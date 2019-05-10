«ЦСКА победа нужнее, чем «Зениту». Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Чемпион уже известен, но за места в евркубках борьба продолжается.

27-й тур нашего конкурса завершился вторым подряд провалом команды читателей.

Дмитрий Карпов из Тюмени сумел лишь предсказать разницу в игре ЦСКА — «Динамо».

Худшие результаты



Евгений Савельев (Нижний Новгород) — 1 (17-й тур)

Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Дмитрий Карпов (Тюмень) — 3 (27-й тур)

Павел Прохоров — 3 (26-й тур)

Андрей Такоев (Владикавказ) — 3 (15-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

Дмитрий Градиленко угадал счёт матча «Крылья Советов» — «Уфа», а также разницу в играх ЦСКА – «Динамо» и «Ростов» — «Краснодар». Это 11 очков.



Корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов угадал счёт в матче ЦСКА – «Динамо» и исход игры «Рубин» — «Оренбург». Итог — 6 баллов.

Таблица после 27-го тура

Специалисты – 266 очков

Журналисты – 251

Читатели – 224

Прогноз специалистов

Сергей Веденеев, советский и российский футболист и тренер:

«Оренбург» – «Урал» — 1:0

Обычно эти матчи проходят в упорной борьбе. Обе команды из средней части таблицы, равные по классу игроки. Должно быть небольшое преимущество «Оренбурга», так как они играют дома на искусственном поле. Вроде бы «Оренбург» должен выиграть.



«Динамо» – «Ростов» — 0:0

Здесь можно сказать тоже самое. Правда, в «Ростове» есть игроки высокого уровня: Попов и Ерёменко, но забивает команда Валерия Карпина мало. Нет у них хорошего нападающего. Больше внимания они уделяют обороне. «Динамо» тоже пропускать нельзя.

Карпин и Хохлов вместе разрывали в Испании. Сегодня бьются друг с другом В Сан-Себастьяне Валерию запрещали курить, а Дмитрий забивал «Реалу».

«Анжи» – «Арсенал» — 0:2

Тут всегда можно смело ставить на соперника «Анжи». Очень сложно приходиться игрокам Адиева настраиваться на игру. Они доигрывают чемпионат.



«Локомотив» – «Рубин» — 1:1

Ещё две команды у которых дела в атаке не ладятся. В «Локомотиве», несмотря на то что есть хороший нападающий, забивают они мало. Про «Рубин» я вообще ничего не говорю. Будет ничья.

«Енисей» – «Краснодар» — 0:1

Единственное преимущество «Енисея» то, что они играют дома. Команды, которые едут в «Красноярск», меняют часовые пояса. Поэтому «Краснодару» придётся непросто, но один гол они забьют.



«Ахмат» – «Крылья Советов» — 1:1

Очередная игра равных команд. Сложно предугадать результат. Думаю, будет ничья.



«Спартак» – «Уфа» — 2:0

У «Спартака» все матчи кубковые. Им нужно попадать в «пятёрку». Они должны победить.

Кононов придумал новую роль для Фернандо. И сделал футбол «Спартака» ещё хуже Два последних гола бразильца не должны вводить в заблуждение. Насилия над структурой и вреда от высокого расположения Фернандо куда больше.

«Зенит» – ЦСКА — 1:1

Думаю, что будет ничья. «Зенит» точно не проиграет, а ЦСКА будет биться, так как им нужны очки.

«Зенит» и Марио Фернандес. Да, этот трансфер реален Не говорите потом, что мы не предупреждали!

Прогноз читателей

Ариф Асадов (Москва):

«Оренбург» — «Урал» — 1:0

«Оренбург» в этом сезоне сильнее, хочет остаться в десятке, так что ставлю на хозяев.

«Динамо» – «Ростов» — 2:1

«Ростов» хорош в гостевых матчах, но уже не так сильно мотивирован, как «Динамо», которое пытается избежать стыков.

