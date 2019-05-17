Бердыев может покинуть «Рубин». Им интересуется московский клуб

Снова «Спартак»? Грядущие перестановки в казанском клубе, борьба за Ерёменко и новая сага о Гризманне — в футбольном дайджесте четверга.

«Краснодар» поборется с «Локомотивом» за Ерёменко

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко. 32-летний игрок, с большой долей вероятности, покинет клуб из Ростова-на-Дону по завершении сезона.



Фаворитом в борьбе за Ерёменко является московский «Локомотив». Большую роль в этом играет тот факт, что на приобретении хавбека «Ростова» очень сильно настаивает главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Нынешнюю кампанию Роман начал в составе московского «Спартака». В минувшее зимнее трансферное окно российский футболист перешёл в «Ростов». Контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ерёменко стремительно приходит в себя. Сейчас он бы пригодился «Спартаку» Не удивляйтесь, если в воскресенье Роман огорчит красно-белых.

Источник: Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на сумму € 50 млн

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне Лука Йович близок к переходу в мадридский «Реал». 21-летний серб уже подписал со «сливочными» пятилетнее соглашение на общую сумму € 50 млн, сообщает Sky Germany.



За переход Йовича «Реал» заплатит € 60 млн. Из этой суммы € 48 млн получит «Айнтрахт», а € 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича «Бенфике».



Ранее сообщалось, что «Реал» объявит о трансфере Луки через несколько дней после заключительной игры «Айнтрахта» в немецкой Бундеслиге с «Баварией», которая состоится в Мюнхене 18 мая.

Она поможет выбрать Луке Йовичу между «Барселоной», «Реалом» и «Баварией» Девушка главного молодого форварда мира готова покинуть Франкфурт вместе со своим избранником.

Семья Усамы бен Ладена спонсировала «Шеффилд Юнайтед»

Один из членов семьи бывшего лидера исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена предоставил «Шеффилд Юнайтед» заём в сумме € 3,44 млн. Об этом сообщает The Star.



О данном факте стало известно на судебных разбирательствах между совладельцами клуба Кевином Маккейбом и членом королевской семьи Саудовской Аравии принцем Абдуллой бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Саудом. Стороны оспаривают право получить полный контроль над клубом, который завоевал право выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.



В суде стало известно, что оба совладельца знали о происхождении средств, которые были предоставлены клубу взаймы от семьи террориста. При этом в «Шеффилд Юнайтед» выражали опасение, что данная информация может появиться в прессе.

«Шеффилд Юнайтед» спонсировала семья террористов. Об этом никто не знал Выяснили случайно.

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.

«В понедельник все адвокаты подают отдельные апелляции по своим подзащитным. Надеюсь, рассмотрение займёт максимум месяц. Что касается заседаний, то это одно или максимум два заседания», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Депутат Госдумы считает, что Кокорин и Мамаев отделались лёгким испугом Мнение из Госдумы о сроке для Кокорина и Мамаева, Гризманн покидает «Атлетико» и скандал в ПФЛ — в обзоре главных новостей вторника.

Стогниенко занял должность шеф-редактора спортивной видеоредакции Okko Спорт

Владимир Стогниенко официально назначен шеф-редактором Okko Спорт — спортивной видеоредакции одного из крупнейших онлайн-кинотеатров России Okko, входящего в состав Rambler Group. Rambler Group и английская Премьер-лига в апреле подписали контракт, в рамках которого онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией Okko Спорт. Владимиру предстоит сформировать команду лучших профессионалов отрасли, заниматься созданием и адаптацией контента, сделать трансляции АПЛ максимально интересными и увлекательными для болельщиков.

Кроме того на ведущем российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в Rambler Group, появится специальный раздел, посвящённый английской Премьер-Лиге. В этом разделе любителям английского футбола будет предложено лучшее из того, чему Championat.com научился за 14 лет работы: оперативная аналитика игр и обзоры, мнения экспертов, интервью с игроками и тренерами, профессиональная статистика и инфографика, прогнозы, обзоры и конкурсы. Также пользователям будут доступны дополнительные видеоматериалы, созданные видеоредакцией Okko Спорт под руководством Стогниенко.



«Владимир станет капитаном команды проекта: его профессиональный опыт позволит собрать в проекте Оkkо Спорт по-настоящему влюблённых в футбол профессионалов и сделать просмотр матчей АПЛ максимально увлекательным для болельщиков. Трансляция матчей АПЛ – это проект всей Rambler Group, и эффективное взаимодействие между подразделениями — ключ к общему успеху проекта. С нашей стороны не было никаких сомнений, что Владимир — кандидат номер один на эту позицию, и я очень рад, что он выбрал работу в Rambler Group следующим этапом своей карьеры», — сказал Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group.



