Теперь «Витесс» поборется за путёвку в Лигу Европы.

Слуцкий завершил чемпионат победой. У Караваева гол и результативная передача

Концовку сезона «Витесс» Леонида Слуцкого проводит ударно. Серия из пяти матчей без поражений (из них, правда, 4 ничьи), в том числе в эпичном матче против «ПСВ Эйндховен».

«Витесс» получил с ПСВ 2 пенальти и удаление. Но Слуцкий всё равно не проиграл Для сенсации не хватило двух минут.

Потом была победа 4:1, неплохая битва с «Аяксом», завершившаяся поражением 2:4.

Слуцкий мог испортить сезон «Аяксу». Но его не спасли даже пять защитников «Витесс» проиграл главному открытию сезона в Европе.

И, наконец, победа 6:1 в предыдущем матче, в котором Вячеслав Караваев отметился двумя голевыми передачами.

Отметим, что последним туром в чемпионате Голландии стал 33-й, его перенесли из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов.

В матче с «ВВВ-Венло» «Витесс» открыл счёт на 23-й минуте, Караваев забил первый гол за голландский клуб с подачи признанного лучшим игроком чемпионата Мартина Эдегора. Вячеслав уверенно открылся в штрафной и чётко исполнил.

На 39-й отличился уже Эдегор с подачи Караваева. Ну тут норвежец сделал почти всё сам. Но, тем не менее, это 7-я голевая передача россиянина в чемпионате.

На 68-й минуте Петер ван Ойен один мяч отквитал, но на 83-й Матуш Беро снял все вопросы о победителе.

Но сезон для «Витесса» не закончен. 4 команды, занявшие места с 5-го по 8-е включительно сыграют мини-турнир за путёвку в Лигу Европы. Полуфиналы и финал. Победитель только один. Первый соперник — «Гронинген».