Топ-5 худших трансферов АПЛ сезона-2018/19

Трансферы английских клубов летом 2018 года и зимой 2019 были практически образцовыми. Набрать пять худших сделок на вход оказалось очень тяжелой задачей: почти никто не ошибся с подписанными игроками. Можно найти новичков, которые плохо провели сезон, но таких игроков, как правило, брали за сущие копейки или вообще бесплатно.

Тем не менее, рейтинг составлен. Эти трансферы – исключения из нового правила, которое звучит так: клубы АПЛ научились тратить деньги.

Фред Родригес, из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро

Туру к 15-му складывалось четкое впечатление, что «Юнайтед» просто перехватывает игроков у своих более шумных соседей – сначала «дьяволы» выцепили Санчеса, заманив его космической зарплатой (самая большая в АПЛ, между прочим), а уже через полгода увели у «Сити» Фреда прямо из-под носа. И в том, и в другом случае Моуринью сажал звезд на скамейку запасных через какое-то время после их дебюта.

Фред действительно стартовал очень слабо – много ошибался, плохо двигал мяч и неуклюже оборонялся.Неудивительно, что Моуринью потерял к нему доверие и за два с половиной месяца (октябрь, ноябрь и часть декабря) дал бразильцу поиграть всего в пяти матчах. Сульшер использовал Фреда намного чаще, но и при норвежце полузащитник не играл на свои 60 миллионов, из-за чего Оле-Гуннар усадил Фреда на скамейку на пике кризиса «Юнайтед» (после 0:4 от «Эвертона» и 0:2 от «Сити»).

Фред хуже обороняется, чем Матич и Эррера. Хуже продвигает мяч, чем Поль Погба: француз хотя бы 13-ый в лиге по продвижению мяча в глубокие зоны(здесь и далее – в среднем за 90 минут), Фреда же нет в топе ни по продвижению через пас, ни по продвижению на дриблинге, ни по продвижению в глубокие зоны. А ведь это прямые обязанности бразильца.

Фред Родригес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Рияд Марез, из «Лестера» в «Манчестер Сити» за 67.8 миллионов евро

Самый спорный трансфериз этого списка. С одной стороны, Гвардиола получил вингера, которого хотел купить еще полгода назад, а дешевле, чем за 60 миллионов, «Сити» не купит даже садового гнома – все знают, сколько денег у шейхов. С другой стороны, 68 миллионов евро – это очень много за игрока ротации: Марез провел на поле чуть больше трети от возможного времени. Более того, Рияд, кажется, все еще не до конца понял основные принципы игры и философии Пепа. А еще он не смог реализовать пенальти в ворота «Ливерпуля» на Энфилде – этот промах мог решить сезон.

Марез провел всего одну игру в мае и лишь две – в апреле, одна из которых – поражение от «Тоттенхэма» в Лиге Чемпионов. В концовке сезона Гвардиола и играл с полузащитой Сильва-Гюндоган-Фоден, ставя Бернарду на правый фланг, и прибегал к старой системе «слева Сане, справа Стерлинг», но Мареза предпочитал ставить реже. Впрочем, Рияд на вышел в чемпионском матче.И даже забил.

Суммарные 12 голов и 8 передач – неплохие показатели для первого сезона, но, если взглянуть на матчи, в которых Рияд забивал или ассистировал, можно заметить, что алжирец сделал 1+3 в двух играх-унижениях «Шахтера», 2+2 в кубковых победах над командами, которые значительно слабее (один матч закончился со счетом 9:0, другой – 7:0), а также забил несколько не очень важных мячей в паре разгромов («Бернли», «Ньюпорту» и «Брайтону»). Да, Марез забивал единственные голы в матчах с «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», но разве стоят эти мячи, которые мог бы забить кто-то еще, 68 миллионов евро?

Кстати, больше Мареза в «Сити» получают только Агуэро и Кевин де Брюйне. Давид Сильва, Бернарду, Фернандиньо, Стерлинг – все они получают меньше.

Рияд Марез Фото: TF-Images/Getty Images

Жан-Мишель Сери, из «Ниццы» в «Фулхэм» за 30 миллионов евро

Трансфер, который шокировал всю футбольную общественность. Летом 2017 года Сери был на хайпе – настолько, что его даже хотела «Барселона», а Хави говорил, что у ивуарийца есть ДНК «Барсы». Спустя год про Сери подзабыли, потому что «Ницца» банально стала слабее и финишировала восьмой, но «Фулхэм» заставил всех вспомнить о Жан-Мишеле. Казалось, что тридцать миллионов евро за большой талант в пиковом (27 лет) возрасте – совершенно адекватная цена даже с учетом того, что клуб только вернулся в АПЛ.

