Как живёт Агуэро: от Манчестера до Майами, от спорткаров до хобби Романцева

Уже в эти выходные нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вновь стать чемпионом Англии. Не исключено, при этом, что аргентинский форвард сможет стать ещё и лучшим бомбардиром лиги – сейчас не его счету 20 мячей, а у Мохамеда Салаха, выступающего за «Ливерпуль» — 22. Но как Агуэро проводит время за пределами футбольного поля? Где живёт, на чём ездит и как отдыхает? Показываем.

Дома

Примерная стоимость – 15 миллионов фунтов

Серхио живёт совсем недалеко от Манчестера – в месте под названием «Олдери Ейдж», что находится в графстве Чешир. Там проживают достаточно многие игроки (и не только) обоих манчестерских клубов – например, Стерлинг является близким соседом Сэра Алекса Фергюсона, а ещё рядом живёт Погба и Давид де Хея. Цена дома Агуэро – примерно три миллиона фунтов.



Вот так его дом выглядит изнутри – Серхио достаточно скромно хранит свои награды на полочках, а футболки с каждого матча, в котором он забивал — в гардеробе. Представьте себе, какой гардероб для одних только футболок нужен будет Куну, когда он закончит карьеру.Кстати, мячи, которыми он забивал голы, Кун тоже складирует дома.

По фото в инстаграме Агуэро можно сделать вывод, что обставлен его дом достаточно скромно.

При этом нападающий не стесняется гостей – в прошлом году он пригласил мальчика, больного раком, к себе домой, чтобы подарить ему свои бутсы:

Особое место в его доме, по словам самого Агуэро, занимает большая фотография момента радости после забитого мяча в ворота «Куинз Парк Рейнджрес». Да-да, того самого, который принёс «Сити» чемпионство в 2012 году на 93-й минуте матча. «Этот момент навсегда останется в моей памяти», — говорит Кун. Что же, на стене, видимо, этот момент тоже останется надолго.



При этом Агуэро заявляет, что живётся одному ему достаточно скучно. Его сын – Бенджамин, живёт с мамой в Аргентине. При этом одну неделю каждый месяц он проводит дома у папы, где у него есть своя комната. В остальное время в гости к Агуэро чаще всего приходит Николас Отаменди и, что неожиданно, Давид Де Хея. «Да несмотря на то, что я играю за «Сити», а он за «Юнатед», мы хорошие друзья, ведь раньше мы вместе играли за мадридский «Атлетико».



Когда гостей нет, Агуэро просто предпочитает посмотреть в одиночестве кино. По словам Агуэро, ему нравятся фильмы про мафию и экшн, но только не ужастики!



Скоро у Агуэро будет новый дом в Манчестере. Нападающий купил квартиру за примерно 4 миллиона фунтов стерлингов в черте города. При этом здание, в котором в будущем будет жить Серхио, пока только строится. А квартира у Куна будет на 65-ом этаже, откуда можно будет посмотреть на стадион «Сити» — «Этихад» с высоты птичьего полёта.

Фото: deansgatesquare.com

Фото: deansgatesquare.com

Фото: deansgatesquare.com

Есть у Куна и особняк в Майами, стоимостью в девять миллионов евро. Дом, с видом на залив «Ки Бискейн» (райский остров в 20 минутах от Саут-Бич и Даунтаун Майами). Там в распоряжении Агуэро есть пять спален, несколько гостинных, и главное – выход к воде. В Майами нападающий проводит время во время отпуска.

Машины

Примерная стоимость – миллион фунтов

Дорогие машины есть у большинства футболистов. Агуэро – не исключение. В его автопарке, по разным данным, есть Lamborgini Avantador, Range Rover, Audi R8 и Nissan GTR.

Фото: instagram.com/yiannimize

Хобби

Кроме как проводить время с сыном, смотреть кино и ездить на дорогих машинах, Агуэротакже обожает всё, что связано с водой.



Вот яхта, на которой, по сообщению СМИ, любит отдыхать аргентинец (доподлинно неизвестно, принадлежит ли яхта Куну, но аренда такой яхты в день стоит девять тысяч долларов):

Вот он на водном мотоцикле.

Вот здесь Кун демонстрирует любовь к сапе

И, конечно же, хобби, которое роднит Агуэро с великим Олегом Ивановичем Романцевым – рыбалка.