Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь

После прошлогодней перезагрузки опытных бойцов в ЦСКА осталось совсем немного. Этим и объясняются перепады в действиях команды – молодости свойственны горячность и нестабильность. Добавить игре красно-синих рассудительности и баланса мог бы Алан Дзагоев, но пока чисто физически не в состоянии этого сделать – восстанавливается после травмы. Впрочем, есть и хорошая новость для болельщиков: реабилитация идёт по плану, и хавбек уже присоединился к партнёрам. Пока в тренажёрном зале, но уже летом надеется вернуться на поле. Проверено: когда Дзага в обойме, у всего коллектива настроение автоматически повышается. А потом, вы же не забыли, кому принадлежит авторство пока последнего «золотого» гола ЦСКА? Того самого, в Казани…

Мы встретились с Аланом на второй волне майских праздников и расспросили об актуальном. Вопросов к нему за последние месяцы накопилось немало – не только о самочувствии.



— Официальный «твиттер» ЦСКА на днях выложил ваши фото – со штангой, на тренажёрах. Процесс восстановления в разгаре?

— В целом всё нормально. Первый месяц после операции было тяжеловато морально и физически, а потом дела пошли в гору. Дважды летал на реабилитацию в Германию – суммарно провёл там месяц. После возвращения приступил к беговой работе на дорожке. Понятно, что скорость пока небольшая, главное, что колено хорошо реагирует на нагрузки, не болит. Только мышцы после паузы немножко в шоке были. Они ведь не получали должной нагрузки.

— Сколько времени ежедневно проводите на базе в Ватутинках?

— Минимум три часа идёт тренировка, плюс процедуры. В Германии вообще приезжал в клинику в 9 утра, а уезжал в 5 часов вечера. И весь день был расписан. Скоро снова полечу в Мюнхен.



— Когда ждать возвращения в строй?

— Шесть месяцев после операции истекут 20 августа. Сегодня только итальянцы ставят футболистов на ноги после «крестов» за 4,5-5 месяцев, но я эти новые методики не очень приветствую. Есть природа. Немецкие физиотерапевты говорят, что колено не может прийти в идеальное состояние за такой короткий срок.



— Наверное, дико обидно получить травму в тот момент, когда набрал отличную форму?

— Не то слово! На сборах чувствовал себя хорошо: и с мышцами было всё в порядке, и с ахиллами. Тренировочный процесс практически полностью прошёл. С женой делился ощущениями: последних двух игр должно хватить, чтобы набрать оптимальную форму. Уже чувствовал лёгкость, силу, как вдруг эта травма…

Дзагоева унесли с поля на носилках. Как же ему не везёт Насколько всё плохо — пока неизвестно.

— Весной часто возникало ощущение, что ЦСКА на поле не хватает опытных игроков. Команда не раз отдавала матчи, в которых вела в счёте.

— Конечно, я смотрел все игры. На сборах все набрали хорошую форму, чувствовали себя прекрасно и с той же Тулой должны были брать очки. Потом были «Уфа», «Оренбург». Если сложить всё, что недобрали, за первое место с «Зенитом» боролись бы. А когда идёшь такими волнами, это не чемпионский сезон. Когда мы выигрывали золото, могли с «Локомотивом» поделить очки, с «Зенитом» вничью сыграть, кому-то из прямых конкурентов даже проиграть, но зато мы брали «свои» очки – в матчах с середняками и аутсайдерами. И Слуцкий, и Гончаренко не раз повторяли, что именно в этих играх добывается чемпионство. Да мы и сами это на себе прочувствовали.

— Игра нынешнего ЦСКА сильно отличается от прежнего. Акцент на атаку может быть причиной недобора очков?

— Безусловно, игра поменялась. Но главное – та команда была опытнее. Помню, что о нас говорили: ЦСКА выигрывает лишь со счётом 1:0, 2:0. Но, по нашим собственным ощущениям, это были уверенные победы. Игра была под контролем. Случались иногда недоразумения – вроде домашнего поражения от «Крыльев» в чемпионский сезон, но такое бывает: в две атаки выбежали – два забили. Если такое происходит раз в год – ничего страшного. Вот этого постоянства нам сейчас не хватает. У «Спартака» выиграли, а потом – бац – и «Оренбург». С «Уфой» ведёшь 2:0 и отдаёшь игру. Команда-то у нас хорошая, играет прилично – это однозначно. Но порой нужно просто подержать мяч, успокоиться, не спешить – чтобы потом опять взорваться. Михалыч об этом тоже говорит. Возьмите матч с «Краснодаром».

— Ещё одно досадное поражение ЦСКА.

