Пенальти и удаление от Карасёва. Система VAR сделала кубковую игру в Туле!

Система VAR, которую так не любит президент «Урала» Григорий Иванов, впервые была применена в России в первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал». Алексей Еськов после просмотра повтора показал красную карточку полузащитнику Петрюсу Бумалю. Но несмотря на потерю удаленного игрока, команда Дмитрия Парфёнова победила с счётом 1:0.

В России впервые сработала система VAR. Запомните этот момент! Главные герои исторического эпизода – судья Алексей Еськов и полузащитник Петрюс Бумаль.

Звездой ответного матча в Туле тоже стала система VAR. Впрочем, до того, как арбитр Сергей Карасёв воспользовался нововведением, «Урал» забил столь ценный выездной гол. Эрик Бикфалви послал мяч в сетку ворот Артура Нигматуллина уже на 47-й секунде! Очевидно, это один из самых быстрых голов в истории кубкового турнира. К слову, в апреле полузащитник «шмелей» Андрей Егорычев забил самый быстрый гол сезона в РПЛ, так что екатеринбуржцы становятся специалистами в этом деле.

«Урал» даже в отсутствие группы дисквалифицированных игроков (Бумаля, а также основных центральных защитников Стефана Страндберга и Дениса Полякова) вообще здорово начал игру, создав за полтайма голевых моментов на несколько матчей. Тем не менее второй гол гости забили только после решения Карасёва поставить пенальти. Москвич воспользовался системой VAR, причём комичности эпизоду добавил тот факт, что судья не сразу нашёл, где находится экран. Посмотрев повтор, Карасёв определил: Максим Беляев сыграл рукой. Далеко не все согласились с назначением одиннадцатиметрового. Комментаторы матча выразили свои сомнения, а главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вообще раскритиковал судью в «Твиттере». Но, скорее всего, Карасёв прав, ведь Беляев выставил руку ещё до вступления в единоборство с соперником, а, значит, изначально создал ситуацию, при которой получил возможность прервать полёт мяча. Если бы Максим так не поступил, не было бы вопросов, куда он мог руку деть.

Нигматуллин отразил удар Отмана Эль-Кабира с «точки», тем не менее полузащитник «Урала» преуспел на добивании. В эту минуту президент Иванов наверняка был рад системе VAR.

Однако на 33-й минуте видеоповтор сыграл уже против уральцев. И опять это касалось вопроса удаления! Вот здесь Карасёв, пожалуй, принял более спорное решение, показав красную карточку Эрику Бикфалви за фол на Зелимхане Бакаеве. Всё-таки румынский полузащитник не нанёс сопернику удар прямой ногой, а случайно наступил Бакаеву на ногу в борьбе за мяч. Грубость в действиях Бикфалви точно отсутствовала.

«Арсенал» получил шанс на спасение. Туляки, вышедшие на поле без травмированного Луки Джорджевича и штатных нападающих, должны были забить четыре гола оставшемуся вдесятером «Уралу».

Во втором тайме Вараздат Ароян соорудил автогол, а Резиуан Мирзов сравнял счёт, показав те качества, за которые и получил вызов в сборную России. Однако на большее «Арсенал» не хватило. В прошлом сезоне Парфёнов выиграл Кубок страны с «Тосно», а теперь вывел в финал «Урал».