Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тест «Чемпионата»: Моуринью или Сульшер – угадайте тренера «МЮ»

Жозе Моуринью и Уле-Гуннар Сульшер
«Чемпионат»
Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить
Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.
Футбол / Англия 0

Смена тренера в «МЮ» в середине декабря принесла резкое улучшение результатов. Команда одержала серию побед, выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а Поль Погба добился лучшей результативности в своей карьере. Правда, потом весна смазала всё впечатление. Но Уле всё равно остался главным тренером: ведь его обожают в раздевалке (об этом сказали чуть ли не все игроки «МЮ»). По ходу сезона он запомнился адекватными и честными реакциями как на победы, так и на поражения – огромный контраст с вечно недовольным Жозе. Или нет? Попробуйте пройти тест, в котором собраны реплики этих тренеров с августа 2018 года и до конца сезона. И, в качестве бонуса, пара мнений других людей. Сможете отличить Сульшера от Моуринью по их фразам и фразам их коллег?

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент