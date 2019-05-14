Разводный процесс. Трагикомедия Глушакова, Карреры и «Спартака»

После нескольких месяцев затишья Mash опубликовал очередной компромат на Дениса Глушакова, где в аудио и текстовых материалах якобы доказывается организованный слив тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Расшифровку можно прочитать здесь, но мы сразу отметим.

1. Это Глушаков, его голос и письмо.

2. О желании убрать Карреру и его друзей говорится ещё до перевода в дубль за лайки. Новость об уходе Юхана Гераскина появляется 10 сентября, а отстранение от команды – 18-го. К тому моменту у игрока нет видимых причин для подобных слов даже в частной переписке – да, «Спартак» вылетает из Лиги чемпионов, но остаётся одним из лидеров чемпионата.

3. Глушаков и неназванные игроки в начале сентября якобы устраивают тайное собрание с руководством клуба, во время которого жалуются на обстановку и просят убрать тренера.

Слухи о наличии оскорбительного для тренера «Спартака» компромата ходили давно. Предполагается, что записи были как у самого Массимо Карреры, так и у людей из «Фратрии». При этом на запросы о предоставлении доказательств фанаты отвечали отказом и не собирались публиковать их самостоятельно.

Путь же, по которому личная переписка оказалась в нужных руках, всё равно легко проследить. Для этого нужно вернуться в тот день, когда Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены Каррерой за лайк стихотворению Дмитрия Назарова.

Как убивали за лайк. За «Спартак» стыдно Команда рушится.

На середину сентября инстаграм-история «Спартака» развивалась очень странно. Да, два футболиста действительно нажали лайк под эпиграммой артиста на Массимо Карреру, но капитан довольно быстро принёс извинения, назвав это событие ошибкой. Скорее всего, так и было, потому что Глушаков отреагировал даже не на видео со стишком, а на фанатский аккаунт, где под фотографией Назарова в красно-белой шапке и был опубликован скрытый текст.

Не хочется ещё раз развивать эту тему, но итальянский тренер сам пережил куда более страшную трагическую случайность, закончившуюся гибелью людей – так почему в достаточно простой ситуации он не проявил снисхождения, несмотря на раскаяние авторов и уговоры команды?

Ответ очевиден – в период лайков правильные люди вовремя нашёптали нужные слова, а затем подносили подходящие скрины и аудизаписи, мгновенно превратив Глушакова из обычного недовольного игрока в организатора грандиозного заговора, участником которого становился также и бедный Ещенко, случайно одобривший стих Назарова.

И здесь уже можно представить себя на месте Карреры, который сначала не захотел слышать от игроков никаких объяснений, а через два месяца написал Ещенко, что он не мог поступить иначе.

Другое дело, что, так болезненно отреагировав на обычную частную переписку, тренер подписал себе приговор.

Ведь, во-первых, игроки, ученики или любые подчинённые всегда последними словами ругают начальство и жалуются на него. Это природа человека, которая обычно ограничивается пространством его кухонь или телефонов.

Во-вторых, если встреча инициативной группы (что вполне входит в компетенцию капитана) с вице-президентом Измайловым действительно состоялась после игры с «ПАОКом», то, скорее всего, имела как минимум примирительный характер. «Спартак» вместе с Каррерой и Глушаковым победил «Краснодар» и «Динамо», а затем добился ничьей в Питере с «Зенитом». В дальнейшем же руководство не препятствовало тренеру при спорном отстранении двух хорошо оплачиваемых и подходящих под лимит футболистов. В сценарий заговора такое поведение точно не вписывалось.



В-третьих, поверив в подношения и давно продолжавшиеся нашёптывания, а также став слишком подозрительным, Каррера начал тасовать состав, то выпуская Ханни с Рошей в основе, то задвигая их на лавку, то рассчитывая на молодёжь с Ташаевым, Ломовицким, Игнатовым и Тимофеевым, то на опытных Ерёменко с Самедовым – благо состав на начало сезона был сильно раздут. Квинтэссенцией полутора месяцев нервных метаний и игровых провалов стало очередное домашнее поражение от «Арсенала», всю игру с которым на банке просидел абсолютно здоровый Георгий Джикия.

