше туляков.

В первом эпизоде Джорджевича отыгрывают передачей на Неделчару, и правый центральный защитник «Уфы» уходит с мячом в на свободное пространство. За Живоглядовым мог бы пойти Мирзов, но он не принял решение (другой вариант – встретить Неделчару) и остался в полупозиции. Во втором эпизоде Горбатенко вылетел на Никитина, но не успел накрыть передачу на Безденежных. Джорджевич пытался контролировать передачу на Неделчару.

«Арсенал» разрывает полуфланги соперников

Команда Черевченко атакует через центр всего 23% времени (по данным WhoScored, который делит поле на три вертикальных линии). Больше всего передач в среднем за матч (после центральных защитников, конечно же) отдают крайние защитники – Комбаров, Альварес и Хагуш.



Чаще всего «Арсенал» катает мяч между центральными защитниками в начале билд-апа – ниже могут опускаться опорник или кто-то из центральных полузащитников, но это редко приводит к продвижению; такие смещение скорее должны просто нарушать оборонительные линии соперника. Затем мяч доставляется крайнему защитнику, который делает вертикальные передачи в полуфланг или по флангу. Некоторые комбинации туляков кажутся очень простыми, но скорость и умение правильно выбрать время и позицию для начала рывка позволяют бить такими вертикальными передачами практически всех соперников.

Кадири в этом матче играл центрального защитника. Передача на Комбарова, заброс на Кангва в полуфланг – и гол.



Очень здорово в полуфланги врываются полузащитники «Арсенала» – Горбатенко и особенно Ткачев.

Передача во фланг на Альвареса от Григалавы начинает атаку «Арсенала». Альварес делает вертикальную передачу на Кангва, который обгоняет Игнатьева и отдает передачу в штрафную на ворвавшегося в полуфланг Ткачева. Тот делает прострел.



Конечно, у Черевченко в арсенале есть и более сложные комбинации. Любой из игроков «Арсенала» может увести соперника из зоны, чтобы дать свободу партнеру. Подобные маневры сильно усложняют соперникам оборону в полуфлангах.

Комбаров отдал передачу на Бакаева из полуфланга; на того вылетел крайний защитник, а Ткачев увел ближнего центрального защитника. Джорджевич сделал рывок из-за спины дальнего центрального защитника в свободный полуфланг и получил передачу.



Лука Джорджевич хорош не только своим умением врываться в полуфланги и самым большим xG+xA/90 в команде. Он еще и здорово оттягивается в глубину, между линий, чтобы либо создать пространство партнерам, либо чтобы освободиться от соперника.

Григалава сделал передачу в полуфланг на Джорджевича, чье резкое смещение в полуфланг из линии нападения никто не ожидал. Лука развернулся и ускорился к чужой штрафной; он и Ткачев скрестили движение, после чего нападающий отдал разрезающую передачу в полуфланг.



Еще одна популярная комбинация команды Черевченко – перегруз одного полуфланга сразу двумя полузащитниками. Чаще всего это происходит, когда в составе одновременно Ткачев и Горбатенко – они вдвоем очень здорово нагружают одну или смежные зоны.

Бакаев увел крайнего защитника в ширину, Ткачев подошел к Комбарову в глубине, центральные защитники «Крыльев» следят за Ткачевым и Джорджевичем – рывок Горбатенко из центра никем не контролируется.



Подобным комбинациям легче проходить против соперников, которые используют модуль с двумя центральными защитниками. Против трех центральных – намного сложнее: там крайние центральные защитники контролируют именно полуфланг, а не смежные зоны. Частично из-за этого «Арсенал» весной хорошо атаковал позиционно против «Спартака» и «Локо», а против «Ростова», «Рубина» и «Оренбурга» создал не так много.



«Арсенал» обладает хорошим контратакующим потенциалом – у них есть быстрые и техничные вингеры, которые могут и прорваться по флангу, и сместиться в центр (Кангва, Бакаев, Мирзов), а также здорово чувствующий пространство и свободные зоны Джорджевич. Сюда же, с некоторой натяжкой, можно приписать и Ткачева. Как правило, в контратаках «Арсенал» старается быстро доставить мяч свободному игроку (в идеале, в центр), а дальше этот игрок заряжает разрезающую передачу или заброс на ход в полуфланг на вингера. Иногда, если мяч пришел вингеру на противоположный фланг, он может сместиться в центр самостоятельно.

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Может ли Черевченко закинуть тульский «Арсенал» в еврокубки по итогам сезона?

При оценке работы Игоря Геннадьевича стоит учитывать, что весной «Арсенал» сильно перебрал очков. Туляки, как уже было сказано, пропустили на 8 мячей меньше, чем должны были, забили на 2.5 мяча больше, чем ожидалось. По итогу, «Арсенал» по метрике xG перебрал 8.5 очков, и по ожидаемым очкам за весну находится на девятом месте, а не на втором.



Тем не менее, Игорь Черевченко проделал большую работу после ухода Кононова. «Арсенал» стал надежнее в обороне и разнообразнее в атаке, а его оборонительная система является практически уникальной для чемпионата России. Шансы на еврокубки точно есть: до «Спартака» – два очка, до ЦСКА – три. Уровень оставшихся соперников в сумме примерно одинаковый: у туляков есть тяжелый соперник в лице «Краснодара», но стиль команды Мусаева удобен для «Арсенала», плюс перед «быками» есть игра со слабым «Анжи». А еще не забывайте, что «Арсенал» участвует в полуфинале кубка России: для квалификации в Лигу Европы надо обыграть дома «Урал» (в гостях туляки проиграли со счетом 0:1), а затем – кого-то из пары «Ростов»-«Локомотив». Вторых Черевченко уже разносил.