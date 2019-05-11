У «Монако» опять всё плохо. Головина бьют, но судья даёт ему жёлтую!

Застряв в турнирном болоте (шесть матчей без побед, три очка до зоны «стыков», пять очков – до прямого вылета), «Монако» ничего не оставалось, кроме как играть на победу в Ниме. При этом в решающих матчах чемпионата команде не сможет помочь основной голкипер – Даниэль Субашич. Хорвата заменили по ходу предыдущей игры Лиги 1 с «Сент-Этьеном», а обследование показало, что финалист ЧМ-2018 выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

На сей раз Субашича сменил не сенегалец Сейду Си, получивший три гола от «Сент-Этена», а залечивший травму Диего Бенальо. Но и более опытный швейцарец пропустил от «Нима» уже на 9-й минуте. Команда Бернара Блакара реализовала первый же момент! После подачи углового «Монако» сперва спасла штанга, но хозяева вернули мяч в штрафную, где форвард Рено Рипар переиграл в воздухе Жемерсона. Отпраздновал свой гол Рипар оригинально: изобразил тореадора, укрощающего быка.

В какой-то мере монегаскам опять не повезло. Перед этим они упустили великолепную возможность открыть счёт: Радамель Фалькао заработал штрафной метрах в 17-18 от ворот соперника, но сам же пробил выше цели. Других таких шансов «Ним» гостям до перерыва не дал. «Монако» больше владел мячом, однако игра в целом свелась к борьбе за мяч. Хотя по истечении часа Александр Головин мог вывести Фалькао один на один с вратарем. К сожалению, в быстрой атаке по центру российский полузащитник исполнил передачу чуть сильнее, чем требовалось.



В группе атаке «Монако», которая как обычно состояла из квартета Головин – Желсон Мартинш – Маркуш Лопеш – Фалькао, экс-«армеец» действовал на привычной позиции под нападающим. В высоком прессинге часто оказывался даже выше колумбийца. Активно смещался в полуфланги, чтобы участвовать в комбинациях. Тем не менее всем игрокам монегасков недоставало эффективности. Поэтому команда Леонарду Жардима уступала, хотя выиграла первый тайм по ударам – 7:4 (в створ – 2:1). Вдобавок Головин заработал жёлтую карточку. У полузащитника не выдержали нервы после двух достаточно грубых фолов на нём со стороны футболистов «Нима». Александр стал предъявлять справедливые претензии судье, а тот остудил россиянина «горчичником».

«Назову трех игроков, которым можно уехать в Европу». Новое интервью с Головиным Спойлер: двое — из ЦСКА.

Во втором тайме Головин опустился на позицию опорного полузащитника. Причиной этого стало появление нападающего Винисиуса Мораиса вместо защитника Налдо. Теперь задачей игрока сборной России стало, прежде всего, помогать монегаскам выходить из обороны и прерывать контратаки «Нима». За счёт рослого, индивидуально сильного Винисиуса «Монако» смог прижать соперника к воротам, вот только давление гостей продолжалось недолго. Хозяева отбились, отодвинули игру от своей штрафной и уже сами показывали ружьё из окопа. Правда, ещё один момент имел Фалькао, который опасно бил головой после подачи в исполнении Головина.

Чем ближе был финальный свисток, тем более сумбурной выглядела игра «Монако» в атаке. Монегаскам явно не хватает нестандартного полузащитника с последним пасом. На 89-й минуте Головина заменил бельгиец Насер Шадли – это последняя попытка Жардима как-то оживить команду. Однако «Ним» контратаковал значительно опаснее, выиграл второй тайм по ударам – 8:5 (в створ – 3:3). Так что победа середняка Лиги 1 над одним из аутсайдеров абсолютно заслуженная.



Головин заработал от статистического сайта Whoscored.com 6,40 балла. Это восьмая оценка среди игроков основы. У россиянина один удар мимо ворот, 78% точных передач, один отбор, три перехвата и шесть заработанных фолов.



Между тем преследователи монегасков «Кан» и «Дижон» свои матчи выиграли. Таким образом, теперь у «Монако» нет никакого преимущества над конкурентом из «стыков». До зоны прямого вылета – два очка.

После матча фанаты «Монако» пытались прорваться на поле, будучи разозленными на игроков своей команды, но футболисты быстро убежали в раздевалку