«Напились все. Кроме меня». Шнур — о чемпионстве «Зенита», Кокорине и Z+

Пожалуй, главное лицо российского шоу-бизнеса едет в прощальный тур.

При чём здесь футбол? Тур будет стадионным и пройдёт на новеньких аренах ЧМ-2018. Сергей Шнуров посетит 9 городов России и намерен собрать полмиллиона зрителей.

Шнур сделал редкое исключение и уделил несколько минут спортивному СМИ. Впервые после того самого выпуска Z+.

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.

— Московский концерт «Ленинграда» пройдёт на «Открытии». Вам понятно, почему фаны «Спартака» недовольны?

— Любое обобщение — это всего лишь обобщение. Если три человека в красных майках сказали: «Ой, какая гадость», — это не фаны «Спартака». А просто три человека.

— Речь об активной части.

— Активная часть фанатов присутствовала на концерте в 2017 году, и всё было окей. Никаких претензий не было. Я рассматриваю стадион как площадку, у меня нет к нему никакого ритуального отношения. Если на «Зенит Арене» будет выступать группа Rammstein, ну и что? Футбол — это футбол, а музыка — это музыка. Давайте одно с другим не мешать.

Сергей Шнуров — о чемпионстве «Зенита» Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Последний матч «Зенита» на «Открытии» закончился скандалом. Пожалели, что согласились участвовать в Z+?

— Нет.



— Почему? Куча негатива, продюсера отстранили.

— Ну, это ошибка продюсера. Мне-то что? Потратил время, да. Зато познакомился на этой программе с Артемием Лебедевым. Он потом сделал мне логотип. Теперь с этим лого поедем в тур.



— Вот и польза!

— Польза огромная.

— К стадионному туру. Выполняете программу президента о наследии ЧМ?

— Вопрос к организаторам, но думаю, это никак не связано. Просто вот только что эти стадионы отстроили — будут теперь пустовать. Сейчас мы проедемся, а больше и не знаю, кто ещё соберётся. У кого хватит наглости, решимости, сил и главное — аудитории.



— В прошлом году в Ростов приехала «Баста». В итоге их ругали за вред, якобы нанесённый газону.

— Будем стараться этого избежать. Должны же они были на первом концерте чему-то научиться.



— В рамках стадионного тура «Ленинград» не приедет в Саранск. Там проблема была как раз с аудиторией?

— Ну конечно. Как я говорил на пресс-конференции, посчитали, что проще будет некоторым жителям Саранска приехать в ближайший город, чем нам устраивать там концерт. В Сочи тоже не поедем — мы там выступаем по пять раз в год.

Сергей Шнуров и корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— А площадку в Казани почему сменили?

— Там сложная история. Изначально на «Казань Арене» в те даты планировалось соревнование (45-й чемпионат мира по Worldskills. — Прим. «Чемпионата»). Пришлось перенести концерт на «Татнефть арену». Но для зрителей есть и плюсы — в продажу вбросили билеты, которые пока даже дешевле тех, что ушли изначально.

***

— Скажите честно, во сколько сегодня проснулись?

— Рано. Я же из Петербурга прилетел. Чемпионство не отмечал.

— Как так?

— Нет, напились-то, конечно, все. Кроме меня. У меня была пресс-конференция, а я, знаете ли, человек ответственный!



— Что, даже в баре не дрались никогда?

— Конечно дрался.



— Я это к чему: ночью чемпионство «Зенита» не отмечал ещё один человек. Полтора года за драчку в баре не многовато?

— По моим личным ощущениям, наверное, многовато. Но это лишь мои личные ощущения. Знаете, в публичных процессах много заинтересованных сил. Почему принято это решение, я не знаю, но оно принято неспроста. А разбираться в этом у меня нет ни времени, ни сил.