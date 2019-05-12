Её считают самой сексуальной футболисткой мира. Играет она тоже прилично

Очередной номер американского еженедельного спортивного журнала Sports Illustrated был посвящён купальникам. На обложку попала форвард женской сборной США по футболу — Алекс Морган. Морган является не только одной из лучших футболисток мира, но и самой сексуальной футболисткой, по общему признанию.

Морган, в настоящее время выступающая за французский «Лион», начала профессиональную карьеру в 2008 году. А уже в 2011-м попала в заявку сборной США на чемпионат мира. В финале того турнира она забила гол и отдала голевую передачу, но сборная США проиграла по пенальти Японии. Через год Морган выиграла Олимпийские игры. В 2012-м Алекс заняла третье место в голосовании за лучшую футболистку по версии ФИФА. Сейчас Морган включена в символическую сборную США всех времён, пишет книги, имеет огромное количество рекламных контрактов и наслаждается футболом во Франции, ведь женская команда «Лиона» — одна из лучших в мире.