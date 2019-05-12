«Адриано может улететь хоть на Луну». Кононов похвалил «Спартак»

— Доволен результатом, — подчеркнул Кононов. — В игре, конечно, у нас были недочёты, но мы создали больше моментов у ворот соперника, совершили больше ударов, по всем показателям выше. Хотя в любом случае как я, так и ребята понимают, что работа идёт, нам надо создавать больше моментов и не позволять сопернику проводить свои атаки.

— Моментов сегодня было достаточно. Но когда будет реализация?

— Это самый сложный вопрос для любого тренера! Трудно сказать. Да, мы создаём моменты. Да, нет реализации. Но я думаю, в любом случае когда-то это наступит.

— Почему решили сделать Фернандо центральным атакующим полузащитником? Не считаете, что из глубины, где бразилец блистал в чемпионском сезоне, он был бы полезнее?

— Знаете, я хотел бы мыслить сегодняшним днем. Как он играл в чемпионском сезоне, я прекрасно помню, но на данный момент Фернандо мне нужен в позиции более атакующего полузащитника. Он в меньшей степени играет в отборе и в большей — в созидании. Может отдать передачу, может пробить. С игры уже забил два гола. Вся его статистика говорит о том, что на этой позиции Фернандо полезен. Плюс мы играем в три полузащитника, он может эпизодически опускаться вниз, но и на сегодняшней позиции вверху ему нравится. Мне тоже нравится. Дело в другом. Нам не хватает завершения у других футболистов.

«Навешивайте на Зе Луиша» — лучшая тактика. «Спартак» обыграл «Уфу» Красно-белые снова обогнали «Арсенал» и сохранили себе промежуточное место в Лиге Европы.

— Впервые в старте вышел Умяров. Довольны им?

— Да, его нужно поздравить с дебютом. Это игрок юношеской сборной России, её капитан. Провёл сегодня первый матч, сделал это хорошо. Он был травмирован, пропустил отрезок, но сейчас очень солидно смотрится на тренировках. Выпал Гулиев из-за карточек — дали проявить себя Умярову. Наиль справился. Ошибки проскакивали, но не существенные. Как по мне, отыграл очень полезно.

— Ташаев в последних матчах значительно прибавил. Произошла адаптация? Или лучше тренируется?

— Всё вместе. Каждый игрок растёт только тогда, когда играет. Сейчас Александр получает больше времени, но также он относится очень ответственно к играм и тренировочному процессу. Играет роль и адаптация. В «Динамо» был другой футбол, другой уровень, другая команда. Там Ташаев был лидером, а в «Спартаке» поначалу проводил слишком мало матчей. Играть он умеет, но другой вопрос, что ему очень хочется забить и где-то он чересчур нервничает.

— Можно ли обучить более грамотным действиям в обороне Айртона? Некоторые эпизоды попахивают катастрофой…

— Катастрофой не попахивают. Конечно, идёт обучение. Я ещё зимой говорил: данные у него хорошие, но нужно многому научиться, играя в защите. Не только Айртон, но остальные должны совершенствоваться. Айртону предстоит много работы, а мы ему поможем, чтобы он быстрее схватывал все навыки. 21 год — возраст, когда ему уже надо прибавлять. Стоит заметить, что большую часть карьеры он провёл игроком атаки, стал защитником лишь в последний год и превратился в одного из лучших.

— Почему Адриано во время восстановления от своей травмы улетал в Дубай, а не оставался с командой?

— Вам стоит задать этот вопрос ему. У него было два выходных, он может распоряжаться ими как хочет. Хоть улететь на Луну! Вы меня спросите сейчас, чем он там занимался. Но я не спрашивал его, чем он занимался. У него есть индивидуальные задания, он их выполнял. Сегодня, как видите, он даже вышел на игру. И я доволен его действиями. Если бы был недоволен или он вообще не смог сыграть, тогда да, я спросил бы его, чем он занимался.

Евсеев: «Почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским?»

— Планировали играть от обороны? – спросили Евсеева.

— Вообще-то, первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Потом «Спартак» перешёл к нашей штрафной. Дали подать. Мы прекрасно знаем, что Зе Луиш умеет исполнять такие эпизоды, но один позволил навесить, а другой — выпрыгнуть. Пропустили. Что касается игры от обороны, то соперник вынуждал нас обороняться. А во втором тайме защищался уже «Спартак», предпочитая вылетать в контратаки. Мы атаковали, но, имея моменты, их не использовали. Поэтому проиграли 0:1.

— Что случилось в перерыве? Правда, что вы пошли к раздевалке успокоить Фернандо, который провоцировал Карпа?

— Я ходил. Но почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским? Вот и всё. А что я ему сказал, это секрет.