Самые грустные цифры российского сезона: у лучшего бомбардира всего 12 голов

Никакой трагедии, конечно же, нет. Российский чемпионат никогда не был местом массового сбора выдающихся бомбардиров, мы можем лишь мечтать о показателях уровня Криштиану Роналду, Месси, Суареса или Салаха, которые в лучшие годы способны забивать в среднем больше гола за игру. В РПЛ цифры по сравнению с Европой обычно смехотворны, лишь в четырёх сезонах XXI века (включая переходный чемпионат сезона-2011/12 с 44 турами) нападающие достигали отметки в 20 мячей.

Лучшие бомбардиры чемпионата России в XXI веке

2001: Дмитрий Вязьмикин («Торпедо») – 18

2002: Ролан Гусев (ЦСКА) и Дмитрий Кириченко (ЦСКА) – 15

2003: Дмитрий Лоськов («Локомотив») – 14

2004: Александр Кержаков («Зенит») – 18

2005: Дмитрий Кириченко («Москва)» — 14

2006: Роман Павлюченко («Спартак») – 18

2007: Роман Павлюченко («Спартак») и Роман Адамов («Москва») – 14

2008: Вагнер Лав (ЦСКА) – 20

2009: Веллитон («Спартак») – 21

2010: Веллитон («Спартак») — 19

2011/12: Сейду Думбия (ЦСКА) – 28

2012/13: Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Краснодар»/«Спартак») – 13

2013/14: Сейду Думбия (ЦСКА) – 18

2014/15: Халк («Зенит») – 15

2015/16:

2016/17:

2017/18: Квинси Промес («Спартак») – 15 2001: Дмитрий Вязьмикин («Торпедо») – 182002: Ролан Гусев (ЦСКА) и Дмитрий Кириченко (ЦСКА) – 152003: Дмитрий Лоськов («Локомотив») – 142004: Александр Кержаков («Зенит») – 182005: Дмитрий Кириченко («Москва)» — 142006: Роман Павлюченко («Спартак») – 182007: Роман Павлюченко («Спартак») и Роман Адамов («Москва») – 142008: Вагнер Лав (ЦСКА) – 202009: Веллитон («Спартак») – 212010: Веллитон («Спартак») — 192011/12: Сейду Думбия (ЦСКА) – 282012/13: Вандерсон («Краснодар») и Юра Мовсисян («Краснодар»/«Спартак») – 132013/14: Сейду Думбия (ЦСКА) – 182014/15: Халк («Зенит») – 152015/16: Фёдор Смолов («Краснодар») – 202016/17: Фёдор Смолов («Краснодар» — 182017/18: Квинси Промес («Спартак») – 15

Но нынешний сезон получается на индивидуальные подвиги особенно скудным. На сегодня, за два тура до конца, у самых-самых – Фёдора Чалова и Сердара Азмуна – всего по 12 голов. Показатель удивительно скромный, а гонка настолько вялотекущая, что за ней никто толком уже не следит. При этом лишь в одном сезоне ранее лучшие снайперы забивали 13 мячей. Меньше – никогда. Ещё в четырёх – 14. Текущий чемпионат вполне может закончиться либо повторением, либо обновлением антирекорда.

Почему же российское первенство настиг кризис бомбардиров? Случайность это или закономерность? И о чём данный факт говорит?

Причина №1. Усреднение мастерства из-за отъезда лучших легионеров

Ещё раз взгляните на фамилии из таблицы сверху. Вагнер Лав, Думбия, Веллитон, Халк, Промес – все они были главными звёздами нашего чемпионата. Футболистами, способными брать на себя инициативу, обыгрывать один в один, классно исполнять сложные удары из неоднозначных позиций, находить кратчайшие пути к воротам. То есть теми, кто делает разницу. Если было необходимо, они тянули одеяло на себя, пусть даже в ущерб командным действиям.



Но в последние годы приглашать и удерживать дорогостоящих легионеров российским клубам стало гораздо сложнее: финансовые возможности уже не те, что до кризиса. Лучшие атакующие футболисты – традиционно самый элитный и дорогой продукт на мировом трансферном рынке – разъехались в разные стороны, безболезненно выкладывать по 15-20 миллионов на нападающего, который точно будет забивать по 15-20 за сезон, не способен уже почти никто. Приходится делать ставку на внутренние ресурсы или на иностранных форвардов второго эшелона, которые раньше, при Вагнере, Думбия или Халке, точно не считались бы главными звёздами.



Чемпионат России в последние годы попросту начал стремительно выравниваться по среднему мастерству исполнителей. С одной стороны, это привело к повышению конкуренции и средней плотности в таблице (неслучайно четыре года подряд у нас разные чемпионы), с другой – ухудшению атакующих способностей лучших клубов.

Причина №2. Отсутствие «централизованных» команд

Этот пункт вытекает из предыдущего. Нет исполнителей, делающих разницу, – значит нет смысла строить вокруг кого-либо команду. Централизованных команд, где все завершающие действия забирает себе один человек, а партнёры в первую очередь должны выводить на ворота именно его (примеры – Смолов и «Краснодар» при Игоре Шалимове, Криштиану Роналду и «Реал», «Спартак» и Веллитон в 2009-м), в нашем чемпионате больше нет. Тренеры пытаются побеждать не индивидуальными качествами игроков, а за счёт системы.

Хотя один клуб весной всё-таки сделал шаг в сторону централизации атаки: «Зенит», получив Азмуна, перестроил игру, отодвинул в более глубокую позицию Дзюбу и непосредственно в штрафной начал плясать от лучших навыков иранского форварда, который чуть ли не лучше всех в России умеет открываться за спины защитникам и выскакивать на опережение. В итоге Азмун забил 8 голов за 11 туров, а «Зенит» значительно повысил результативность. Хотя по отношению к петербуржцам есть и другие цифры: за команду в текущем чемпионате забивали уже 15 человек! Голы распределены между всеми игроками, и это как раз говорит о децентрализации атаки на дистанции.

Причина №3. Оборонительный уклон большинства клубов

Абсолютно правы те, кто говорит, что чемпионат России не выигрывается, а проигрывается. У наших лучших клубов не хватает мощи, а у остальных – нет ещё и хотя бы минимальной смелости. В почёте серость, прагматизм, трусость, стремление не пропустить и не проиграть (а не желание победить). В атаку весь сезон пытались играть разве что «Краснодар» и ЦСКА. Отчасти – «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» (далеко не всегда). Остальные – боялись всего и всех даже тогда, когда встречались не с грандами, а друг с другом.

Из-за этого страдает, во-первых, общая результативность чемпионата. У нас она составляет 2,23 мяча за игру, тогда как в Англии – 2,82, в Германии – 3,14, в Испании – 2,58, в Италии – 2,67, во Франции – 2,53. Во-вторых, маловато забивают и лучшие клубы (не умеют преодолевать массивную оборону), выходцы из которых по статистике чаще всего и становятся победителями снайперской гонки. У «Зенита» и «Краснодара», самых атакующих команд, менее двух мячей за игру – 1,89 и 1,82 соответственно.



К примеру, в Англии у «Манчестер Сити» — 2,5 мяча за игру, у «Ливерпуля» — 2,34; в Германии у «Баварии» — 2,52, у «Боруссии» Дортмунд – 2,39; в Испании у «Барселоны» — 2,38, у «Реала» — 1,70 (аномально низкий показатель); в Италии у «Аталанты» — 2,03 и «Ювентуса» — 1,91; во Франции – 2,78 у «ПСЖ» и 1,75 у «Лиона». Везде есть хотя бы одна команда, перешагнувшая отметку в 2 мяча за 90 минут.

Причина №4. Нестабильность лучших из имеющихся

Пусть главные звёзды-иностранцы из нашего чемпионата уехали, но всё же несколько сильных нападающих, теоретически способных добираться до отметки в 20 мячей, у нас есть. Однако при всей несомненной неординарности они в прошедшем сезоне по разным причинам были напрочь лишены главного качества для любого классного игрока – стабильности.



Азмун половину чемпионата мучился в слабом «Рубине», и кто знает, сколько бы голов было бы сейчас у Сердара, если бы он переехал в Санкт-Петербург летом.



Чалов отлично провёл осень (семь голов в первых девяти турах), но весной, а особенно начиная с апреля, отодвинулся от штрафной, начал распыляться в функциях и стал выглядеть заметно хуже. Как и вся команда.



Зе Луиш мало того что играет в капризном и склонном к перепадам настроения «Спартаке», так ещё и сам имеет гигантские проблемы с реализацией. Лишь один гол из пяти моментов – его отличительное свойство.



Молодые Сулейманов и Игнатьев пока молоды, да и игрового времени имели меньше конкурентов из других клубов, делили его либо между собой либо с опытным Ари. Вероятно, обоих ждёт прорыв в следующем сезоне – все необходимые данные есть у каждого.

Не избежал спада даже Дзюба — у него была очень тяжелая поздняя осень, когда он не играл, а мучился.

А тот же Смолов, который, как мы знаем, умеет забивать помногу тогда, когда его качественно снабжают мячами, в «Локомотиве» столкнулся с совершенно другой ролью. Там он сначала залечивал раны от чемпионата мира, затем адаптировался, а когда адаптация завершилась, выяснилось, что он один из многих, а вовсе не главная звезда. И если в Краснодаре Фёдор передвигался в основном напротив створа чужих ворот, то у Сёмина его функционал намного шире. Не стоит категорично утверждать, что Смолов стал слабее как футболист в комплексе. А вот как бомбардир – безусловно.

Причина №5. Нехватка классных диспетчеров

Для обилия голов как минимум требуется классная доставка мяча в штрафную. Но в нашем чемпионате, с одной стороны, нехватка индивидуально сильных нападающих, способных создавать моменты самостоятельно, а с другой – недостаток плеймейкеров и фланговых игроков с качественным пасом в штрафную. Статистика лучших ассистентов выглядит так же скромно, как и бомбардирская гонка: у Дзюбы, лучшего футболиста сезона, 9 передач, у Газинского и Жоаозиньо – по 8. Десятку не разменял никто. Те же «Спартак» и «Зенит» почти весь сезон провели без сильных и творческих центральных полузащитников, что тоже однозначно повлияло на их уровень результативности.



Возможно, нового антирекорда нынешний сезон ещё и избежит – впереди два тура. Но даже если Чалов или Азмун забьют один-два гола, факт останется неизменным: в России слишком мало забивают. И это не лучшая характеристика нашему футболу.