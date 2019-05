Между «Ман Сити» и УЕФА идёт война. Участвуют даже политики

Вечером 13 мая в авторитетном издании New York Times была опубликована статья о том, как продвигается расследование УЕФА в отношении «Манчестер Сити». Расследование ведёт независимый дисциплинарный орган УЕФА, контролирующий финансовые дела клубов (Club Financial Control Body, в дальнейшем – СFCB). В материале журналисты ссылаются на собственные источники в СFCB. Редакция New York Times утверждает, что глава следственной группы намерен добиться отстранения «Ман Сити» от участия в еврокубках как минимум на один сезон.

Глава СFCB Ив Летерм – известный в Европе политик, который дважды занимал пост премьер-министра Бельгии и был главой партии Христианских демократов. Также он является членом совета директоров автомобильного концерна «Фольксваген», генеральным секретарём Международного института демократии и содействия выборам и членом Организации международного сотрудничества. Это человек с огромным опытом в бизнесе, политике и международных отношениях. Пост главы СFCB он занял в 2015 году. Одна из причин назначения – использовать его авторитет, чтобы усилить эту организацию. Именно он, по информации New York Times, требует добиться дисквалификации «Ман Сити».



Причина – недостоверные сведения, которые клуб предоставил в ходе предыдущего расследования в 2014 году (то есть ещё при прежнем руководстве СFCB). Предполагается, что клуб завысил данные о спонсорских доходах, чтобы его бюджет соответствовал нормам финансового фэйр-плей. Свести баланс всё равно не удалось, но тогда «Сити» отделался штрафом. Сейчас же речь идёт о том, что дефицит бюджета был больше заявленного.

Новое расследование началось в марте. Оно было спровоцировано публикациями, слитыми в прессу Football Leaks, в которых фигурировали личные письма сотрудников «Ман Сити». Следственная группа решила ещё раз проверить данные за 2014 год. Клуб немедленно отреагировал. «Мы приветствуем решение УЕФА провести повторное расследование. Это возможность положить конец слухам и спекуляциям, вызванным незаконным взломом личных данных сотрудников клуба. Обвинения в финансовых махинациях – абсолютная ложь. Финансовая деятельность клуба прозрачна, что подтверждается во всех опубликованным нами отчётах».

В апреле в Швейцарии прошла встреча между клубом и Ивом Летермом, к которой тот привлёк сторонних финансовых экспертов. Они (как утверждает New York Times) не были удовлетворены информацией, которую во время встречи предоставили сотрудники «Сити». После этого было принято решение продолжить расследование. Это бросает тень не только на клуб, но и на некоторых должностных лиц в УЕФА и на королевскую семью ОАЭ, поскольку речь может идти о сознательном сговоре с целью обойти правила ФФП.

Фактически речь идёт всего об одном материале всего в одном издании. Но в «Ман Сити» на публикацию отреагировали нервно. Клуб напрямую не опроверг ничего из предоставленной информации. Зато обвинил УЕФА в несоблюдении взятых на себя договорённостей. Вот что написано в официальном заявлении, которое появилось на сайте сегодня.



«Футбольный клуб «Манчестер Сити» всесторонне и добросовестно сотрудничает с СFCB по ходу продолжающегося расследования. Поступая так, клуб рассчитывает, во-первых, на независимость СFCB, и во-вторых, на то, что сотрудники этой организации будут придерживаться рамок правовых норм. А также на соблюдение УЕФА обязательства, принятого седьмого марта: «Не давать никаких комментариев о ходе расследования до тех пор, пока оно не будет завершено». Поэтому то, что New York Times ссылается на источники, «знакомые с ходом расследования», вызывает крайнюю озабоченность. Это означает, что, либо добросовестный подход клуба к взаимодействию с СFCB неуместен, либо что процесс расследования искажается некими лицами с намерением навредить репутации клуба и его коммерческим интересам. Либо и то, и другое. Клуб опубликовал полные и исчерпывающие отчёты о своей финансовой деятельности, которые являются юридическими документами. Обвинением в финансовых махинациях – абсолютная ложь, доказательства этого были нами предоставлены представителям СFCB».



Наверное, это заявление требует ещё одного перевода, с формального языка на человеческий. «Сити» не опроверг информацию о том, что глава СFCB остался недоволен предоставленными данными. Не опроверг информацию о возможности исключения из еврокубков. Основная претензия клуба в другом: почему об этом стало известно в прессе? «Сити» обвиняет в этом саму организацию СFCB. И даже угрожает: фразой о том, что добросовестный подход к взаимодействию может быть неуместен. Это что, намёк, что клуб может начать вести себя недобросовестно? Очень сильное заявление.

Ещё одно сильное заявление – фраза об обязательствах УЕФА не делать комментариев о ходе расследования, пока оно не будет завершено. Это не защита («мы не виноваты»), а нападение («вы нарушаете процедуру ведения расследования»).

Против «Сити» не только УЕФА, но и ФИФА

Как будто «Сити» мало войны с УЕФА, прибавились ещё проблемы с ФИФА. Причём практически одновременно. В начале марта (как раз вместе с возобновлением процесса в УЕФА) против «Сити» открыли дело и в ФИФА. В нём речь идёт о нарушениях при подписании игроков младше 18 лет.



Расследование ещё ведётся, если вина клуба будет доказана, ему запретят трансферы на год. Ранее подобное наказание понесли «Реал» и «Атлетико», а «Челси» сейчас пытается обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В худшем случае клуб может получить одновременно запрет на участие в Лиге чемпионов и на трансферы. Звучит неправдоподобно, но и сама ситуация редкая: обе стороны конфликта идут на обострение.

В УЕФА к процессу против клуба, который принадлежит королевской семье ОАЭ, подключили опытного политика. Видимо, чтобы уравнять шансы. Клуб своими заявлениями также показывает, что готов идти на конфликт до конца. Конечно, футбол и политика связаны, но сейчас чуть ли не первый случай, когда футбольный конфликт от политического практически нельзя отличить.