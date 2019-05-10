Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы. Из-за политики

Генрих Мхитарян рискует не поехать в Баку на финал Лиги Европы. Дело опять в политике. Между Арменией и Азербайджаном много лет кипят споры по поводу Нагорного Карабаха. По местным законам, Генрих попадает в категорию неугодных.

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Такое уже было

Прошлой осенью «канониры» уже гоняли в Баку. К команде, одним названием будто предупреждавшей Генриха о возможных последствиях — «Карабаху». Тогда Мхитаряна оставили дома.

Идём ещё дальше, в 2015-й. «Боруссия» играла с «Габалой», которую к тому моменту уже покинул Юрий Сёмин. Тухель армянина с собой тоже решил не брать.

Четыре клуба из одной страны в финалах еврокубков! Такого ещё не было Максимум – три.

В случае с «Карабахом» их главный тренер Гурбан Гурбанов смягчил ситуацию.

«Если Генрих приедет в Азербайджан, это будет не первым случаем — многие азербайджанские спортсмены приезжали в страну. Но таков выбор «Арсенала».

Не стоит думать, что за приезжими армянами устраивают охоту азербайджанские спецслужбы. Нет, в том же 2015-м президент Ильхам Алиев спокойно награждал медалью боксёра армянского происхождения. Пусть и под свист трибун.

Но в случае с Генрихом есть принципиальный момент. Будучи игроком «Шахтёра», Мхитарян посещал Нагорный Карабах. Для азербайджанцев это такое же клеймо, как посещение современного Крыма для украинских пограничников.

Вряд ли команды Мхитаряна опасались ввозить его в страну. Скорее, просто перестраховывались. Не хотели лишнего негатива. Их можно было понять — в каждом из матчей речь шла лишь о групповой стадии Лиги Европы. И «Боруссия», и «Арсенал» в тех играх без проблем победили.

Брать или не брать?

Теперь речь идёт о финале. Мало того, что он против «Челси», так от него ещё и зависит попадание в Лигу чемпионов. Выиграет Сарри — Эмери будет опять тусоваться в любимой Лиге Европы. Кроме него ни один тренер не был в её финале четыре раза.

На вопрос об участии Мхитаряна коуч постоянно отвечал обтекаемо. Говорил, что финал ещё нескоро.

УЕФА без проблем может помочь Генриху получить визу. Не будь так, никакого финала Баку бы не получил. В местной ассоциации футбола уже подтвердили, что у игрока не будет проблем с въездом.

Другое дело — что будет с атмосферой. Если полстадиона разразится адовым свистом в сторону футболиста ещё до того, как включат гимн Лиги Европы — настроение будет подпорчено не только у Генриха.

К тому же нынешний Мхитарян — это не тот игрок, на котором построена игра «Арсенала». Не факт, что в финале он вообще выйдет в стартовом составе. И всё-таки футболиста хочется увидеть в Баку. Столько абсурда в последние дни, что хватит уже.