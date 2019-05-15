Слуцкий завершил чемпионат победой. У Караваева гол и результативная передача

Концовку сезона «Витесс» Леонида Слуцкого проводит ударно. Серия из пяти матчей без поражений (из них, правда, 4 ничьи), в том числе в эпичном матче против «ПСВ Эйндховен».
Потом была победа 4:1, неплохая битва с «Аяксом», завершившаяся поражением 2:4.
И, наконец, победа 6:1 в предыдущем матче, в котором Вячеслав Караваев отметился двумя голевыми передачами.
Отметим, что последним туром в чемпионате Голландии стал 33-й, его перенесли из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов.
В матче с «ВВВ-Венло» «Витесс» открыл счёт на 23-й минуте, Караваев забил первый гол за голландский клуб с подачи признанного лучшим игроком чемпионата Мартина Эдегора. Вячеслав уверенно открылся в штрафной и чётко исполнил.
На 39-й отличился уже Эдегор с подачи Караваева. Ну тут норвежец сделал почти всё сам. Но, тем не менее, это 7-я голевая передача россиянина в чемпионате.
На 68-й минуте Петер ван Ойен один мяч отквитал, но на 83-й Матуш Беро снял все вопросы о победителе.
Но сезон для «Витесса» не закончен. 4 команды, занявшие места с 5-го по 8-е включительно сыграют мини-турнир за путёвку в Лигу Европы. Полуфиналы и финал. Победитель только один. Первый соперник — «Гронинген».
- 16 мая 2019
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