К тому моменту тренер уже окончательно потерял команду, так что увольнение было неминуемо. Это не раз подтверждал слишком разговорчивый, солнечный и прямолинейный Рауль Рианчо, на беду приглашённый самим Каррерой (!!!) и всё это время работавший именно с близкими к главному тренеру людьми (!!!).

Каррера, Глушаков и лжецы. Откровения нового тренера «Спартака» Рауль Рианчо попал под жёсткие вопросы и не стал строить из себя святого.

Разбираясь в истоках появления новых аудиозаписей, нужно заострять внимание на обстоятельствах времени и контенте.

Так, доказательства слива Карреры появляются не просто за несколько часов до решающего Совета директоров клуба, но и спустя несколько дней после вброса журнала «Стархит» о том, что Дарья Глушакова изменяет мужу с адвокатом Дениса Пака Геннадием Удуняном.

Здесь и далее заметен неизменный стиль.

Например, тот самый ролик из сауны, где Дарья Глушаков якобы застаёт мужа в бане вечером перед одной из игр, возникает на подогретом информационном поле через день после перевода футболистов в дубль. В дальнейшем – уход Карреры, возвращение Глушакова и Ещенко в команду, первые матчи при Кононове, старт Кубка Матч Премьер, появление всё ещё капитана на поле в ходе сезона – всё сопровождается внезапными находками Mash.

Недвусмысленно и содержание. Лишь через несколько недель после публикации банного видео мы всё-таки выясним, что никакого матча не было, что пара давно не жила вместе, а видео вряд ли было снято случайно – первоначального впечатления, указанного в аннотациях, это не изменит.

В дальнейшем телеграм-канал возьмёт у Глушаковой обвинительное интервью, проводит мужа в отделение полиции, обвинит его в финансовых махинациях и избиениях, расскажет о выставлении дома на продажу и переписи имущества, а также об отказе платить алименты. Доказательства, конечно же, представлены не будут, а в нашумевших аудиозаписях будет вырезана лишь речь Глушакова.

Также ни на слова стороны мужа, ни на информацию о давних отношениях Дарьи с адвокатом Дениса Пака Геннадием Удуняном занимающийся темой Mash ожидаемо не отреагирует.

Равнозначный ответ будет представлен позже – новыми спартаковскими скринами и аудиозаписями.

Но и здесь стоит изучить тему внимательнее, обратив внимание как на аннотацию, так и на то, что же говорит Глушаков, которого прямо сейчас хочется выгнать из «Спартака» и отправить на платное отделение филологического университета. Ну или хотя бы в школу.

Фото: РИА Новости

Итак, Mash пишет:

«Дениска Глушаков признаётся, что сливает тренера, что команда играет не по схеме Карреры и что другие игроки отказываются выходить на поле. При этом будущую отставку с ним обсуждают люди из руководства (Измайлов), он в курсе о всех грядущих перестановках».

Теперь слушаем оригинал частного диалога (исключая не несущий смысла и лишь запутывающий мат) и разбираем:

1. «Ну чё, вчера сыграли в «фигню», вату покатали. Тренер – дурак, заруба такая там по ходу у тренера». Зе Луиш, короче, не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 млн – просто не в заявке, на трибуне. Купили двух футболистов. Зе Луиша, короче, не поставил на предыгровой, хотя Зе Луиш лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть».

Здесь Глушаков жалуется неким друзьям на то, что Зе Луиш и Ханни не хотят играть, потому что чувствуют несправедливость со стороны Карреры. Позже алжирец подтвердит это постом в «Твиттере». Зе Луиш же отметится средним пальцем и отмашкой в сторону Карреры перед заменой в очередном матче. Так в чём соврет Глушаков?

