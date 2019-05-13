Символическая сборная 28-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки РПЛ. В 28-м туре «Зенит» в чемпионском матче разделался с ЦСКА, «Енисей» вылетел, проиграв дома «Краснодару» — 0:4; с таким же счётом «Локомотив» прибил «Рубин», а «Динамо» не смогло справиться с «Ростовом», создав моментов минимум на два мяча.

Сергей Песьяков, «Ростов»

Сложно сказать, что в большей степени помешало «Динамо» победить «Ростов»: плохая реализация или сумасшедшая форма Песьякова. Так или иначе матч, в котором хозяева нанесли 25 ударов, а гости – 4, закончился со счётом 0:0 благодаря Сергею, который сделал 8 сейвов, в том числе вытащил мяч из-под перекладины, не дал Кардозу переиграть себя при выходе один на один и потащил удар головой из нижнего угла.

Бенедикт Хёведес, «Локомотив»

«Рубин» не очень сильно напрягал «Локомотив», но в этом есть и заслуга Хёведеса. Играть крайнего центрального защитника 30-летнему немцу не так просто, но он справился: 3 отбора, 8 перехватов, 83% выигранных единоборств в обороне – достойные цифры. Хёведес здорово начинал атаки через пас: больше половины его передач – вперёд, а во втором тайме он вообще уничтожал правый полуфланг «Рубина» из второй трети и даже сделал передачу в штрафную.

Тарас Бурлак, «Крылья Советов»

Самарцы проиграли «Ахмату» и не смогли сократить отставание от «Динамо», но вины центрального защитника «Крыльев» в этом нет. Бурлак, во-первых, забил гол, который подарил Божовичу и его команде надежду, во-вторых, сделал один отбор и аж 10 перехватов, 8 подборов, 6 мастерских длинных передач вперед (даже одну в штрафную и две – ключевые).

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Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Украинский защитник снова попадает в сборную тура, но не мы виноваты в его качественной игре. Один отбор, 6 перехватов, 7 подборов, 75% выигранных единоборств, участие в начале атак, 3 шикарные диагонали, несколько отличных длинных передач вперёд, точная передача в штрафную и даже 2 удара и 3 заработанных фола в матче с «армейцами» – разве он не достоин места в сборной?

Лоренсо Мельгарехо, «Спартак»

Парагваец стал королём обводок в минувшем туре: 7 попыток, 7 удачных – не самое частое достижение в РПЛ. Мельгарехо здорово нашёл две возможности забить – да, в итоге отправить мяч в ворота не получилось, зато получился шикарный навес на Зе Луиша, который позволил «Спартаку» забить быстрый мяч. Три передачи в штрафную, две – ключевые – Лоренсо стал главным созидателем Кононова в этом матче.

Вильмар Барриос, «Зенит»

Колумбиец вновь продемонстрировал мощнейшую оборонительную игру – 6 отборов, 2 перехвата, 10 подборов, 75% выигранных единоборств в обороне. Барриос здорово сдержал Влашича, постоянно выдавливая хорвата на фланг. Вильмар – мастер отборов и подкатов, у которого многим нашим опорникам стоит поучиться (а Оздоев уже многое перенял у Барриоса).

Юрий Газинский, «Краснодар»

Команда Мусаева разнесла полуживой «Енисей», который, как показалось, перестал сопротивляться уже после второго мяча. Тем не менее Газинский сделал «гол плюс пас» в этом матче, добавил к этому ещё две ключевые передачи в штрафную, 5 перехватов и 10 подборов – и стал лучшим игроком «быков» в этом матче.

Григорий Морозов, «Динамо»

Очень много опасности в матче с «Ростовом» исходило от Морозова – и в том, что москвичи продолжают пороть моменты, нет вины Григория. У левого защитника «Динамо» на счету 4 точные передачи в штрафную, 3 ключевых паса, целая куча перспективных подготовительных передач в левом фланге и полуфланге, грамотное исполнение своей роли, что позволило растащить плотные 5-3-2 «Ростова», а также 3 отбора и 7 подборов, из которых 4 – на чужой половине.

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Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей сделал меньше результативных действий, чем брат (Антон добавил к голевой ещё и забитый пенальти, Алексей ограничился только пасом), но по важности не уступил ему. У брата, который играл второго нападающего, на счету аж 5 передач в штрафную, 3 ключевые передачи, а также 3 обводки и 5 подборов. Миранчук снова здорово искал пространство между линий в опорной зоне «Рубина» – против такого соперника делать это крайне важно и очень тяжело.

Артём Дзюба, «Зенит»

Три голевые передачи, одна из которых – пяткой. Ещё одна передача пяткой между ног защитнику ЦСКА могла бы стать предголевой. Четыре точные передачи в штрафную, 4 ключевые передачи, 14 выигранных единоборств в атаке (10 – вверху). Кто-нибудь ещё считает, что Артём не ключевой игрок в чемпионском «Зените» и не один из лучших футболистов в РПЛ?

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Аргентинцу не удалось оформить хет-трик: два мяча он всё-таки забил, ещё один удар прилетел в штангу. Ассисты у Дриусси тоже могли быть, но Азмун, например, проиграл единоборство защитнику ЦСКА ещё при 0:0 и не смог выйти на рандеву с Акинфеевым. Три обводки, две ключевые передачи, активное участие во всех фазах атаки – Дриусси был большой проблемой для «армейцев».

Главный тренер – Сергей Семак, «Зенит»

Казалось бы, настроить своих футболистов на игру уже после взятия чемпионства – трудная задача, но Семак справился. Сергей Богданович подкорректировал состав и начало атак, учтя травму Смольникова, и переиграл ЦСКА: счёт – 3:1, по явным моментам – 1-0 (без учёта момента Дзюбы на 76-й минуте – его не засчитали за удар), замены явно более удачные, чем у соперника. Отличный чемпионский матч для Семака, который подтвердил свой тренерский уровень.