Мурата Якина обвинили в непрофессионализме. Но не уволили, а отправили в отпуск

Жизнь после «Спартака»

В России его отлично помнят. Прошло уже четыре года с тех пор, как он покинул «Спартак», проиграв в заключительный месяц своей работы ЦСКА со счётом 0:4, но многие эпизоды московского этапа работы швейцарца до сих пор крутятся в голове. Его прагматичная оборонительная философия, которая могла дать результат, но не имела шансов прижиться в клубе, где по инерции ждали зрелища. Его дерзкий ответ журналисту на флеш-интервью. Его конфронтация с Романом Широковым, ставшая не просто конфликтом, а настоящим противоборством игровых стилей. Его вера в молодёжь и умение работать с ней. Именно при Якине в свой лучший футбол в карьере (пусть и совсем недолго) играли два нападающих – Кротов и Давыдов. Позже ни тот, ни другой не вышли на уровень того короткого всплеска и близко.

После ухода из «Спартака» Якин отдыхал полтора года. Восстанавливался, набирался сил, переосмысливал свой подход, отверг несколько предложении из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Казалось, что он просто не хочет продолжать тренировать, но в декабре 2016-го Якин всё же вернулся в профессию, возглавив скромный «Шаффхаузен» из второго швейцарского дивизиона. Рестарт карьеры вышел ударным: команда, безнадежно пребывавшая на дне таблицы, сделала мощный рывок наверх, следующий сезон начала ещё лучше, и неудивительно, что на Якина обратили внимание представители элитной лиги. В августе 2017-го он стал главным тренером «Грассхоппера» — самого титулованного клуба страны, переживавшего не лучшие времена.

Бывший тренер «Спартака» снова в огне. После полутора лет без футбола Последние 23 матча команд Мурата Якина: 16 побед и всего одно поражение.

Казалось, тренер, который ещё в 2013-м доходил до полуфинала Лиги Европы с «Базелем» и по праву считался одним из самых прогрессирующих во всей Европе, по-настоящему вернулся, а впереди у него – успехи и приглашения из топ-клубов. На деле же выяснилось, что вперёд Якин ни на шаг не продвинулся. Несмотря на удачный старт, он с треском вылетел из «Грассхоппера» уже в апреле 2018-го, после серии из пяти матчей без побед. Сообщение на официальном сайте тогда содержало категоричные формулировки: «критическая ситуация в чемпионате», «всяческое отсутствие спортивного прогресса».



С такими летящими вслед характеристиками сложно рассчитывать на следующую работу, но Якину и здесь улыбнулась удача. В него поверил одиозный президент «Сьона» Кристиан Константин, который известен своей склонностью к эпатажу, историей с замером ворот в Москве в 1997-м и тем фактом, что за годы своей должности в клубе (1992-1998, 2003 – н.в.) уволил 48 тренеров. Швейцарские СМИ ведут специальную табличку и с удовольствием вписывают туда по две-три новых фамилии за год.

«Каникулы до конца сезона»

Вторник, 7 мая. Главная тренировочная база «Сьона» в Мартиньи. Утреннее занятие команды, которая два дня назад проиграла со счётом 0:4 «Янг Бойз», а до этого у неё уже были 0:1 от «Цюриха» и 0:3 от «Базеля». Якин хмуро наблюдает за происходящим, почти не участвует в процессе и за час едва ли произносит хотя бы одно слово. Мысленно он в другом месте. А именно – в кабинете президента, где ранее у него состоялся с ним 72-минутный жёсткий разговор. Константин, до последнего защищавший тренера перед прессой и выражавший ему доверие, пребывал в гневе.



Дело было не только в результатах (хотя главная подоплёка, конечно же, в них). Якина и его помощника Маркоса Отеро (помните ведь этого добродушного полного мужчину, также работавшего в «Спартаке»?) обвинили в непрофессионализме. Президент напирал на их невовлечённость в дела команды и предъявлял следующее:



— За день до «Цюриха» два тренера не присутствовали в отеле с командой на обеде и пропустили тренировку;

— Такие же пропуски общекомандных мероприятий происходили ранее;

— Якин не всегда возвращается вместе с командой после выездов, тем самым отделяя себя от неё;

— После матчей, в том числе и после поражений, Якин стабильно даёт футболистам два дня выходных, а сам вместе с Отеро в эти дни отдыхает в немецкоязычной части Швейцарии (тогда как Сьон — франкоязычная);

— Наконец, Якин совершенно не желает учить французский язык. И да, это тоже раздражает президента.



«Сьон» немедленно выступил с официальным заявлением через сайт и с потрохами сдал двух тренеров на потеху публике и СМИ.

«В то время, пока клуб совершает финальный спринт и пытается избежать вылета, руководство столкнулось с недостатком профессионального участия со стороны персонала. Действительно, накануне матча с «Цюрихом» 28 апреля Мурат Якин и его помощник не нашли необходимости в том, чтобы присутствовать в отеле вместе с командой и совершенствовать подготовку к дерби. Президент Кристиан Константин также обнаружил, что их отсутствие носило систематический характер и происходило перед другими матчами. Такое поведение противоречит требованиям, который персонал должен соблюдать при выполнении своих обязанностей по обеспечению бесперебойной работы профессиональной команды.



В связи с этим, а также принимая во внимание отрицательные результаты в последних матчах, руководство досрочно предоставляет каникулы до конца сезона господам Мурату Якину и Марко Отеро. Командой будут руководить дуэт из Кристиана Церматтена и тренера U-21 Себастьяна Бишара при поддержке президента Кристиана Константина».

Теперь тренера насильно заставят учить французский. Но в клубе — оставят

Да-да, пока речь идёт именно об отпуске. Якин всё ещё связан контрактом с клубом до 2021 года, и считать его 49-м по счёту уволенным тренером в эпоху Константина преждевременно. Тем более сам одиозный президент признаётся, что по-прежнему верит в специалиста.



— Теперь у Мурата есть три недели на восстановление, — говорит Константин. – Затем я отправлю его на интенсивный курс французского. Это крайне необходимо. Вам нужно освоить язык места, где вы работаете, а он не выучил с сентября и слова! Ему всего 44 года, он будет расти, и я без проблем могу продолжить рабочие отношения. При необходимости мы будем встречаться каждое утро в 8 часов за кофе. Помимо этого, мы могли бы поговорить о плане тренировок.

— У Мурата есть положительные стороны, — продолжает Константин. — Нынешняя ситуация действительно причиняет мне боль. Но на данный момент мои мысли – с большей вероятностью удержатьего. Если вы любите человека, а он совершает ошибки, то вы пытаетесь их исправить. Это именно то, что я хочу сделать.



Пока же Якин может расслабиться и отдыхать. В немецкоязычной части Швейцарии вместе с товарищем Отеро. С мыслями о том, что «Спартак» — далеко не самое странное место, где они вдвоём успели поработать.