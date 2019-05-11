Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ
Максим Ерёмин
Фото: twitter.com/FCEnisey
Прощай, «Енисей», мы будем скучать. По твоему «твиттеру»
Самый дерзкий клуб в соцсетях оказался самым травоядным на поле.
Футбол / РПЛ

«Краснодар» ожидаемо обыграл «Енисей» и отправил Красноярск в ФНЛ. Там ему и место. По крайней мере, пока. Ни один клуб лиги не сопровождал такой шлейф негатива и безнадёги. Даже «Анжи».

Но кое-чем добрым «Енисей» в РПЛ всё же запомнился. Давайте вспомним, что успела сделать пресс-служба клуба за этот год.

Выбирайте, что зашло вам больше всего.

Если у вас не отображается опрос, пройдите по ссылке.

P.S. В ФНЛ чувствовали, что «Енисей» скоро вернётся. Полюбуйтесь на этот твит годичной давности.

А это — сегодняшний ответ «Енисея».

Они друг друга достойны!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент