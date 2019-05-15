Гризманн уйдёт в «Барселону». Его ждали там ещё год назад

Как стало известно об уходе Гризманна?

Антуан Гризманн покидает «Атлетико»! Пресс-служба мадридского клуба опубликовала на официальном сайте новость о том, что французский нападающий провёл встречу с главным тренером Диего Симеоне и генеральным директором «матрасников» Мигелем Анхелем Хилем Марином, на которой сообщил об уходе по окончании нынешнего сезона.

Ни для кого не секрет, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». Каталонский клуб может заплатить отступные, прописанные в контракте нападающего с «Атлетико». По неофициальной информации, с 1 июля 2019 года сумма снизится с 200 млн евро до 120 млн. Впрочем, накануне издание Don Balon рассказало о готовящемся обмене игроками между «Барселоной» и «Атлетико». Чемпионы Испании предложили «матрасникам» за 28-летнего француза своего полузащитника Филиппе Коутиньо. Бразилец согласен переехать в Мадрид.

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Сколько трофеев выиграл Гризманн в «Атлетико»?

Гризманн провёл в «Атлетико» пять сезонов. В июле 2014-го мадридский клуб выкупил нападающего у «Реала Сосьедад» за 30 млн евро (по данным Transfermarkt). Француз сыграл 256 матчей за «матрасников» в разных турнирах, забил 133 гола и сделал 50 голевых передач.



В составе «Атлетико» Антуан выиграл три трофея – Лигу Европы сезона-2017/18, Суперкубок УЕФА (2018) и Суперкубок Испании (2014). В 2016 и 2018 годах Гризманн занимал третье место в борьбе за «Золотой мяч» France Football. В первом случае его опередили Криштиану Роналду и Лионель Месси, а во втором – Лука Модрич и Роналду.

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В команде Диего Симеоне нападающий стал настоящей звездой европейского футбола. «Думаю, сейчас я нахожусь за одним столом с Месси и Роналду, – сказал Гризманн в сентябре прошлого года. – Знаю, что в мире появляются другие замечательные игроки, и осознаю, что также должен продолжать развиваться. Это стимул для меня – прогрессировать». Теперь француз будет работать на Месси.

Почему переход Гризманна не состоялся год назад?

Трансфер Гризманна в «Барселону» должен был состояться ещё год назад. Испанские СМИ писали о договорённости каталонского клуба с нападающим, а разозлённые этой историей болельщики «Атлетико» критиковали и освистывали француза. Но, в конце концов, Антуан принял решение остаться в «Атлетико». Мадридский клуб повысил ему зарплату до 23 млн евро в год. Ходили слухи, что Гризманну придётся даже выплатить компенсацию «Барселоне» за срыв перехода.



«Отказ «Барселоне»? Это было моё решение, и я им горжусь. Я остался в команде, так как у нашего проекта амбициозные цели. Я верю в этот клуб и в Симеоне… Трудно сказать «нет» таким клубам, как «Барселона», но меня действительно всё устраивает в «Атлетико». Это мой дом. Я хочу сделать здесь что-то великое», – объяснял своё решение Гризманн, предвкушая после победы в Суперкубке УЕФА над «Реалом» новый удачный сезон.

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Однако сезон-2018/19 не стал триумфальным для команды Симеоне. «Атлетико» финиширует вторым в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов вылетел в 1/8 финала. Согласно информации El Mundo Deportivo, Гризманн даже согласился на существенное понижение зарплаты ради перехода в ряды чемпиона Испании. При этом некоторые игроки каталонского клуба выступали против покупки француза из-за его отказа год назад. Скорее всего, поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов убедило всех в «Барселоне», чтобы нужно мощное усиление.