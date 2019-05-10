«Как можно засчитывать гол после двух офсайдов?». Президент «Урала» в гневе

Странный гол игрока «Оренбурга» Алексея Сутормина в ворота «Урала» вызвал целую бурю возмущения сначала на футбольном поле, затем – в прессе. Момент и правда непростой: сначала в офсайд, кажется, попал автор голевой передачи Деспотович, потом в положении вне игры оказался сам Сутормин. Линейный арбитр уже поднял флаг, сведя на нет радость футболистов «Оренбурга», однако спустя несколько секунд главный судья матча Алексей Еськов указал на центр поля.

Сутормин забил странный гол. Его отменили. А потом засчитали Тот случай, когда и без VAR никто ничего не понял.

С версией, что офсайда у Сутормина не было, так как мяч к нему попал от защитника «Урала», не согласны ни игроки екатеринбургской команды, ни руководство клуба. Даже видеоповтор не даёт однозначного ответа, кто коснулся мяча предпоследним, но Еськов уверен, что не Деспотович. Президент «Урала» Григорий Иванов, с которым «Чемпионат» связался сразу после матча, был разъярён работой арбитра.

— Что случилось в эпизоде с первым голом «Оренбурга»?

— Было два офсайда, это показали уже восемь раз. А момент со вторым пропущенным голом? Фидлер чисто выбивает мяч, а нам ставят штрафной. Играет «Ливерпуль» — и все всё видят, дают играть и бороться, а у нас говорят, что бороться нельзя, потому что драка сразу будет. Зачем такие судьи нужны? И боковой арбитр ведь поднял флажок, а главный потом засомневался, от кого мяч прилетел. Если сомневаешься, ты не должен засчитывать такой гол.



— Обидно?

— Идёт конец чемпионата, у нас каждое очко на вес золота, а тут приходит судья и всё решает. Причём он решает судьбу всего футбола в Свердловской области. А завтра у нас спросят: «Нахрен вы занимаете последние места?». Судья решает судьбу тренеров, руководителей клуба, футболистов.



— Будете ли подавать жалобу?

— А что подавать? Все всё видели. Пусть теперь судейский комитет разбирается. Но самое плохое – судьям ничего не будет. Когда мы играли в Санкт-Петербурге, вся страна видела, что творил тоже Еськов (речь идёт о матче «Зенит» — «Урал» в апреле 2017 года, который екатеринбургская команда заканчивала ввосьмером – Прим. «Чемпионата»). Даже Мутко сказал, что судья не имеет права носить нашивку ФИФА. После этого он не работал три-четыре игры, потом снова вышел.

— Да, мы помним эту историю.



— С нашим судейством нужно что-то делать. Почему-то в других чемпионатах арбитры работают нормально, и всем интересно, а у нас вот так. Сейчас иностранцы у меня спрашивают, как засчитали гол, если вне игры подняли, и никто из них не задел мяч. Что я должен им сказать? Закрыть рот и молчать? Люди справедливо задают вопросы. Ошибка ошибкой, но, когда два офсайда, я не понимаю, как можно засчитать гол.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу» Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

— Считаете, Еськов предвзят?

— Я понимаю, что любой человек может совершить ошибку. Но у нашей команды из раза в раз постоянно такое происходит с этим судьёй. Значит, не надо ставить его на наши матчи. Возможно, он и не хочет ошибиться, но он может быть психологически не готов к игре нашей команды. Он же помнит все случаи. Мы не можем ничего сделать, потому что не влияем на судейство. Но мы возмущены сегодняшним решением.

Также мы попросили прокомментировать эпизод известного российского арбитра Сергея Хусаинова.



«В эпизоде с голом Сутормина офсайд был в обоих случаях: и когда был первый пас на Деспотовича, и когда Деспотович отдавал пас на Сутормина, который забил из офсайда. Даже если бы Деспотович был в правильном положении, то его пас всё равно был неправильным. Но тут чистейший офсайд в обоих случаях – гол не должен быть засчитан. Еськов засчитал гол, так как мяч летел от Полякова? Не похоже, что был рикошет от игрока «Урала». И всё равно это был бы офсайд. Что касается паузы в 20 секунд для принятия решения, хотя боковой поднял флаг, то Еськов просто вспомнил, в чьи ворота этот гол. По футбольным правилам гола не было, а по не футбольным – нам неизвестно, что там. У Еськова ведь особые отношения с «Уралом», это ещё с игры против «Зенита» тянется. Такие решения – это из разряда «без комментариев», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым