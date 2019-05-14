«Водку люблю, но немного». Стивен Джерард — о России

Евгений Савин сгонял к Стивену Джеррарду в Глазго и проникся духом в Ливерпуле.

– Отставание от «Селтика» всего 11 очков в этом году. В том году было 39. Реально ли в следующем сезоне убить «Селтик»?

– «Селтик» – это очень хорошая и крепкая команда. Они держат пальму первенства уже много лет. Так что для нас это своего рода вызов. «Рейнджерс» медленно, но верно, сокращает количество очков, разделяющих нас. И мы стараемся это делать как можно быстрее. Для нас это очень серьезная и непростая задача. Именно поэтому я и нахожусь здесь. Мы продолжаем бороться и биться, чтобы, наконец, вернуть «Рейнджерс» былой успех. Мы хотим быть первыми. Нам предстоит еще много чего сделать, но мы уверены в своих силах.

– Что сложнее: выигрывать Лигу чемпионов как игрок или рубиться в Лиге Европы как молодой тренер?

– Я думаю, что обе эти задачи очень сложные. Выиграть Лигу чемпионов в качестве игрока – это, наверное, самое сложное, что только может быть для футболиста. Особенно последние игры – полуфиналы и финал. Уровень игроков и команд очень высокий. Так что для игрока это самое сложное, что может быть.

Если говорить о работе тренера, то тут тот же самый мандраж, те же самые чувства и эмоции. Да и вызов, который тебе бросает судьба, наверное, в чем-то похож. Однако тут, конечно, игроки ощущают на себе больше ответственности, чем я. Так что оба этих вызова разные по характеру, но одинаковые по своей сути.

– Александр Головин из «Монако» рассказывал, что Тьерри Анри не смог убить в себе игрока. Он часто выходил на тренировку и психовал, показывал, как нужно играть, вел себя не очень красиво. Вы убили в себе игрока?

– Я очень уважаю Тьерри Анри как игрока, человека и личность. Ничего другого, кроме огромного уважения к нему, не испытываю.

Что касается меня, то я больше не футболист. В качестве игрока я себя больше не позиционирую. Может, только когда я тренируюсь, во мне просыпается что-то от игрока. Но теперь я футбольный тренер. Я должен думать и делать все как футбольный тренер. Я должен помогать игрокам расти и двигаться вперед. Так что с Джеррардом-футболистом покончено. Теперь моя основная задача – помочь игрокам стать лучше и профессиональнее на футбольном поле. Я футбольный тренер, и отношусь к своим игрокам должным образом. С пониманием и уважением. И они это ценят.

– Кому из авторитетных тренеров вы иногда звоните, чтобы посоветоваться по работе?

– Всем тренерам, с которыми я когда-то работал, я могу позвонить. Это и Рафа Бенитес, и Жерар Улье. Теперь, когда Брендан Роджерс ушел, наконец, из «Селтика», я ему тоже могу позвонить. Серьезно, у меня очень хорошие отношения с большинством знакомых мне тренеров. И так часто бывало, когда я звонил кому-то из них за советом. Даже с Юргеном Клоппом мы общаемся по-приятельски хорошо. Он всегда очень любезен и всячески меня поддерживает.

– В Лиге Европы вы проигрывали «Спартаку». Вы можете вспомнить три фамилии игроков москвичей, которые вам понравились?

– Да, я очень хорошо помню всех, против кого мне приходилось играть. «Спартак» – очень достойный и сильный соперник. Атмосфера на стадионе в Москве была просто фантастической. Я считаю, что тогда мы играли против соперника более высокого класса, и это испытание было для нас не из легких. Я очень горжусь своей командой, потому что мы держали очень высокую планку и бились до конца. Также я был благодарен тренеру команды соперника и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч. Потому что атмосфера была просто запредельной.

