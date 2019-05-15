Новички РПЛ. Знакомьтесь

Григорян возвращается, а один из клубов год назад представлял Петербург.

Угадать перестановки в РПЛ с каждым годом становится проще. В этот раз вниз идут «Енисей» и «Анжи». «Сочи» с «Тамбовом» — вверх. В общем-то, пора привыкать, что в Премьер-Лигу попадают те, кто ставит такую цель изначально. И находит под неё бюджет.

Та же «Томь», идущая третьей, особо не смотрит в сторону повышения. Ну и правильно — лучше так, чем потом сниматься с сезона и писать письма Путину. Поговорим о хорошем — о тех, кто нашёл возможность пойти в «вышку». Интересного там полно.

Кто хочет из ФНЛ в РПЛ? Разбираем запутанную ситуацию Кажется, со стыковыми матчами опять будет что-то странное.

«Сочи», 1-е место, 67 очков

В Сочи давно хотели команду Премьер-Лиги. Стадион — кайф, погода тоже, ещё и море рядом. Ясно же, какой выезд у фанов теперь будет самым любимым.

Здравый смысл подсказывал, что проще всего было создать новый футбольный клуб. Ну, или прокачать старый. В Сочи пытались, но «Жемчужина» времён Станислава Черчесова с задачей не справилась. Теперь играет в первенстве города.

Другие попытки тоже были, но Высшая лига пришла на Чёрное море огородами. Боссы просто взяли «Динамо» из Санкт-Петербурга, перетащили его в Сочи и назвали клуб именем города. Оставалось только не подкачать с результатами и занять первое или второе место.

С динамовских времён клуб тренирует Александр Точилин. Он же вывел команду в ФНЛ. В составе известные фамилии тоже есть. Например, Касаев и Маргасов. Один из кандидатов на усиление летом — Игорь Денисов, который перестал приезжать на тренировки «Локомотива». Учитывая, что в Сочи всем заправляет Борис Ротенберг, поверить в такой исход проще. Они с Денисовым уже пересекались в «Динамо», пусть и расстались не очень позитивно.

Главная звезда клуба — Макс Барсов. Благодарить ли за популярность лидерство в списке бомбардиров (19 голов) или известный паблик в Сети — вопрос спорный. К несчастью, в самом конце сезона Максим получил травму крестообразных связок и «Сочи» завершал сезон без него.

А что до соцсетей, с уходом «Енисея» у сочинцев неплохие шансы занять нишу главных «троллей».

«Тамбов», 2-е место, 67 очков

Гонится за повышением в статусе не первый год. В этом сезоне всё получается, но недавно там случилась крайне странная история. Уволили тренера Мурата Искакова — к тому моменту «Тамбов» шёл на первом месте с отрывом в четыре очка. Президент клуба Арсен Габуев сказал, что «настало время двигаться дальше».

Двигаться дальше решили с Александром Григоряном. При нём «Тамбов» выиграл только одну игру — первую. Ещё дважды сыграли вничью, а последний матч проиграли. Растеряли преимущество и успели уступить первое место в таблице.

«Тамбов» удачно сотрудничал с известным агентом Дмитрием Селюком. Это он подтянул в Россию африканца Себаи. Тот за первую часть сезона успел забить восемь мячей и уехал зимой в Казахстан.

«Хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в ФНЛ в следующем году. Хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату», — признался недавно Селюк.

Вместе с тем заговорили о приходе в тренерский штаб «Тамбова» Яя Туре, самого звёздного клиента Селюка. Правда, совсем не факт, что сам футболист был в курсе подобных планов.

С Туре или нет — «Тамбову» первые несколько месяцев придётся играть в Мордовии. Свой стадион пока на реконструкции, а в 400 км есть арена ЧМ. Так что РПЛ всё же приехала в Саранск. Пусть и на несколько месяцев.