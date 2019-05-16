Кто идёт в Лигу Европы? Есть пять претендентов

«Локо» вышел в финал Кубка России и оставил «Ростов» без Европы. Теперь «Спартак», ЦСКА и «Арсенал» могут вдохнуть поглубже — есть вариант, что им не придётся выяснять, кто из них хуже.

Или придётся? Давайте разбираться.

Регламент Кубка

Несколько лет назад УЕФА выделил место в Европе победителям Кубков. Хотели таким образом повысить престиж трофея. Глобально проблему это, может, и не решило. Но болеть турнир перестал.

Несостыковка этой истории в том, что Кубок часто берёт клуб из первой пятёрки. Что в таком случае происходит с путёвкой в Лигу Европы? Раньше шла финалисту — квота же кубковая.

Так оно всё и было, пока в финал Кубка России не начали выходить команды, которые грандами не назовёшь. Отсюда же ранний вылет из еврокубков и минус один представитель на групповом этапе. А в таблице коэффициентов и без того всё очень шатко.

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В РФС подумали и решили: а давайте в таких случаях будем отдавать квоту для Кубка шестому месту? И ответные матчи введём начиная с 1/4?

Вроде логично, но на практике не работает. Из четырёх клубов во вчерашних полуфиналах лишь один изначально был фаворитом турнира. Хотя в этот раз он хотя бы есть.

Если выиграет титул — шестое место РПЛ, как и в прошлом году, станет еврокубковым. Но есть и другой вариант.

Претенденты

Если исходить из того, что наибольшие шансы на Кубок у «Локо», конкуренция за Лигу Европы окончательно умрёт. «Спартак», ЦСКА и «Арсенал» наверняка займут места с четвёртого по шестое — разница только в порядке.

При этом четвёртое место попадает не в третий квалификационный раунд, а сразу в группу — вместо победителя Кубка. В 3-й раунд пойдёт пятое место, а шестое — во 2-й.

Можно, конечно, придумать себе интригу в виде того, что за шестое место ещё может побороться «Ахмат». Но слабо верится в то, что ЦСКА и «Арсенал» за два тура не наберут ни очка.

А теперь представим на минутку, что Кубок берёт «Урал». В таком случае 30-й тур снова обретает жизнь, и кто-то из названной троицы всё-таки пролетит мимо Европы. Совсем не факт, что «Арсенал».

Воскрешённый 30-й тур может очень дорого обойтись нашей лиге. Представьте, что обессиленный ЦСКА всё же завалит концовку, и вместо них в Лигу Европы поедет «Урал». Спору нет, всё будет заслуженно, а в Екатеринбург от нас полетят искренние респекты.

Но ещё раз взгляните в таблицу коэффициентов.

Вы точно уверены, что этого хотите?

Положительный ответ тоже имеет право на жизнь. В конце концов, именно выступления топ-клубов поставили под вопрос 6-е место России в той самой таблице. А, ну да, это же «Уфа» во всём виновата.