К сожалению, о результате такого я сказать не могу. У них в составе есть очень дорогие игроки. Зе Луиш, например. Высококлассный профессионал. Для нас этот матч был не из легких.

– Альберт Риера, с которым вы вместе играли за «Ливерпуль», живет в Сибири, очень любит снег и иногда пьет 60-градусный самогон. Что должно случиться, чтобы Стиви Джеррард приехал в Россию?

– Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно.

Россия – очень красивая страна, и мне нравится, с какой страстью там люди болеют за футбол. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но в настоящий момент мне нравится, что я работаю и живу в Глазго. Этот город мне также очень нравится. Судьба бросает мне большой вызов, встречи с которым я жду с нетерпением.

Мне нравится посещать Россию, будь то личные поездки или поездки с моей командой. В России меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране. И уровень, который выдерживают большие и знаменитые клубы. Так что, кто знает, может быть, однажды и я перееду к вам.

– В конце сезона если вам поступит предложение от «Зенита» или «Спартака» на 10 млн фунтов, вы поедете в Россию?

– Речь о деньгах не идет. В качестве тренера я не ищу способ заработать деньги. Я хочу реализовывать себя, выигрывать и развиваться дальше. Сейчас я очень рад, что нахожусь в Глазго. Это большой клуб, и я горжусь, что мне выпала честь работать здесь. Я собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие десять, пятнадцать, двадцать лет. Очень трудно предугадать, что будет в будущем. Так что посмотрим. В любом случае, все это не из-за денег, а сугубо для того, чтобы принять новый вызов. Жажда побед – главный мотивирующий фактор для меня.

– Во всех английских топ-клубах были игроки из России. Почему их никогда не было в «Ливерпуле»? И кого бы вы взяли из российских игроков в «Ливерпуль»?

– Я думаю, любому игроку сейчас будет сложно попасть в «Ливерпуль». Посмотрите на их состав.

Но я считаю, что в России очень талантливые игроки. Когда я был в Москве с юношами «Ливерпуля», мы играли с москвичами. Там есть таланты. Так что я не удивлюсь, если когда-нибудь увижу в составе «Ливерпуля» русского игрока.

Я думаю, с точки зрения технической оснащенности русские игроки очень хороши. У них сильная ментальность. И хотя в нашей команде не было русских, я не сомневаюсь, что в будущем такое возможно.

– Есть хоть один русский игрок, про которого вы говорили «вау!»?

– Для меня было бы сложно и неуважительно назвать какого-то одного игрока. Люди всегда обращают внимание на тех, кто забивает голы, на звезду. Но как тренер я смотрю на разные позиции.

– Андрюха Аршавин, не?

– Да, это классный игрок. Я думаю, что отмечу высокий уровень футбола, который в целом демонстрируют отдельные русские игроки. Я с нетерпением жду, кто будет следующим новичком нашей премьер-лиги. Я думаю, это им по силам. Так что посмотрим.

– Что вас в России удивило в плюс и в минус?

– Из плюсов – это страсть боления. На стадионе очень шумно, и все болеют очень интенсивно, что создает атмосферу.

Из минусов, из того, что плохого случалось в России со мной, я могу отметить расизм. Оскорбительные кричалки в адрес одного из моих молодых игроков. Мне это совсем не понравилось, мне неприятно было это видеть и слышать.

Расизму нет места в футболе. Мне кажется, такое поведение болельщиков портит российский футбол. Я всесторонне уважаю ваш футбол и болельщиков, но этот маленький недостаток нужно как-то исправлять.

Что еще?

– Тетушка Стивена Джерарда – про мелкого Стиви и его погибшего на «Хиллсборо» брата.

– Олдскульный фанат «Ливерпуля» и истории, за что могут прописать в табло.

– Большущая экскурсия по «Айброкс»! Все внутренности стадиона-музея.

– Безумный матч с «Барсой» с трибун!

– Поиск вил, которые чуть не угробили карьеру Стиви и многое другое!