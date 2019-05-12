«Каррера просил «Спартак» убрать Глушакова». Интересные подробности от Трабукки

Непотопляемый капитан. Снова о Глушакове, «Монако» на грани вылета и Бэйл вне заявки «Реала» — в футбольном дайджесте субботы.

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» и приблизился к зоне вылета

В 36-м туре французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монако». Матч состоялся на стадионе «Стад де Костьерес» в Ниме и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит уже на 9-й минуте, его автором стал нападающий «Нима» Рено Рипар. До конца матча гостям так и не удалось уйти от поражения. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру и успел получить жёлтую карточку.

«Монако» с 33 очками в активе продолжает занимать 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Аналогичное количество баллов имеет располагающийся строчкой ниже и находящийся в зоне вылета «Кан», уступающий монегаскам по дополнительным показателям. «Ним» (52) — восьмой.

У «Монако» опять всё плохо. Головина бьют, но судья даёт ему жёлтую! Очередное поражение команды Леонарду Жардима. Полузащитник сборной России сыграл 88 минут.

Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на второй матч подряд

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте огласил имена футболистов, включённых в заявку команды на предстоящий матч с «Реалом Сосьедад» в 37-м туре испанской Примеры.



Места в списке на нашлось нападающему Гарету Бэйлу, который пропустит уже вторую игру подряд.

Бэйла покупали за рекордные деньги. Сейчас он никому не нужен Но в Мадриде знают, как избавиться от футболиста.

Трабукки: Каррера просил «Спартак» убрать Глушакова, клуб велел работать с ним

Известный агент Марко Трабукки рассказал о конфликте между бывшим главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой и полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.

«Конфликт Карреры с Глушаковым? Во-первых, хочу сказать, что у Массимо не было никаких проблем с другими футболистами. Была проблема с Денисом. Каррера просил: «Отдайте Глушакова в аренду или уберите его, потому что у нас не получается». Клуб сказал: «Нет, работай с ним». В этом и вся проблема. Массимо очень переживал, это было непросто. Он непросто пришёл к решению временно убрать Глушакова, но у него были для этого хорошие причины», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».

Бывшая жена Глушакова изменяла Денису с адвокатом Пака? Вот это поворот! Всё переплетено в единый моток. Сериал про Глушакова продолжается, а также триумф английских клубов в еврокубках — в дайджесте дня.

Ракитич близок к переходу из «Барселоны» в «Интер» за € 50 млн

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может по окончании нынешнего сезона перебраться в Италию, утверждает Goal.com.

По информации издания, хорватский футболист в настоящий момент близок к переходу в миланский «Интер». Ожидается, что трансфер обойдётся нерадзурри в € 50 млн.

При этом приобретение Ракитича является частью перестройки итальянского клуба, которую запланировало руководство. В ходе преобразования команды «Интер» также намерен пригласить Антонио Конте на пост главного тренера и уволить нынешнего наставника Лучано Спаллетти.

«До свидания, «Барселона», вас абсолютно не жалко!» Эмоции болельщиков – бесценны.

«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Сразу два клуба Футбольной национальной лиги гарантировали себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.



Участие в следующем розыгрыше чемпионата России примут «Сочи» и «Тамбов», которые за три тура до конца сезона набрали по 67 очков. Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.

Помимо «Томи», в зоне стыковых матчей в настоящий момент находится «Нижний Новгород» (59). На попадание в «стыки» также претендуют «Шинник» (56), «СКА-Хабаровск» (55), «Чертаново» (54) и «Авангард» (52).

«Енисей» вылетел в ФНЛ

Проиграв «Краснодару» (0:4) в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, «Енисей» потерял все шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.



За два тура до конца чемпионата страны отставание команды Дмитрия Аленичева от 14-го места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах за место в РПЛ, составляет 7 очков.



Пресс-служба клуба в «Твиттере» с иронией прокомментировала вылет команды из Премьер-Лиги, написав: «Привет, ФНЛ, скучали?».



В оставшихся двух турах чемпионата России «Енисей» сыграет дома с «Динамо» (19 мая) и в гостях — с «Зенитом» (26 мая).

Прощай, «Енисей», мы будем скучать. По твоему «твиттеру» Самый дерзкий клуб в соцсетях оказался самым травоядным на поле.

«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Буффоном, вратарь уйдёт ближайшим летом

Текущий сезон станет последним для голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона в клубе. Об этом сообщает Marca.



По информации издания, парижане не воспользуются возможностью продления действующего контракта с 41-летним вратарём ещё на один год. Футболист покинет клуб летом, когда истечёт срок действия текущего соглашения.



Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». В составе чемпиона Франции в нынешнем сезоне голкипер сыграл 23 матча и пропустил 21 мяч. С командой он выиграл Суперкубок и чемпионат Франции. Ранее он также выступал за «Парму» и «Ювентус». В составе национальной сборной Италии футболист провёл 176 матчей и пропустил 117 голов.