— Они выбрали несвойственную себе тактику – отходили назад, почти не прессинговали и просто выбегали в контратаки. А почему выбегали? Потому что не тратили много сил в защите. Переведи мяч раза 4-5 с фланга на фланг, и они бы уже больше думали о том, чтобы отдышаться, набраться сил, а не нестись на наши ворота. Для меня очевидно, что нужно было покатать мячик. Молодым игрокам пока иногда не хватает хладнокровия. Понятно, что Гончаренко как максималиста по натуре не устраивают нынешние результаты, но и в панику он не впадает – строит команду с прицелом на будущее. Со временем всё будет нормально – потенциал у ребят огромный.

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— Панические настроения охватили болельщиков год назад, после глобального обновления состава. У вас они были?

— Признаюсь, у меня тоже предчувствия были не лучшие: многие ушли, а играть-то кто будет? Нашей селекции нужно поставить за работу огромный плюс.



— А за Влашича – поаплодировать?

— Сто процентов. Никола пришёл и сразу усилил команду – забивал, отдавал. Я немного пока с ним поиграл, но успел заметить: не жадный футболист. Да, может взять игру на себя, но если ты находишься в лучшей позиции – всегда отдаст пас. С ним приятно взаимодействовать. Да и парень хороший, без претензий. А Арнор? Пришёл молодым футболистом с задатками, а теперь уже один из лидеров.



— Бекао только Влашич подкалывает насчёт возраста?

— Его все травят (смеётся). Говорим: «Родриго, какие 23 года? Тебе минимум тридцатка!». Он не обижается – коммуникабельный, компанейский парень. В плане общительности Бекао полная противоположность Марио. Он не стесняется говорить, и правильно делает. От игрока его амплуа требуется постоянный подсказ партнёрам. Бекао и напихать может. Это нормально – на поле все равны.

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— Кто из российской молодёжи в хорошем смысле слова удивляет?

— У Леонида Викторовича, пока Голова не появился, Жора Щенников был самым молодым, потом я шёл. А сейчас случился прямо-таки наплыв молодёжи. Приятно видеть, как Ваня Обляков прогрессирует. Ильзат хорошо идёт. У Чалова потенциал был всегда, но присутствовал дисбаланс: одна игра хорошая, другая – не очень. Мог условному «Анжи» три закинуть, а в следующем туре пропасть. В этом сезоне Федя стабилизировал игру.



— Прошлая зима была первой для вас в Кампоаморе без мастодонтов, как назвал Гончаренко Березуцких, Игнашевича, Вернблума. Необычные ощущения?

— Да уже все привыкли. Точнее, отвыкли — от Васи, Игнаша. Молодые задышали свободнее (смеётся).



— На тренировках стало потише?

— Само собой. Вася был главным говоруном. В раздевалке и тренажёрке стало намного тише.



— Молодняк сейчас немного другой, чем во времена вашей юности?

— В точку. Я, придя в ЦСКА, лишнее слово боялся сказать, а сейчас молодые активные. Только Ваня – молчун.

— На немногих старожилов Виктор Михайлович, наверное, возлагает особые надежды?

— Акинфееву о роли лидера даже говорить излишне – он в неё давно вжился. А мы – я, Набабкин, Щенников, Васин – только примеряем её. На сборах обсуждали с Виктором Михайловичем эти вопросы. Всё-таки мы повидали больше молодёжи – должны помогать ребятам как подсказом, так и собственным примером.

Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев Фото: РИА Новости

— Как Щенников превратился в Роберто Карлоса?

— Когда Березуцкие и Игнаш ушли, Жора, видимо, тоже вздохнул с облегчением – и побежал забивать (смеётся).



— С Головиным общаетесь?

— Иногда переписываемся. Неприятно, конечно, когда команда идёт внизу таблицы, но Саша при этом неплохо выглядит.



— Не ошибся он с выбором?

— Думаю, нет. В тех матчах, которые я видел, он смотрелся хорошо. Спешить с выводами и рваться назад ему точно не стоит. Вернуться всегда успеет.

«Назову трех игроков, которым можно уехать в Европу». Новое интервью с Головиным Спойлер: двое — из ЦСКА.

— Вас тоже до травмы каждые полгода слухи «отправляли» в Европу. Хотя бы раз доходило до конкретики?

— Конкретных предложений не было – всё на уровне разговоров.



— Игнашевич признался нам, что сожалеет об отсутствии агента в игровом прошлом. Вас похожие мысли не гложут?

— Я работал с агентами, подписывал документы, но так ничего и не случилось. Хотя в 2012-м я хорошо выступил на Евро, и лучше повода для отъезда в Европу найти было трудно.



