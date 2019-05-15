Все уверены, что Гризманн перейдёт в «Барселону». Кроме «ПСЖ»

Никто до конца не знает, куда именно уходит Гризманн. Объявлено пока лишь, что следующий сезон он начнёт не в «Атлетико». На то, что новым клубом станет «Барселона», намекают в основном косвенные моменты. Просто их слишком много. Во-первых, разумеется, прошлогодние переговоры клуба и игрока. Там всё шло хорошо до самого последнего момента, когда Гризманн вдруг передумал. Во-вторых, инсайды французской и каталонской прессы. L’Equipe пишет, что «Барса» предложила за Антуана 120 млн евро, а самому ему – 17 млн евро в год чистыми.

Это меньше, чем сейчас в «Атлетико», где чистая зарплата 21 млн евро в год. Но никто из других клубов, насколько можно судить из текста французов, больше Гризманну не предлагает. При этом в «Барселоне» уже больше 10 лет существуют очень щедрые бонусы за командные достижения. К примеру, в этом году, если бы «Барса» выиграла Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Короля, то на весь состав гарантированно выделили премиальные в 30 млн евро. Это не считая бонусов в контрактах каждого футболиста.



L’Equipe сообщает, что переговоры «Барселоны» и Гризманна возобновились после вылета «Атлетико» из Лиги чемпионов. А уже во второй половине марта стороны окончательно обо всём договорились.



Главный фактор, который смущает в этой истории, фраза Гризманна о том, что он не хотел бы после перехода в «Барселону» оказаться в тени Месси. Если сделка осуществится, Антуану обязательно придётся как-то обосновать те слова и изменение своей позиции.

Гризманн уйдёт в «Барселону». Его ждали там ещё год назад «Атлетико» официально объявил о решении французского нападающего.

При этом в Каталонии все уверены, что Гризманн совершенно точно перейдёт в «Барселону». Не смущает ни прошлогодняя история отказа, ни количество слухов про другие клубы. Буквально месяца назад обсуждалось, что француза может забрать «Бавария». Сейчас говорят о варианте обмена между «ПСЖ» и «Атлетико»: Кавани на Гризманна с доплатой со стороны парижан. Переезд в Париж обсуждался на прошлой неделе адвокатом Гризманна, его сестрой-агентом и спортивным директором «ПСЖ». Но в испанской программе El Chiringuito рассказали, что в офисах «Барселоны» спокойно реагируют на слухи. Фактически трансфер Гризманна в «Барсу» там называют Le secret de Polichinelle.



Что касается вопроса ухода из «Атлетико», то здесь всё решилось невероятно быстро. В 19 часов Гризманн встретился с руководством клуба и Диего Симеоне. А уже пару часов спустя было опубликовано видео с прощанием. На встрече, как сообщается, Гризманн признался боссам в желании уйти с чистой совестью, никого на этот раз не подставляя и не устраивая интриги. Его даже не пытались переубеждать. Дата прощания тоже выбрана не случайно. Последний домашний матч сезона «Атлетико» уже сыграл, осталась только гостевая встреча. Так что прощание с болельщиками получилось тихим. Возможно, будет официальная церемония, но маловероятно, учитывая концовку прошлого сезона. Тогда собственные трибуны своим свистом и негативом доводили Гризманна до слёз.

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Гризманн – не единственный игрок, который может перейти из «Атлетико» в «Барселону» летом. Каталонцы очень хотят подписать полузащитника Родри, которого многие в Испании называют вторым Бускетсом. У опорника «Барсы» годами нет альтернативы, из-за чего к весне он подходит измотанным. Считается, что это одна из причин, по которой клуб уже второй год подряд проваливается в Лиге чемпионов. За Родри придётся заплатить не меньше 70 млн евро, но в «Атлетико» готовятся к полной перестройке команды и могут пойти на такой шаг.

Главный вопрос: где «Барселона» собирается брать деньги на эти трансферы и как она впишется в ФФП после сделок последних лет? Почти 600 млн евро потратил клуб за три трансферных окна (включая уже оформленные сделки лета) и заработал всего 480 млн евро.

Поэтому есть серьёзный список игроков, которых клуб будет продавать летом. Самый дорогой актив в нём – Филиппе Коутиньо. Несколько недель назад казалось, что каталонскую карьеру полузащитника можно спасти. Но вылет из Лиги чемпионов и два проваленных матча против «Ливерпуля», кажется, убили веру в Коутиньо у руководства. Его хотят продать, причем минимум за 120 млн евро. И вполне предсказуемо пока претендентов на бразильца нет.

Андре Гомеш, Денис Суарес, Рафинья, Яспер Силессен, Малком – те, кого клуб хочет продать и заработать примерно 150 млн евро. Нельсон Семедо может покинуть «Барселону» из-за нехватки игровой практики, и это трансфер примерно на 35 млн евро. Огромный интерес есть к Ивану Ракитичу, но 50 млн евро, которые предлагает за него «Интер», – не та сумма, за которую «Барса» расстанется с хорватом. Наконец, непонятно будущее Сэма Умтити: француза ужасно лечили в этом сезоне, из-за чего он проиграл место в стартовом составе Лангле. Сам Умтити не хочет уходить из «Барселоны», но без гарантий игровой практики француз наверняка передумает.