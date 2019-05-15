Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить

Смена тренера в «МЮ» в середине декабря принесла резкое улучшение результатов. Команда одержала серию побед, выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, а Поль Погба добился лучшей результативности в своей карьере. Правда, потом весна смазала всё впечатление. Но Уле всё равно остался главным тренером: ведь его обожают в раздевалке (об этом сказали чуть ли не все игроки «МЮ»). По ходу сезона он запомнился адекватными и честными реакциями как на победы, так и на поражения – огромный контраст с вечно недовольным Жозе. Или нет? Попробуйте пройти тест, в котором собраны реплики этих тренеров с августа 2018 года и до конца сезона. И, в качестве бонуса, пара мнений других людей. Сможете отличить Сульшера от Моуринью по их фразам и фразам их коллег?

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.