«Зенит» сыграл по-чемпионски. Семак оставляет ЦСКА без Лиги чемпионов

Возвращение Дзюбы, Васина и Дивеева

«Зенит» и Петербург наслаждаются чемпионством. На матч с ЦСКА петербургская команда вышла в специально изготовленных по случаю победы в РПЛ футболках с нашивками. На груди у игроков сине-бело-голубых красуется теперь золотой кубок. Настоящий чемпионский кубок и золотые медали ждали зенитовцев после встречи с недавним конкурентом за трофей.

Сергей Семак стартовым составом дал понять, что не собирается делать подарков Виктору Гончаренко. «Зенит» играл практически сильнейшим составом. Залечил повреждение Артём Дзюба, а травмированного Игоря Смольникова заменил на правом фланге обороны Александр Анюков. Кроме того, шанс получил Олег Шатов – он вышел с первых минут вместо Эмилиано Ригони. У ЦСКА в основу вернулись Виктор Васин, Игорь Дивеев и Никола Влашич.

Грубое начало и два «горчичника»

Ставка на Шатова была, очевидно, связана с желанием Семака подстроиться под соперника. «Зенит», как и ЦСКА, играл с тремя центральными защитниками. Ригони для работы по всей бровке вообще не подходит – недостаточно хорош без мяча. Понятно, что и Шатов не латераль, но ведь противостоявшего ему воспитанника петербургского футбола Ивана Облякова тоже можно назвать «латералем» лишь в кавычках.

«Армейцы» начали матч с нескольких довольно грубых нарушений. Видимо, Гончаренко чуть-чуть перестарался, заряжая своих игроков в раздевалке. После фолов гостей травмы едва не получили Андрей Лунёв, Вильмар Барриос и Магомед Оздоев. Судья Евгений Турбин остудил пыл гостей ранними жёлтыми карточками Яке Бийолу и Ильзату Ахметову. А что ему ещё оставалось делать?

Гол Облякова и пятки Дзюбы

В первые полчаса вообще было больше единоборств и пауз из-за повреждений, чем яркого футбола. «Зенит» садился глубоко, «армейцы» более крупными силами подходили к штрафной соперника. Гости за этот отрезок нанесли два неточных удара, хозяева ни одного. Однако команда Семака, пожалуй, атаковала острее на контвыпадах. Сердар Азмун едва не убежал один на один, Артём Дзюба затянул с пасом, хотя мог вывести Шатова на Игоря Акинфеева, а Азмун не попал по мячу, когда сработала «двоечка» Дзюба – Шатов с тонким пасом пяткой в исполнении центрфорварда.

Зато в следующие восемь минут команды обменялись голами в результате первых же ударов в створ! Марио Фернандес с Влашичем запутали Юрия Жиркова и Барриоса, после чего Обляков реализовал передачу трансферной цели «Зенита». Вся комбинация с пропуском мяча получилась очень красивой, а Шатов поздно среагировал на Облякова. Давление хозяев при счёте 0:1 завершилось ещё одной классной передачей пяткой от Дзюбы – на Себастьяна Дриусси. Автор чемпионского гола в Грозном пробил в угол без шансов для Акинфеева.

Семак угадывает с заменой

Во втором тайме дело пошло повеселее. ЦСКА бежал вперёд за Лигой чемпионов (Влашич здорово пробил из-за штрафной в перекладину!), а «Зенит» показывал кулак со своей половины поля – стремился использовать каждую возможность для контратаки. Тренеры вмешались в игре заменами. Интересно, что Гончаренко ещё до перерыва убрал Бийола: очевидно, словенец в качестве нападающего пока не до конца его устраивает. Семак на исходе часа матча заменил Азмуна, который прервал свою результативную серию на «Газпром Арене». Впервые ушёл без гола. Но как же прав оказался тренер «Зенита» с решением попробовать Ригони в роли чистого форварда, где аргентинец может чаще использовать свой главный козырь – поставленный удар. Всего через минуту после своего выхода Ригони забил. Причём и его гол во многом сделал своей умной передачей Дзюба.

Дриусси оформляет дубль

Чувствовалось, что второй пропущенный мяч потряс ЦСКА, москвичи просто перестали успевать за петербуржцами. «Зенит» мог гораздо раньше забивать третий гол и снимать все вопросы об исходе матча. Верные шансы загубили Дзюба, Дриусси, Жирков. Мяч чуть ли не по линии ворот Акинфеева летал, ударялся о штангу, но не находил сетку. Везение помогло команда Гончаренко отдышаться, прийти в себя. И уже у ворот сине-бело-голубых стало горячо.

Очень увлекательный второй тайм! «Зенит» сыграл по-чемпионски и всё-таки выиграл 3:1. Барриос здорово разогнал атаку, а поймавший чемпионский кураж Дзюба опять показал себя грамотным ассистентом. Дриусси оформил дубль. Для ЦСКА поражение в Петербурге означает, что у красно-синих почти не осталось шансов на Лигу чемпионов.