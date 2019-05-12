Символическая сборная АПЛ сезона-2018/19

В символическую сборную АПЛ вошли лучшие игроки восемнадцати британских команд по итогам розыгрыша Премьер-лиги сезона 18/19. Почему восемнадцать команд? Потому что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» недосягаемы для остальных команд. Команды Гвардиолы и Клоппа набрали почти по сотне очков – уникальный результат. В сборной сезона по версии PFA (профессиональная ассоциация футболистов в Англии) оказалось 6 игроков «Сити», 4 игрока «Ливерпуля» и мимо проходивший Поль Погба. Такая доминация справедлива, но это просто неинтересно.

Другой принцип символической сборной АПЛ по версии «Чемпионата» – не больше двух игроков из каждой команды. Благодаря этому, в сборной не будет доминации команд из топ-6.

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Лукаш Фабьянски, «Вест Хэм». Фабьянски начал тащить «Вест Хэм» с самого начала сезона. Поляк тащит команду чуть хуже, чем это делал Давид де Хеа в предыдущем сезоне: при 77 допущенных явных моментах у своих ворот (худший результат в лиге), «Вест Хэм» пропустил всего 54 – в этом огромная заслуга Лукаша. Фабьянски тащит 3.7 удара за игру (второй в лиге после Рико из «Фулхэма»), при этом 2.2 удара приходятся из штрафной, 0.3 – из вратарской.

Здесь и далее все данные, которые не касаются xG-статистики, берутся с WhoScored.com.

Мэтт Доэрти, «Вулверхэмптон». Вингбек «волков» – второй по количеству ударов в среднем за матч защитник после Патрика ван Анхольта из «Кристал Пэлас». У ирландца 4 гола и 5 голевых передач, четвертый в команде xA/90 (ожидаемые голевые передачи в среднем на 90 минут по Understat.com) по фильтру в 1500 минут и больше, хороший показатель отборов и перехватов (1.8 и 1.6 соответственно) для своей роли. Длинные диагонали на Доэрти – одна из главных идей «Вулверхэмптона» в атаке.

Ян Вертонген, «Тоттенхэм». Выбирать центрального защитника в символическую сборную сезона – тяжелая задача. С одной стороны, защитники из аутсайдеров проделывают гораздо больше оборонительной работы, с другой – центрдефы из топов делают эту работу качественнее. Вертонген – тот случай, когда топового защитника приходится ставить в сборную, несмотря на симпатии к защитникам не из топ-6. Ян здорово двигает мяч (восьмое место в лиге по пасам с продвижением среди центральных защитников, второе место по xG Build up среди всех защитников в лиге без учета игроков «Ливерпуля» и «Сити»), показывает очень приличные для много владеющей мячом показатели по отборам и перехватам (1.8 и 1.6 соответственно).

Фабиан Шёр, «Ньюкасл». Швейцарец в топ-4 чемпионата по количеству перехватов (2.7 за игру), в топ-19 по количеству отборов (2.5 за игру, причем обгоняют его преимущественно опорники, которые всегда делают больше отборов, так как им проще рисковать), а также у него 0.7 заблокированных ударов за игру. Шёр здорово продвигает мяч, а его длинные передачи и диагонали играют важную роль в атакующем плане Бенитеса.

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Зеад Колашинац, «Арсенал». Атакующий потенциал боснийца очень высок, и Эмери это ценит. Колашинац – лидер лиги по xAсреди защитников (0.35) и третий в лиге по этому показателю после Фрейзера и Давида Сильвы, если брать еще и полузащитников. Его прорывы по флангу и последующие прострелы стали опасным оружием в руках «Арсенала», который ставил на фланговую игру в атаке по ходу сезона.

Райан Фрейзер, «Борнмут». Шотландец неожиданно для всех стал лучшим по xAв лиге: с показателем 0.46 он сильно отрывается от Сане, Сильвы, Стерлинга и Азара. Ассистов у Фрейзера 14, что лишь на один меньше, чем у Азара, зато на два больше, чем у третьего Эриксена. Благодаря своему таланту ассистента, Райан – второй в «Борнмуте» по xG+xA/90 после Каллума Уилсона. Фрейзер – одна из причин, почему команда Эдди Хау перед 38 туром идет на высоком для себя тринадцатом месте – и вряд ли опустится ниже.

