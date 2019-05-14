«Напились все. Кроме меня». Шнур — о чемпионстве «Зенита», Кокорине и Z+

Пожалуй, главное лицо российского шоу-бизнеса едет в прощальный тур.
При чём здесь футбол? Тур будет стадионным и пройдёт на новеньких аренах ЧМ-2018. Сергей Шнуров посетит 9 городов России и намерен собрать полмиллиона зрителей.
Шнур сделал редкое исключение и уделил несколько минут спортивному СМИ. Впервые после того самого выпуска Z+.
— Московский концерт «Ленинграда» пройдёт на «Открытии». Вам понятно, почему фаны «Спартака» недовольны?
— Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: «Ой, какая гадость», — это не фаны «Спартака». А просто три человека.
— Речь об активной части.
— Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей. Никаких претензий не было. Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на «Зенит Арене» будет выступать группа Rammstein, ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать.
— Последний матч «Зенита» на «Открытии» закончился скандалом. Пожалели, что согласились участвовать в Z+?
— Нет.
— Почему? Куча негатива, продюсера отстранили.
— Ну, это ошибка продюсера. Мне-то что? Потратил время, да. Зато познакомился на этой программе с Артемием Лебедевым. Он потом сделал мне логотип. Теперь с этим лого поедем в тур.
— Вот и польза!
— Польза огромная.
— К стадионному туру. Выполняете программу президента о наследии ЧМ?
— Вопрос к организаторам, но думаю, это никак не связано. Просто вот только что эти стадионы отстроили — будут теперь пустовать. Сейчас мы проедемся, а больше и не знаю, кто ещё соберётся. У кого хватит наглости, решимости, сил и главное — аудитории.
— В прошлом году в Ростов приехала «Баста». В итоге их ругали за вред, якобы нанесённый газону.
— Будем стараться этого избежать. Должны же они были на первом концерте чему-то научиться.
— В рамках стадионного тура «Ленинград» не приедет в Саранск. Там проблема была как раз с аудиторией?
— Ну конечно. Как я говорил на пресс-конференции, посчитали, что проще будет некоторым жителям Саранска приехать в ближайший город, чем нам устраивать там концерт. В Сочи тоже не поедем — мы там выступаем по пять раз в год.
— А площадку в Казани почему сменили?
— Там сложная история. Изначально на «Казань Арене» в те даты планировалось соревнование (45-й чемпионат мира по Worldskills. — Прим. «Чемпионата»). Пришлось перенести концерт на «Татнефть арену». Но для зрителей есть и плюсы — в продажу вбросили билеты, которые пока даже дешевле тех, что ушли изначально.
***
— Скажите честно, во сколько сегодня проснулись?
— Рано. Я же из Петербурга прилетел. Чемпионство не отмечал.
— Как так?
— Нет, напились-то, конечно, все. Кроме меня. У меня была пресс-конференция, а я, знаете ли, человек ответственный!
— Что, даже в баре не дрались никогда?
— Конечно дрался.
— Я это к чему: ночью чемпионство «Зенита» не отмечал ещё один человек. Полтора года за драчку в баре не многовато?
— По моим личным ощущениям, наверное, многовато. Но это лишь мои личные ощущения. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил.
- 14 мая 2019
-
09:11
-
08:41
-
08:22
-
08:06
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:17
-
06:00
-
05:32
-
05:23
-
04:50
-
04:21
-
03:49
-
03:17
-
02:45
-
01:51
-
00:54
-
00:39
-
00:21
- 13 мая 2019
-
23:54
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:13
-
23:04
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:21
-
22:17
-
21:57
-
21:51
-
21:50
-
21:42