Роналду посмеялся над ростом Флоренци. Тот обиделся и забил

В матче «Ромы» и «Ювентуса» команды решали принципиально разные задачи. «Ювентус», судя по последним неделям, уже в отпуске, а единственный в команде, кто за что-то борется, – это Криштиану Роналду, который в гонке бомбардиров пытается догнать Фабио Квальяреллу и Дувана Сапату. «Рома» же ещё сохраняет шансы на Лигу чемпионов и отчаянно сражается. При Клаудио Раньери команда мало забивает, зато почти не пропускает: разница голов в последних шести матчах 9:2, при этом набрано 14 очков. Классический Раньери.

Раньери снова в «Роме». Забудьте про здравый смысл – это личное У него остались незаконченные дела в Риме.

Игра с «Ювентусом» тоже началась в типичном для Раньери стиле. Хозяева редко выбирались к чужим воротам, мало держали мяч и плохо играли в пас, а их вратарь Антонио Миранте совершил пару впечатляющих сейвов, но одна из их первых контратак закончилась ударом Лоренцо Пеллегрини в штангу.

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но на первый план вышел нефутбольный эпизод. Эдин Джеко получил повреждение и лежал на газоне, но Роналду не перестал играть. Судья остановил игру, а капитан «Ромы» Алессандро Флоренци стал предъявлять Роналду претензии. Вот как отреагировал португалец.

Он приложил палец к губам, а потом указал себе на грудь. Итальянские журналисты расшифровали, что именно Роналду говорил в тот момент: «Помалкивай, ты слишком мал, чтобы со мной говорить». Потом он рассмеялся. И ещё раз показал, какой Флоренци маленький.

Через несколько секунд Роналду, ещё смеясь, подошёл к негодующему Флоренци и обнял его.

Ещё через 20 минут Флоренци ответил голом, который принёс «Роме» победу.

После матча Алессандро дал комментарий, из которого стало ясно, что объятия с Криштиану не помогли: он всё ещё сердится: «У нас тоже была возможность быстро продолжить игру, когда их игрок был на газоне, но мы с Коларовым дважды выбивали мяч. Он оставил мяч в игре. Наверное, он считает, раз у него есть «Золотой мяч», он может делать что хочет. Я тоже иногда совершаю глупости на поле, но они остаются на поле».

Роналду не прокомментировал этот эпизод после матча. А Флоренци, наверное, может быть доволен тем, как всё закончилось. Маленький он или нет (его рост – 173 см), но он принёс команде победу над чемпионом.