2. «Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное» (здесь Глушаков приводит слова Карреры на пресс-конференции). А мы наигрывали вообще другое. А играли вчера в бей-беги. И тот же Адриано, которого он любит и которому зализывает, его и подставил».

Команда могла наигрывать одну тактику, но проваливший старт сезона и появившийся в основе Адриано был удалён уже на 33-й минуте, вынудив «Спартак» играть в бей-беги. Для любителей теории слива важно отметить, что игравшая вместе с Глушаковым в меньшинстве команда сражалась до последнего и в концовке упустила несколько моментов, а затем, повторимся, победила «Динамо» и «Краснодар».

Так в чём, говоря о подставе, не прав Глушаков?

3. «Перед матчем меня давай целовать, обнимать. «Мой капитан», чмокать меня начал при всех. Все смеются. Ему нет доверия, уважения за то, что он [обманщик]».

В последнем интервью Марко Трабукки заявил, что Каррера хотел избавиться от Глушакова и нескольких других футболистов. В команде хорошо об этом знали от людей, близких к Каррере, поэтому больше не верили тренеру, никогда не заявлявшему о недовольстве ни в прессе, ни напрямую. В таком случае что не так в личном общении говорит Глушаков?

4. «Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела, что происходит?» Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся». Ну и мы ему всё сказали – что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки уже себе соломку стелет – тоже понимает, что сейчас Карреру уберут, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер».

Что могли сказать капитан и неизвестные игроки про тренера – неизвестно, но в итоге, повторимся, в дубле оказался именно Глушаков, что полностью отметает любые разговоры о заговоре…

Если резюмировать, то ни слова ни об обозначенном Mash сливе тренера, ни об отказе от игры по схеме Карреры, ни об обсуждении будущей отставки, ни о назначении новых тренеров в записи и близко нет. Есть обида капитана проигравшей команды на тренера и конфликт с окружающими Карреру людьми, который может выражаться ещё в тысяче козырей из частных чатов.

Думаю, их ещё много. Ведь откуда берутся эти записи? Кто имел к ним доступ? Кто может транслировать мысли футболиста, как свои? Кто точно знал обо всех микроконфликтах в команде и понимал, как их использовать, кому и в какое время пригодятся нужные материалы? Кто помог разжечь пожар? Ответ риторический. Так что катавасия вокруг Глушакова в ближайшее время точно не закончится.

Главное по истории с Глушаковым: «Спартаку» мучительно нужен спортивный директор Иначе этот бардак будет продолжаться бесконечно.

Зато благодаря публикации новых аудио становятся ясны несколько важных для фанатов «Спартака» вещей.

1. Никакого организованного слива Карреры не было.

2. Массимо потерял команду, слишком доверившись новым друзьям. Их общий уход логичен. Впрочем, возвращение попавшего в круговорот и на тот момент ещё не опытного Массимо спустя время всё равно возможен. В идеале – после независимой и самостоятельной работы в любом клубе Италии.

3. Глушаков переоценивает свою значимость и медленно разрушает свою жизнь. У него было множество шансов изменить или смягчить ситуацию, но в итоге он пришёл к худшему: покинуть «Спартак» изгоем. Его репутацию может спасти лишь прямое, откровенное интервью обо всём сразу.

4. Менеджмент клуба провалил работу с тренером, игроками и агентами, допустив разрастание конфликта и уничтожив «Спартак» своей работой в медиапространстве.

5. Но все проблемы – от меняющейся программы разделения властей до премирования – спровоцировал Леонид Федун. Впрочем, возможно, этот пожар владельцу и нравится.

«Спартак» последнего года – это яркая трагикомедия личностей и положений, стратегии и случайных совпадений, где вроде бы добрые герои незаметно сцепились друг с другом и вместе со своими недомолвками, мелкими конфликтами, разводами, деньгами и амбициями образовали огромный шар и кубарем скатились в выгребную яму, которую хочется залить бетоном и возвести на ней многоликий памятник футбольным порокам и нескончаемой человеческой гордости и глупости.