«Работа в Rambler Group – это серьёзный вызов. Мне предстоит с нуля сформировать редакцию, выстроить все процессы. Это сложная задача, в том числе потому, что в России пока никто ещё не делал спортивные трансляции через онлайн-кинотеатр. А ведь нам предстоит не только на высоком уровне освещать все 10 матчей в течение каждого из 38 туров, но и создавать дополнительный контент. Но я уверен, что этот проект будет полезен для всей индустрии. Усиление конкуренции в области спортивного вещания повышает качество нашей работы. Мне хочется, чтобы эта сфера продолжала развиваться и привлекала всё больше талантливых людей», — поделился Стогниенко мнением о вступлении в должность.

Мирзов ударил Ильина после оскорблений в его адрес по национальному признаку

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов после ответного полуфинального матча Кубка России с «Уралом» (2:2) ударил нападающего гостей Владимира Ильина после того, как тот спровоцировал его своими оскорблениями. Об этом говорится в послематчевом протоколе.



«После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды Арсенал Мирзов Резиуан №19 ударил рукой в лицо игрока команды «Урал» Ильина Владимира №11 (запись судейской бригады). Представитель команды „Арсенал“ в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию: игрок команды „Урал“ Ильин Владимир спровоцировал игрока команды Арсенал Мирзова Резиуана словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно „чурка“)», — приводит текст протокола телеграм-канал «Арсенал».

Мирзов не пригодился Карпину. Теперь он жжёт в Туле На неделе от него настрадался «Спартак».

«Арсенал» подверг критике УЕФА из-за проведения финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» недоволен тем, что финал Лиги Европы состоится в Баку.



«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы УЕФА и с нетерпением ждут матча с «Челси» в среду, 29 мая.



Тем не менее мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 тыс. человек. Время покажет, смогут ли даже 6000 болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая, насколько сложным является подобное путешествие.

У нас 45 тыс. обладателей абонементов, и пропустить матч такому числу поклонников из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что любой клуб, который дошёл бы до финала, не смог бы удовлетворить спрос со стороны фанатов.



Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу и полностью разделяем их опасения.



От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финальных матчей, а также как при этом учитываются требования фанатов.



Мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при будущих выборах мест проведения финалов, так как произошедшее в этом сезоне является неприемлемым и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английского клуба.

Английские болельщики в бешенстве. Их не устраивает финал Лиги Европы в Баку УЕФА выделил «Арсеналу» и «Челси» ничтожно малое количество билетов.

Экс-форвард «Спартака» Веллитон стал чемпионом ОАЭ

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон стал чемпионом Объединённых Арабских Эмиратов в составе клуба «Аль-Шарджа».



Команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул в матче 25-го тура чемпионата ОАЭ. «Золотым» для «Аль-Шарджи» стал матч с «Аль-Вахдой» (3:2), в котором Веллитон отметился голом.



В нынешнем сезоне 32-летний Веллитон провёл 25 матчей в чемпионате ОАЭ, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами.

Бердыев: о своём решении мы объявим после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его уходе из клуба по окончании сезона.



«Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и тренерский штаб, в том числе под высокие контракты. Тогда у клуба особых проблем не было. Потом случилось то, что случилось. Пришлось идти на оптимизацию всего, особенно заработной платы. Мы, тренерский штаб, понимаем, что наши контракты высоки и у нас ещё год контракта с клубом. Мы согласны на понижение, а я на существенное понижение, потому что мой контракт действительно обременителен. Об этом я уже давно сказал и Сайманову, и одному из руководителей ТАИФа. Поэтому с точки зрения денег со стороны тренерского коллектива проблем нет.



Я бы хотел сказать, что даже не с большим бюджетом можно добиваться успеха. Но при условии сплочённого коллектива. Например, сегодняшний «Арсенал» Тула — небольшой бюджет, но как команда играет! Тренеру удалось создать коллектив. То же самое в «Ростове» было, где все были одной семьёй. И тренеры, и игроки, и руководство были одной семьёй. Было тяжело с финансами, их вообще не было, но были результаты, и была очень хорошая атмосфера в клубе. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом можно ничего не добиться, если нет этой обстановки. Сейчас у нас в клубе всё это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому о своём решении мы объявим после «Краснодара», — цитирует Бердыева пресс-служба „Рубина“.

«Бердыев позвонил, и я остался». Адиев не бросил «Анжи» Адиева поддержал Бердыев, «тренеришка» опять утёр нос Дзюбе, а Варан разочаровал Зидана — в обзоре дня.

«Барселона» готова платить Гризманну € 17 млн в год

«Барселона» готова платить нападающему Антуану Гризманну, который ранее объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, зарплату в размере € 17 млн в год, сообщает L'Equipe.



Издание отмечает, что каталонский клуб собирается в ближайшее время решить вопрос по неустойке французского футболиста. Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.