Кристиан Эриксен, «Тоттенхэм». Датчанин все еще ключевой игрок Почеттино во всех стадиях. Эриксен – прессинг-машина, причем он здорово давит на соперников и в первой линии прессинга, и из опорной зоны: Кристиан в этом сезоне успел поиграть и опорника, и десятку, и инсайда, и «восьмерку». Кристиан – лидер «Тоттенхэма» по xA (0.26) и второй – по гол+пас: 7+12 – больше, чем 12+6 у третьего Сона.

Абдулай Дукуре, «Уотфорд». Хави Грасия должен быть благодарен своему бокс-ту-боксу за столь высокий результат. Одиннадцать очков по гол+пас – третий результат в команде после двух нападающих (Дини и Деулофеу). Дукуре здорово включается в атаку вторым темпом, чувствует зоны, а также помогает собирать подборы – а это является важнейшим аспектом в атакующей игре «шмелей». По оборонительным показателям – сумме отборов и перехватов в среднем на матч – Дукуре третий в команде после сугубо оборонительного партнера по опорной Капу и крайнего защитника Холебаса (2.1 и 1 соответственно).

Эден Азар, «Челси». Да, бельгиец не помогает Сарри строить его игру, часто нарушает структуру и двигается во многом хаотично. Тем не менее, без Азара «Челси» потерял бы игрока, способного в одиночку сделать 16+15 по гол+пас: следующий результат – у Педро (8+2 – значительно меньше). Эден – второй лиге по продвижению мяча на дриблинге в среднем на 90 минут, третий – по передачам в глубокие зоны; для атаки «Челси» Азар – самый важный игрок. Возможно, даже важнее, чем Жоржиньо.

Уход Азара из «Челси» под угрозой срыва. Всё из-за бана на трансферы Но шансы всё-таки есть.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал». «Канониров» штормит весь сезон, но Обамеянг рвет все команды лиги весь сезон. Он – лидер лиги по xG/90 (0.72 – столько же у Агуэро), четвертый в лиге по xG+xA/90 без учета пенальти (0.76 – больше только у Агуэро, Стерлинга и Салаха). Обамеянг забил 20 мячей – больше, чем любой игрок не из «Сити» и «Ливерпуля». В последнем туре Пьер-Эмерик теоретически может обогнать Салаха по количеству голов: у египтянина всего на два мяча больше.

Саломон Рондон, «Ньюксал». Игроку «Ньюксала» в его нынешнем виде крайне тяжело претендовать на высокие места по гол+пас. Тем не менее, Рондон забил 10 голов и отдал 7 голевых передач – из игроков не из топ-6 его обгоняют только Варди, Сигурдссон, Уилсон и Рауль Хименес. В своем клубе Саломон вообще первый и по гол+пас, и по xG+xA/90 (без учета пенальти – тоже). Рондон цепляется за длинные передачи, помогает разгонять контратаки, участвует в прессинге – вряд ли Бенитес может хотеть большего от своего нападающего, которого «Ньюкасл» буквально обменял на Дуайта Гейла.

«Вулверхэмптон» – киллер лидеров АПЛ. Вынесли почти всех На этот раз уничтожен «Арсенал».

Главный тренер – Нуну Санту, «Вулверхэмптон». Никаких сомнений быть не может: португальский специалист вывел свою команду в АПЛ в этом сезоне и сходу забрался на седьмое место. При этом по ожидаемым очкам «волки» вообще шестые, ближе к четвертому «Тоттенхэму», чем к седьмому «Арсеналу». Нуну Санту хотя бы раз обыгрывал команды из топ-4 чемпионата, выбил «Юнайтед» и «Ливерпуль» из кубка и зацепил ничью против «Манчестер Сити» в самом начале сезона.

Скамейка запасных: Давид Луиз, «Челси»; Аарон Ван-Биссака, «Кристал Пэлас»; Рикарду Перейра, «Лестер»; Рубен Невеш, «Вулверхэмптон»; Андер Эррера, «Манчестер Юнайтед»; Гильфи Сигурдссон, «Эвертон»; Джейми Варди, «Лестер».