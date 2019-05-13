Лицо чемпионского «Зенита» — это Анюков. Мужчина в полном порядке!

В начале этого сезона, если вы ещё помните, «Зенит» потерпел зубодробительные поражение в Минске. После игры Александр Анюков сказал всё как есть: для такой команды, как «Зенит», это позор, и вообще играть так нельзя. Обычно в ветках комментариев после таких провалов любого спикера вы, читатели, уничтожаете в стиле «да ты на себя посмотри, как сам-то играл!». С Анюковым так не было: по крайней мере в топе комментариев никто ветерана не травит. Посмотрите сами.

Анюков всегда получал больше уважения от болельщиков, чем внимания от прессы, и это, скорее, даже комплимент. Он никогда не стремился играть красиво, он был работоспособен, согласен с любой ролью на поле и готов на самопожертвование. Он всегда был синонимом слова «надёжность». Те, кто выделялся больше, ярче подсвечивали и свои ошибки — с Анюковым так никогда не было: даже промахнувшись однажды мимо мяча, он в следующей подобной ситуации шёл на мяч без тени сомнений и с мясом отправлял его на трибуну.

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Он оказался нужен «Зениту» спустя почти полтора года вне основного состава. Без пафосного возвращения, без лишних слов Анюков начал делать ту работу, которая требовалась. Закрыть проблемный правый фланг? Не проблема. Сыграть в Лиге Европы слева, потому что на этой позиции у «Зенита» совсем беда и привозят все, кто туда выходит? Отпашу и слева. В матче с «Фенербахче,» когда игравший над защитником Дриусси ещё не до конца понял, что такое играть левого полузащитника при 4-4-2, 36-летний Анюков оборонялся за двоих. Он постоянно докрикивался до партнёра, а в одном из эпизодов натурально махнул рукой и организовал выдающийся 10-метровый спринт до подката.

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В матче с ЦСКА он достал мяч, уходящий на угловой, — и заставил фанатский вираж рычать от восторга. Было видно, насколько в кайф даётся Анюкову футбол: вот важный перехват, вот он расставляет партнёров в переходной фазе игры, а вот, получив мяч в зоне подбора, наносит плотный, очень плотный удар. И просто вдумайтесь в это: это вообще был первый удар Анюкова в нынешнем сезоне!

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Он отутюжил два десятка матчей в сезоне за основу — неплохо для человека, который ещё вчера спокойно готовился к пенсии в ФНЛ. Опыт, который он должен был передать второй команде «Зенита», максимально пригодился и первой: у Сергея Семака не всегда получалось сохранять стабильное качество игры, и Анюков был одним из главных сцепляющих звеньев для того, чтобы команда не посыпалась. На стыке осени и зимы сине-бело-голубые проводили самый сложный отрезок сезона. Это были матчи, которые команда проигрывала. Матчи, которые не должны были закончиться паникой. И Анюков не просто был рядом — он проводил их без замен.

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Василий Уткин по-прежнему прав: чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. Проиграть чемпионат с таким Анюковым было бы просто стыдно. Поэтому он — главное лицо этой чемпионской команды.