На деле Сери оказался дутой фигурой. В обороне он откровенно слаб, хоть его показатель отборов и перехватов вырос примерно на треть относительно последнего сезона в «Ницце»; ивуарийца легко отталкивали от мяча, он постоянно терял позицию, недоигрывал по игроку, проигрывал подборы. Что касается атаки, Сери стал четвертым в команде по количеству ожидаемых голевых передач – не весть какое достижение; чтобы найти Жан-Мишеля в топ-30 игроков АПЛ, которые лучше всех продвигают мяч или доставляют его в опасные зоны, нужно выставить возрастной фильтр – 27 лет. Только в этом случае вы найдете Сери в топе – как-то слабовато для игрока, чья главная функция – продвижение мяча, не находите?

Сери похоронил попытки Йокановича найти баланс между старым стилем и новыми звездами, загубил спасательную миссию Раньери и присел на скамейку при Паркере – ивуариец лишь дважды вышел в старте с начала марта, а последняя его игра датирована 20-м апреля. С тех пор хавбек на поле не появлялся, причем информации о травме Сери не найти – значит, дело не в здоровье. «Фулхэму» срочно нужно облегчить зарплатную ведомость, и Сери – один из первых кандидатов на выход; его зарплата – третья в команде, а отношения с теперь уже главным тренером, Скоттом Паркером, вряд ли можно назвать хотя бы партнерскими. Да и желания у самого Жан-Мишеля играть в Чемпионшипе наверняка нет.

Жан-Мишель Сери Фото: Alex Davidson/Getty Images

Адама Траоре, из «Мидлсбро» в «Вулверхэмптон» за 20 миллионов евро

«Волки» приобрели в лице Траоре игрока, который обводит больше всех в Европе. В АПЛ 18/19 Адама занял первое место по продвижению мяча на дриблинге. Что не так с этим трансфером?

Во-первых, высокий показатель по продвижению мяча на дриблинге – результат «эффекта запасного». Траоре выходил на замену 21(!) раз в этом розыгрыше АПЛ, суммарно проведя на поле всего 25% времени от возможного. Во-вторых, за этим показателем не видно, что Траоре подбирает мяч, обыгрывает одного-двух соперников и упирается либо в третьего, либо в аут, либо в лицевую линию. Адама крайне редко реально усиливал игру «Вулверхэмптона», выходя по ходу игры: его 0.35 по ожидаемым передачам плюс ожидаемым ассистам в среднем на 90 минут –такой себе показатель при учете «эффекта запасного». Сравните: Ихеаначо из «Лестера», которого критикуют весь сезон, тоже выходил на замену 21 раз в АПЛ, отыграл примерно столько же минут, но имеет 0.39 по xG+xA/90.

Траоре всего 22 года, но он слабо меняется еще со времен академии «Барселоны». Возможно, Адама поменяет свою игру в лучшую сторону, но пока что «Вулверхэмптон» заплатил 20 миллионов (второе место по цене после Джонни) за игрока, который делает команду слабее в обороне и не особо усиливает игру в атаке. Ах да – у Траоре пятая зарплата в команде.

Адама Траоре Фото: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Гонсало Игуаин, аренда из «Ювентуса» в «Челси» за 9 миллионов евро

Да, в этом сезоне трансферы в АПЛ настолько хороши, что можно добавить в топ худших трансферов игрока, взятого в аренду. Пепито того заслуживает.

Сарри позвал Игуаина в «Челси» на полгода – мол, аргентинец разбирается в философии итальянца и моментально вольется в игру лондонцев. Действительно, Мората был совсем плох, но Гонсало абсолютно не оправдал ожиданий. Аргентинец должен был дать больше резких рывков за спины защитникам соперников и больше открываний в штрафной – в итоге Игуаин чаще касался мяча в штрафной, играя за «Милан» в первой половине сезона; более того, касаний мяча в штрафной в среднем за 90 минут у Мораты за «Челси» даже больше, чем у Игуаина. Гонсало должен был оттягиваться глубже, чтобы помогать команде комбинировать, но в итоге он ровно так же, как и Мората, буквально сталкивался лбами с Азаром и не понимал, куда ему двигаться.

А еще Игуаину положили третью зарплату в Англии – больше только у Санчеса и Озила. За полгода, в которые уместились аж пять мячей Гонсало (два мертвому «Хаддерсфилду», один – не менее мертвому «Фулхэму», еще по одному – «Уотфорду» и «Бернли), он получит восемь миллионов евро.Каждый из этих пяти «важнейших» голов стоил по 1.6 млн евро. А в Лиге Европы вообще играет Жиру. «Челси» не перестает удивлять.

В тексте использованы данные WhoScored.com, Transfermarkt.co.uk, Capology.com, Understat.com, WyScout.com.

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