— Какой самый большой клуб фигурировал в контексте возможного трансфера?

— После 2012-го звучали «Арсенал» и «Тоттенхэм». А в начале 2009 года, после моего первого сезона в ЦСКА, подходили люди, которые предлагали устроить меня в «Челси».



— И?

— Речь шла о том, чтобы тренироваться с основой и играть за дубль «Челси». Меня это насторожило. Моя карьера только начиналась, я хотел играть в футбол. До конкретного запроса в клуб дело не дошло, поскольку я обрубил эти разговоры на начальном этапе. Думаю, тогда это было правильное решение. В дальнейшем ходило много разных слухов – и про Турцию, даже про Китай. Желание испытать себя за границей было всегда – не было конкретных вариантов.



— Европа — только топ-5?

— Надо реально смотреть на вещи. Сейчас я травмирован и обилия вариантов в топ-5 точно не будет. Звонили агенты, говорили об интересе топ-клубов из Суперлиги Турции, но конкретики пока нет.



— В «Витессе» сейчас большая «армейская» колония.

— Мы общаемся с Леонидом Викторовичем. Он уже пошутил: «Дзага, если что, ждём».



— В недавнем интервью Ильзат Ахметов привёл вас в пример как игрока, который мог уйти, но не ушёл. Откуда у него такие данные?

— Может, я где-то в разговоре обмолвился, он краем уха услышал и не так понял. Реально близок к уходу из ЦСКА я не был никогда.



— Болельщики волнуются: что с вашим контрактом? Внесите ясность.

— Детали разглашать я не могу. Скажу только: мы в процессе переговоров. До конца мая ещё есть время. Думаю, в ближайшее время все всё узнают. Мне бы не хотелось уходить, но сейчас не всё зависит от меня.

Крест Дзагоева. Алану лучше уйти из ЦСКА Талант ещё может спастись.

— В чём заминка?

— Мы ещё в ноябре начали переговоры, но на данный момент новое соглашение не подписано. За 11 лет мы не раз продлевали контракт с ЦСКА, и проблем со мной никогда не было. У меня нет агента, я всегда был открыт для переговоров. Мы каждый раз находили точки соприкосновения и приходили к общему решению. Роман Юрьевич (Бабаев – Прим. «Чемпионата») с этим согласился.



— Не задела реплика гендиректора: мол, статистика Дзагоева в последнее время не впечатляет?

— С одной стороны, цифры этого сезона действительно не впечатляют – всего 8 матчей в чемпионате России. А с другой – никто же не знает, что только две игры я провёл без болевых ощущений. В остальных ахиллы болели так, что ни ускориться, ни пробить толком не мог. Выходил на поле, а потом четыре дня передвигался утиной походкой. В таком состоянии я даже 40% своего потенциала показать был не в состоянии. Если вспомнить ноябрь 2017 года, Лигу чемпионов, то в Базеле я тоже вышел раньше времени. Не был полностью готов и за этот тайм чуть лёгкие не выплюнул. Там у меня получилось через не могу дать результат и изменить игру, где-то – нет. Я никогда не отказывался помочь команде, столько раз играл с травмами…

— Череда травм – следствие форсированного восстановления?

— Много раз форсировали. Где-то и моя вина в этом, возможно, была. Меня просили – я выходил. В последнее время стал внимательнее относиться к себе и своему здоровью, тщательнее готовиться к тренировкам, играм. Но теперь случилась механическая травма – от этого никто не застрахован.



— Вы и в сборной на ЧМ-2018 вышли недолеченным – на матч с Хорватией?

— А кто за две недели лечит заднюю мышцу бедра? Естественно, мы рисковали. Но для меня эти 15-20 минут против Хорватии было нереально сладкими. Думаю, продлись игра ещё немного, и что-то нехорошее случилось бы. В принципе после этого и случилось. Нам дали неделю отдыха, и в первой же игре, на Суперкубок, у меня просто лопнула икра. Футболисты – не машины: бензин залил – и поехал.

Алан Дзагоев Фото: РИА Новости

— Подытожим контрактную тему: вы сейчас к чему склоняетесь?

— Я хочу остаться в ЦСКА. Нам с клубом нужно найти взаимопонимание. Если это произойдёт, я останусь и буду счастлив.



— ЦСКА для вас больше чем просто команда?

— Я с 15 лет, с победы ЦСКА в Кубке УЕФА, душой и сердцем с этим клубом. Болел за него, уже 11 лет отыграл как футболист. Естественно, это не чужая мне команда – всё родное. Я не раз говорил, что хочу всю карьеру провести в ЦСКА. Это правда. Я всегда всего себя отдавал этому клубу и готов отдавать дальше.