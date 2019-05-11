Прощай, «Енисей», мы будем скучать. По твоему «твиттеру»

«Краснодар» ожидаемо обыграл «Енисей» и отправил Красноярск в ФНЛ. Там ему и место. По крайней мере, пока. Ни один клуб лиги не сопровождал такой шлейф негатива и безнадёги. Даже «Анжи».
Но кое-чем добрым «Енисей» в РПЛ всё же запомнился. Давайте вспомним, что успела сделать пресс-служба клуба за этот год.
Выбирайте, что зашло вам больше всего.
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P.S. В ФНЛ чувствовали, что «Енисей» скоро вернётся. Полюбуйтесь на этот твит годичной давности.
А это — сегодняшний ответ «Енисея».
Они друг друга достойны!