«Анжи» — «Арсенал» — 0:2

«Арсенал» после зимней паузы просто прекрасен, а у «Анжи» всё, мягко говоря, не очень хорошо. Сейчас это команды с разных планет.

«Арсенал» – вторая команда РПЛ весной. Туляки рвутся в еврокубки Черевченко изменил «Арсенал» после ухода Кононова так, что команда рвёт топ-клубы.

«Локомотив» — «Рубин» — 2:0

«Локо» оступился в прошлом туре, но продолжает борьбу за серебро. И победит в этом матче.

«Енисей» — «Краснодар» — 1:2

«Енисей» уже в ФНЛ, так что «Краснодар» обязан побеждать.

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:0

«Ахмат» добавил в концовке, давно не проигрывает и постарается финишировать в первой семёрке. У «Крыльев» не видно не игры, не результата и команда, скорее всего, попадёт в стыки.

«Спартак» — «Уфа» — 1:1

«Спартак» выиграл в Екатеринбурге, но это ничего не значит. Вряд ли все проблемы ушли за неделю. «Уфа» играя от обороны, вполне может наиграть на ничью. Уфимцы не проигрывали в четырёх последних выездных матчах и забивали в трёх из них.

«Зенит» — ЦСКА — 1:2

Ставлю на победу тех, кому эта победа больше нужна.

Гончаренко ищет нового Вернблума. В атаку Есть кандидат.

Прогноз журналистов

Юрий Зотов, руководитель новостной службы «Чемпионата»:

«Оренбург» — «Урал» — 0:0

В этом матче тяжело назвать фаворита. Пожалуй, „Уралу“ очки чуть нужнее, но у „Оренбурга“ будет преимущество родных стен. Примечательно, что в прошлом туре обе команды не смогли забить ни одного гола. Скорее всего, нас ждёт упорная борьба и минимум опасных моментов.

«Динамо» — «Ростов» — 1:0

Динамовцы находятся в нижней части турнирной таблицы и рискуют вылететь из Премьер-Лиги во второй раз в истории. Однако с приходом новых руководителей клуб строит серьёзные планы на следующий сезон. Москвичи просто обязаны остаться в элите, и в предстоящей встрече с „Ростовом“ они выглядят фаворитами.



«Анжи» — «Арсенал» — 0:1

Команда Игоря Черевченко набрала прекрасный ход и имеет реальные шансы пробиться в еврокубки. „Анжи“ постарается зацепиться за место в Премьер-Лиге, но отсутствие Магомеда Адиева на тренерской скамейке может негативно сказаться на команде. Есть ощущение, что „Арсенал“ увезёт из Каспийска три очка.



«Локомотив» — «Рубин» — 1:0

После провала в Туле „Локомотив“, утративший шансы на чемпионство, постарается реабилитироваться перед родными трибунами. „Рубин“ будет большими силами обороняться и сковывать хозяев, но рано или поздно допустит ошибку.



«Енисей» — «Краснодар» — 0:2

В конце сезона „Енисей“ наконец-то показал зубы и заставил с собой считаться. Однако в этом матче будут встречаться команды разного уровня. Если „Краснодар“ действительно хочет играть в Лиге чемпионов, то уверенно победит.



«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:0

Не удивит любой из исходов матча. Отдаю предпочтение грозненцам только потому, что они играют дома. Закроем глаза на то, что в последний раз в родных стенах они побеждали в прошлом году.



«Спартак» — «Уфа» — 2:0

Ожидаю от „Спартака“ яркой игры и довольно уверенной победы. Красно-белые должны собраться в концовке сезона и как минимум сохранить место, дающее право выступать в следующем сезоне в Лиге Европы.



«Зенит» — ЦСКА — 1:1

У „Зенита“ не осталось турнирной мотивации, и высока вероятность, что в предстоящем матче команда предстанет в экспериментальном составе. Однако подопечные Сергея Семака не будут отбывать номер на „Газпром Арене“. Шансы — 50 на 50.